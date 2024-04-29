Туры проходящие только летом в Бресте

Найдено 3 тура в категории «Летние» в Бресте, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Путешествие по Бресту и окрестностям: история, природа и уникальные места
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бресту и его окрестностям. Откройте для себя исторические сокровища и живописные пейзажи Беларуси
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, утро
8 авг в 10:30
11 авг в 10:30
30 000 за всё до 4 чел.
Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в Беловежской пуще: индивидуальное путешествие
Проведите незабываемые выходные в Беловежской пуще, погрузитесь в историю и природу Бреста и его окрестностей
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, утро
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
20 000 за всё до 4 чел.
Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Западные ворота Беларуси: уникальное путешествие по Бресту и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Бреста и Брестчины: от замков до Беловежской пущи, наслаждаясь культурой и природой
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, вход под шпилем в 08.00
3 июля в 10:30
11 авг в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
    26-27 апреля 2024г. побывали в Бресте и его окрестностях. Давно мечтали: муж хотел в Брестскую крепость, а я в Беловежскую
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    пущу. Спасибо организатору и гиду Игорю! Интересный рассказчик, отзывчивый, тактичный, вежливый, очень интеллигентный человек. Всё продумано до мелочей: встреча-проводы, программа, обеды-ужины-завтраки, ночевка и даже морковка для кормления животных в Беловежской пуще. Программа по вашему желанию, всё, что захотите! Игорь с такой любовью рассказывает о своей стране, о месте, где живёт и эта любовь передаётся и вам. Игорь, ещё раз спасибо! Рекомендуем всем, познакомьтесь с настоящей Белоруссией и настоящими бедарусами! Как говорит молодёжь - круто!

  • А
    Анастасия
    24 марта 2024
    Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
    Игорь потрясающий экскурсовод! Человек который очень любит пущу и Брест и поможет вам взглянуть на эти прекрасные места влюбленными глазами!
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    Замечательный рассказчик и очень чуткий компаньон для путешествий. Подстроится под ваше настроение, нужды и всегда постарается найти способ что бы всем на экскурсии было комфортно и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Летние»

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Сколько стоит тур в Бресте в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Летние" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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