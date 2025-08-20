Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Друзья, на этой пешеходной экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями Гомеля. Узнаете историю города и его легенды.



Также мы с вами перенесемся в Гомель XIX века и поговорим о том, каким же был город тогда, чем он жил и дышал. А также мы сравним жизнь горожан XIX века и века XXI — оказывается, что в ней есть много общего!