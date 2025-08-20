Друзья, на этой пешеходной экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями Гомеля. Узнаете историю города и его легенды.
Также мы с вами перенесемся в Гомель XIX века и поговорим о том, каким же был город тогда, чем он жил и дышал. А также мы сравним жизнь горожан XIX века и века XXI — оказывается, что в ней есть много общего!
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииГомель — один из наиболее интересных городов Беларуси, располагающийся на юго-востоке страны. Это второй по величине город в Беларуси, который привлекает гостей своими историческими памятниками, красивой архитектурой и богатой культурной жизнью. Открывая Гомель для себя, вы погружаетесь в увлекательное путешествие, которое сочетает в себе прошлое и настоящее. Гомель упоминается в исторических документах начиная с 1142 года, что делает его одним из древнейших городов Беларуси. Первоначально он был небольшой крепостью и постепенно превратился в торговый центр. Сначала город был под контролем разных княжений, а потом в XV веке стал частью Великого княжества Литовского. В XVI-XVII веках Гомель активно развивался как торговый и культурный центр. Период расцвета пришелся на XVIII-XIX века, когда город стал одним из популярных мест отдыха для знати. Во время Второй мировой войны Гомель понес значительные потери. Множество исторических зданий было разрушено, и город восстанавливался в течение многих последующих лет. Однако, несмотря на трудности, Гомель сохранил свои традиции и культурные особенности.
- Начать экскурсию стоит с центральной площади — Площади Ленина. Это сердце города, вокруг которого сосредоточены основные административные здания, а также культурные памятники.
- Гомельский областной драматический театр в центре города — это место, где можно насладиться качественными театральными постановками. На его сцене играют как местные актёры, так и приглашённые звезды. А само здание театра является прекрасным памятником советской архитектуры.
- Улица Советская, как раньше, так и сейчас является гомельским променадом. Также на этой улице расположен не один памятник архитектуры, историю которых вы узнаете на экскурсии.
- Также мы с вами прогуляемся по улице Миллионная (так она называлась в XIX веке), на которой раньше жили самые богатые горожане города. А вот как выглядит эта улица сейчас — увидим во время экскурсии. А еще мы с вами заглянем в секретные места и дворики! =) Важная информация: Экскурсия пешеходная. Продолжительность — 1 час.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина (памятник Ленину, городская дума XIX века, драматический театр, флагшток)
- Улица Советская и Билецкого: доходные дома на них
- Улица Пушкина: охотничий домик
- Улица Ланге: ОКЦ и памятник Чайковскому
- Проспект Ленина с его застройкой
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина (возле памятника Ленину)
Завершение: Стандартное место окончания - ул. Трудовая, но мы можем закончить в любом, удобном, для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная. Продолжительность - 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
20 авг 2025
Мы гуляли с Александрой. Это просто профи своего дела! Очень интересно и взрослым, и детям. А когда рассказ был о исторических личностях у неё заготовлены их портреты, что огромный плюс! Огромное спасибо, Александра.
Y
Yulia
15 авг 2025
Познавательные повествование, разбавленное чувством юмора.
Спасибо Александре за интересную экскурсию!
Спасибо Александре за интересную экскурсию!
Т
Тамара
25 июл 2025
Потрясающая встреча с человеком, влюбленным в замечательный город с глубокой историей красивых деловых людей. Настолько знающий гид!!!! Настолько внимательный! Спасибо огромное за путешествие в волшебный мир Гомеля! Советую всем! Удач, познаний,! Вы- украшение мира!
L
Lihomanova
3 июл 2025
Александра просто влюбила меня в Гомель! Я была уверена, что за запланированное время мы успеем осмотреть весь центр города и делать в Гомеле будет особо нечего, с точки зрения туристическо-экскурсионной.
Л
Ляйля
8 июн 2025
Чудесная экскурсия, отличный гид!
