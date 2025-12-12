Идём гулять по улицам и дворикам Гомеля — сегодня, 100, 500 и 800 лет назад. Вы полюбуетесь пышной архитектурой и окажетесь в секретных местах. Услышите мистические, забавные, страшные и милые рассказы. Узнаете о людях, которых менял этот город, и разберётесь, есть ли у истории свойство повторяться.
Описание экскурсии
Площадь Ленина
Вы окажетесь в сердце города. Узнаете, как менялся центр с течением времени, какой он сегодня и каким мог стать.
Улица Пролетарская
Вы отыщете уникальный археологический артефакт, о котором знает далеко не каждый местный. Я расскажу, какие необычные люди жили на этой улице раньше и кто остался здесь сегодня.
Улица Билецкого
Одна из самых дорогих улиц прошлого. Вы узнаете, как здесь работали и развлекались, рассмотрите старые фотографии и разберётесь, бурлит ли жизнь на Билецкого так же, как раньше.
Улица Советская
Прогуляемся к доходным домам и бизнес-кварталу начала 20 века. Отыщем живущих в Гомеле мифических животных, древнегреческих богов и самые передовые новинки прошлого.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 25. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваш гид в Гомеле
Провела экскурсии для 317 туристов
Добрый день! Меня зовут Юлия. Я аттестованный гид по Гомелю, увлечённый историей и реконструкцией. Погружу вас в жизнь Гомеля разных периодов — и мы вместе сможем прочувствовать, как жилось в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Валентина
12 дек 2025
Экскурсия замечательная! Юлия любит свой город и рассказывает с интересом! Рекомендую, 2 часа пролетели на одном дыхании!! Большое спасибо!
Ю
Юрий
18 ноя 2025
Гид Юля провела нам обзорную экскурсию по г. Гомилю. Мы прошлись по парку, по главной улице города узнали много интересного и нового для себя, Юля коренной житель этого города, она
Андрей
18 ноя 2025
Замечательная экскурсия, экскурсовод Юлия очень интересно познакомила нас с историей Гомеля. Нам понравилось. Спасибо ей большое.
Г
Георгий
16 ноя 2025
Въезжаешь в Гомель через частный сектор, хрущовки и сталинки, а в голове вопрос - стоило ли сюда ехать?
После экскурсии с Юлией единственный ответ на вопрос - однозначно "да".
После экскурсии с Юлией единственный ответ на вопрос - однозначно "да".
Ирина
13 ноя 2025
Самое хорошее впечатление о городе благодаря этой экскурсии и гиду Юле. Время пролетело незаметно, Юля просто влюбила нас в Гомель. Рекомендуем прогулку по городу с приятным спутником Юлей
А
Александр
11 ноя 2025
Были у Юлии на экскурсии 3 ноября. Совершенно потрясающая экскурсия! Очень увлекательно, понятно, интересно и запоминающе показывала, рассказывала, не было скучной подачи информации. После таких экскурсий хочется читать и узнавать дальше, а в город хочется вернуться! Для меня это лучший комплимент экскурсоводу! Спасибо! Мы в восторге!
О
Ольга
8 ноя 2025
Юлия, спасибо за прекрасный день в вашем чудесном городе.
Даже мой очень нелюбящий экскурсии сын сказал, что экскурсия была очень интересная.
Захотелось вернуться ❤️
Сергей
3 ноя 2025
Очень рекомендуем! 🙂
Хорошая экскурсия, глубоко раскрывает историческое происхождение и становление города, интересные места, много секретов.
Ирина
31 окт 2025
Спасибо Юлии!
Заказывали экскурсию для учеников 10кл. Подростки и учителя остались довольны! Содержательно и интересно! Юлия учла наши пожелания, помогла в решении вопроса питания.
Отлично! Рекомендую!
А
Анна
31 окт 2025
Приятная молодая девушка, проводит экскурсию и заметно, на сколько это ей все нравится самой. Давно такого не встречали. Познакомила с историей города, а главное все в настоящем времени, чего уже нет, все в фотографиях. Затронула интересные факты, ответила на все вопросы. Нам очень понравилась эта экскурсия. Отлично провели время с замечательным гидом!!!!
Ю
Юлия
30 окт 2025
Спасибо Юлии за проведённую экскурсию. Интересно составлен маршрут, подан материал. Сыну 8лет все тоже понравилось.
В
Василий
20 окт 2025
Очень познавательная и увлекательная, насыщенная необычными фактами и интересными местами экскурсия! Однозначно рекомендуем к посещению! За итальянское кафе с мороженным отдельный лайк!
Л
Любовь
13 окт 2025
Прекрасно построена экскурсия. Очень понравилась гид- Юлия. Очень профессионально грамотная и любящая свой город. Большое спасибо за хорошо проведенный день.
С
Светлана
10 окт 2025
Спасибо большое, Юлия! Знаток своего дела, много интересного услышали!
С
Светлана
10 окт 2025
Хочу выразить огромную признательность Юлии за содержательный рассказ об истории Гомеля. Единственное сожаление, что 2 часа пролетели слишком быстро.
