Идём гулять по улицам и дворикам Гомеля — сегодня, 100, 500 и 800 лет назад. Вы полюбуетесь пышной архитектурой и окажетесь в секретных местах. Услышите мистические, забавные, страшные и милые рассказы. Узнаете о людях, которых менял этот город, и разберётесь, есть ли у истории свойство повторяться.

Описание экскурсии

Площадь Ленина

Вы окажетесь в сердце города. Узнаете, как менялся центр с течением времени, какой он сегодня и каким мог стать.

Улица Пролетарская

Вы отыщете уникальный археологический артефакт, о котором знает далеко не каждый местный. Я расскажу, какие необычные люди жили на этой улице раньше и кто остался здесь сегодня.

Улица Билецкого

Одна из самых дорогих улиц прошлого. Вы узнаете, как здесь работали и развлекались, рассмотрите старые фотографии и разберётесь, бурлит ли жизнь на Билецкого так же, как раньше.

Улица Советская

Прогуляемся к доходным домам и бизнес-кварталу начала 20 века. Отыщем живущих в Гомеле мифических животных, древнегреческих богов и самые передовые новинки прошлого.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 25. Детали уточняйте в переписке.