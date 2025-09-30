Гомель — второй по величине город Беларуси, расположенный в живописной местности вдоль реки Сож. Идём гулять по нему — мы покажем ключевые объекты и скрытые уголки. Расскажем, как формировались улицы и откуда у них такие названия, какие возникали сложности при строительстве города и чем живут гомельчане сегодня.

На улице Советской старинные здания соседствуют с новыми, а горожане прогуливаются по своим делам. Именно здесь ощущается присутствие прошлых эпох.

На площади Ленина возвышается символ эпохи — памятник Ленину — человеку, который оставил след в судьбах многих поколений.

Дом купца Грошикова. Построенный в конце 19 века, он представляет собой прекрасный образец классического стиля, который сочетает в себе элементы роскоши и изыска.

Улица Пушкина — менее центральная, но не менее интересная.

На улице Ланге покажем памятник Чайковскому и расскажем, как он связан с городом.

Улица Крестьянская, или Троицкая, или 2-я Поперечная — всё это названия одной улицы, но в разные эпохи. О них и побеседуем.

