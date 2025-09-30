Гомель — второй по величине город Беларуси, расположенный в живописной местности вдоль реки Сож. Идём гулять по нему — мы покажем ключевые объекты и скрытые уголки.
Расскажем, как формировались улицы и откуда у них такие названия, какие возникали сложности при строительстве города и чем живут гомельчане сегодня.
Расскажем, как формировались улицы и откуда у них такие названия, какие возникали сложности при строительстве города и чем живут гомельчане сегодня.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
На улице Советской старинные здания соседствуют с новыми, а горожане прогуливаются по своим делам. Именно здесь ощущается присутствие прошлых эпох.
На площади Ленина возвышается символ эпохи — памятник Ленину — человеку, который оставил след в судьбах многих поколений.
Дом купца Грошикова. Построенный в конце 19 века, он представляет собой прекрасный образец классического стиля, который сочетает в себе элементы роскоши и изыска.
Улица Пушкина — менее центральная, но не менее интересная.
На улице Ланге покажем памятник Чайковскому и расскажем, как он связан с городом.
Улица Крестьянская, или Троицкая, или 2-я Поперечная — всё это названия одной улицы, но в разные эпохи. О них и побеседуем.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 8 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20 — без изменения цены
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Гомеле
Провели экскурсии для 160 туристов
Добрый день! Меня зовут Александра, я аттестованный гид по Беларуси. Вижу красоту в мелочах, подмечаю интересные детали и показываю их вам =) Также я — магистр архитектуры, поэтому могу рассказатьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Роман
30 сен 2025
Отличная экскурсия! Спасибо Александре! Здорово, когда экскурсовод на позитиве и в форме диалога готов общаться. Не затянуто, но информативно. Общее представление о Гомеле получили в историческом, архитектурном и бытовом разрезе. Что нам и было нужно. С погодой повезло, наверное это важно при пешеходке.
Марина
2 сен 2025
В Гомеле провели всего полдня, но благодаря Александре за час узнали историю этого города. Благодарим 😊
Анастасия
25 авг 2025
Интересная экскурсия и экскурсовод с юмором - что может быть лучше?)
Рекомендую
Рекомендую
Л
Людмила
24 авг 2025
Хочу поделиться своим впечатлением от экскурсии по Гомелю, которую проводил наш замечательный экскурсовод!
С самого начала нашей прогулки стало очевидно, что экскурсовод — настоящий профессионал своего дела. Он не только прекрасно
С самого начала нашей прогулки стало очевидно, что экскурсовод — настоящий профессионал своего дела. Он не только прекрасно
Гикавый
16 авг 2025
Отличная экскурсия, всей нашей семье очень понравилось
Л
Людмила
16 авг 2025
Очень хороший экскурсовод. Получили от экскурсии самые хорошое впечатления.
К
Кирилл
26 июл 2025
Интересно. Живо. Легко. Давайте еще!
Марина
14 июл 2025
Александра - отличный гид! Все интересно рассказала, показала, на сложные вопросы ответила:)))
О
Ольга
1 июл 2025
Интересная подача материала. У нас в компании возрастная категория от 9 до 70 лет. Всем было интересно. Не затянуто. С юмором. Современно. Рекомендую
А
Анна
16 июн 2025
Отличный и профессиональный экскурсовод. Доступным языком рассказал и показал много интересного. Узнали от истоков зарождения г. Гомеля, его историю, традиции, культуру до современного времени. Прогулялись по центральным улицам, площади Ленина, основным памятникам архитектуры
Александр
14 июн 2025
Александра прекрасный рассказчик - рассказала об основных моментах города. Плюс отвечала на все вопросы и поддерживала беседу - т. е. был такой интерактив. Отличный экскурсовод. Если кто будет в Гомеле рекомендую посетить экскурсию от Александры.
Д
Дарья
14 мая 2025
Спасибо за отличную экскурсию, то что нужно для знакомства с городом:) время пролетело незаметно!
Анатолий
13 мая 2025
Всё интересно и познавательно! Благодарим!
Лилия
30 мар 2025
Благодарим Александру за прекрасную экскурсию по центру Гомеля!
Похожие экскурсии из Гомеля
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гомелю сквозь время
Заглянуть в разные эпохи и разобраться в судьбе города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории города над Сожем (обзорная экскурсия по центру Гомеля)
Начало: Площадь Ленина (возле памятника Ленину)
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
250 Br за всё до 5 чел.