Описание экскурсииЗнакомство с Гродно 18 -19 веков с историческим названием - Городница. Здесь сконцентрированы памятники различных архитектурных стилей от эклектики до конструктивизма, от неоготики до закопанского. Знакомство с главной православной святыней - Покровским собором и единственной в Беларуси действующей протестантской кирхой, главным корпусом университета Гродно 19 века, известного как "махнатый дом". Вы прогуляетесь по живописной "Швейцарской долине" - любимом прогулочном маршруте гродненцев 19 века, посетите картинную галерею Тызенгауза, познакомитесь с творчеством писательницы Ожешко и поэта Богдановича. Примерите туфельку гимназистки 19 века. Увидите дворец Валицкого – одного из известных авантюристов 19 века в Европе. По субботам в 18.00 и воскресеньям в 15.00 экскурсия завершится концертом органной музыки (расписание концертов может меняться). Все самое лучшее будет только по вашей стороне.
По субботам - вторая половина дня, так как в 18.00 начинается концерт органной музыки в кирхеПо воскресеньям - первая половина дня - концерт органной музыки в 15.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Покровской собор - главная православная святыня Гродно, где находятся мощи покровителя маленьких детей Гавриила Белостоцкого
- Дом писательницы Элизы Ожешко - основательницы реалистической литературы, выдающегося деятеля Гродно 19 века
- «Мохнатый дом» - Здание бывшей женской гимназии, где училась дочь Столыпина, главный корпус университета Я. Купалы
- «Швейцарская долина» - живописная территория р. Городничанки
- Скульптура Антония Тызенгауза - основателя территории города 18 века - Городницы
- Бюст Элизы Ожешко - самый старый памятник в Беларуси
- Парк Жилибера - первый ботанический сад 18 в., основанный профессором медицины Жилибером
- Площадь Тызенгауза - архитектурный ансамбль 18 века эпохи просвещения
- Картинная галерея «У Тызенгауза» - знакомство с живописью гродненских художников
- Дома в закопанском стиле - застройка города междувоенного периода
- Кукольный театр - первый публичный театр А. Тызенгауза 2-й полов. 18 века
- Архирейское подворье - бывший дворец известного авантюриста 19 века Валицкого
- Дом поэта М. Богдановича - основатель эстетического направления в белорусской поэзии 20 века
- Протестантская кирха Св. Яна - единственная действующая протестантская кирха в Беларуси
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Вход в галерею / «У Тызенгауза/»
Что не входит в цену
- Входной билет на концерт органной музыки
- Пожерствования в церкви и кирхе
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договренности
Завершение: Ул. 1 мая, Протестантская кирха
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам - вторая половина дня, так как в 18.00 начинается концерт органной музыки в кирхеПо воскресеньям - первая половина дня - концерт органной музыки в 15.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Гродно
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборГродненский палимпсест
Прогулка по Гродно с коренным жителем, который расскажет о городе как палимпсесте, где переплетаются эпохи и события. Узнайте тайны и легенды города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеКоролевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические сокровища Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
2 дек в 15:00
3 дек в 15:00
6850 ₽ за всё до 5 чел.