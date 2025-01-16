V Vadzim Отличная экскурсия, очень интересно, увлекательно!

Д Дмитрий Добрый день, спасибо за проведенную экскурсию! Все было интересно и не скучно. Экскурсия удалась, несмотря на довольно холодный день! Понравилось, что получилось найти для нас время в довольно загруженный период новогодних праздников. Экскурсовод всегда на связи, подвижки во времени обговаривается, спасибо.

Я Яна Экскурсия замечательная, очень понравилась!

Увлекательный рассказ о родном городе, о его истории, жителях, архитектуре. А уж какие интересные места мы посмотрели, словами не передать! Мы влюбились в Гродно и уже хотим снова туда вернуться!

И все это благодаря Вам, Андрей! Спасибо!

Елена читать дальше нескучно! Андрей - прекрасный рассказчик, который увлеченно и доходчиво раскрывает историю города, не перегружая датами и событиями, но акцентируя внимание на особо значимом.

Особо хочу отметить, что нам всем было очень легко и душевно общаться с Андреем, как будто с давним хорошим знакомым, поэтому более 3-х часов пролетели на одном дыхании.

Спасибо Андрею, что помог нам прочувствовать и полюбить Гродно. Обязательно вернёмся и посетим ещё какую-нибудь интересную экскурсию с Андреем по этому славному городу (а там много еще чего есть посмотреть), чего и вам искренне желаем!!! 31 декабря посетили отличную экскурсию по Гродно с Андреем. Мы в полном восторге! Нам всем пятерым в возрасте от 12 до 50 лет было очень интересно, познавательно, а главное -

Анастасия читать дальше каким он его знал в детстве, сейчас, с массой исторических справок, но не только - Андрей делал свои акценты и обращал наше внимание на разные тонкости, местечки, либо описывал то, что здесь было раньше, как изменилось. И все это будто оживало, вставало перед глазами. Эффект, которого можно было достичь только передавая с душой и любовью рассказы о своём городе. Время пронеслось абсолютно незаметно, хотелось ещё ходить и слушать, и проникать в этот уникальный город глубже и глубже, впитывать его дух, пёструю историю и атмосферу. Искренне благодарим за этот день! Всем рекомендуем Андрея для знакомства с Гродно. Одна из лучших экскурсий, что мне доводилось посетить. Наверное, потому, что подход Андрея не шаблонный, нет ощущения повторения одних и тех же фактов для туристов. Мы ходили по его Гродно,

Н Наталия читать дальше его сложной и интересной историей. Ну, и очень важны простые бытовые моменты: нас не торопили, отвечали на все наши вопросы, мы успели все. Вообщем, все сложилось очень позитивно. Самые высокие оценки Андрею от всех членов нашей компании. Большое спасибо Андрею за интересную и глубоко познавательную экскурсию. Более трёх часов прогулки прошли на одном дыхании. Видно, что человек не просто знает исторические факты, а любит свой город с

С Светлана Спасибо Андрею за интересную экскурсию, которая понравилась всем, включая подростков. Несмотря на мороз, мы не замёрзли, так как по ходу маршрута заходили в тёплые места, чтобы согреться. Вернёмся летом и пройдём с Андреем по другому маршруту😊

С Светлана читать дальше посоветовал где попить кофе, пообедать и закупиться по лучшим ценам, а так же какие культурные достопримечательности достойны внимания. Андрей очень внимательно относится к нуждам экскурсантов - так например - ливень с градом мы пережидали в уютной кафешке, хотя по программе это конечно не было запланировано:) Ну и по содержанию экскурсии: все выше всяческих похвал - вся информация преподносится максимально доступно и в полном объеме, но в то же время Андрей рассказывает так, что потом хочется вернуться ко всем объектам и узнать о них более подробно, изучить всю историю в деталях:) Так что если еще раз удастся побывать в Гродно - обязательно снова обратимся к Андрею за новой экскурсией Огромное спасибо Андрею за эту экскурсию!!! Мы впервые были в Белоруси, и помимо информации по экскурсионным объектам, Андрей ответил на все наши вопросы по стране, истории, экономике, а так же

Т Татьяна Были на экскурсии «Главные и тайные места Гродно» с Андреем, нам очень понравилось, было интересно и познавательно. Андрей показал и рассказал про те места, которые сами не нашли, а пройдя мимо, не заметили! Спасибо! Рекомендуем!

Надежда Просто невероятный гид, спокойный, неторопоивый насыщенный рассказ с очень большой прогулкой, количество услышанной информации и ответов на вопросы невероятное. Прогулка была очень комфортной, даже дети не начали ныть. Очень рекомендую!

Е Елена Экскурсия интересная, главные места мы увидели, а тайные места остались в тайне. Но, нам показали отличную кафейню с бельгийским шоколадом. И рассказали где вкусно покушать.).

М Марина Интересная и содержательная прогулка по центру Гродно с Андреем.

Знакомство с историей, архитектурой и устройством города в целом.

Большой объем информации в лёгком и содержательном формате.

Будем рекомендовать гида знакомым)

Н Надежда Однозначно рекомендую этого экскурсовода!!!! Энциклопедически образованный человек, прекрасно знающий историю своего города и своей страны. Множество интересных фактов! Он мог бы рассказывать бесконечно! Прекрасная речь, чувство юмора! Нам ни на секунду не было скучно!

В Вячеслав Проессиональный гид, рассказал об интересных фактах, после которых на многие обьекты начинаешь смотреть иначе. Маршрут подобран замечательно, в процессе экскурсии можно было приастановится в кофейне для небольшой паузы.

Рекомендую!