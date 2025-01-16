Главные и тайные места Гродно

Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
На экскурсии по Гродно вы сможете увидеть и почувствовать атмосферу древнего города.

Прогулка по извилистым улочкам раскроет перед вами Фарный костёл, Борисоглебскую церковь и старейшую аптеку Восточной Европы. Узнайте, где Пётр I утопил свои пушки и почему немцы сохранили город в первозданном виде. Это путешествие обещает быть увлекательным и познавательным
5
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фото на фоне исторических зданий
  • 🕍 Посещение древних храмов и костёлов
  • 🌿 Прогулка по живописным улочкам
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🏰 Вид на старинные замки
Главные и тайные места Гродно
Главные и тайные места Гродно
Главные и тайные места Гродно
Ближайшие даты:
26
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янв30
янв31
янв1
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Фарный костёл
  • Борисоглебская церковь
  • Аптека-музей
  • Замковая улица
  • Старый замок
  • Новый замок
  • Хоральная синагога
  • Коложский парк

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Фарный костёл в стиле виленского барокко.
  • Центральную городскую площадь.
  • Аптеку-музей при иезуитском комплексе.
  • Замковую улицу с уютными кафе под вековыми сводами.
  • Бывшую резиденцию магната Хрептовича.
  • Пожарную каланчу 19 века.
  • Панораму долины реки Неман с Замковой горы.
  • Старый и Новый замки.
  • Еврейское наследие: хоральную синагогу, Дом раввина и школу.
  • Коложский парк и древнюю Борисоглебскую церковь.

Вы узнаете:

  • Какие исторические ошибки отразились на скульптурах деревянных апостолов.
  • Почему гродненская тюрьма вселяла трепет криминальным авторитетам прошлого.
  • Почему немцы при оккупации города решили сохранить его в первозданном виде.
  • Где Пётр I утопил свои пушки при отступлении.
  • В каком месте зародилась будущая государственность и умерла 270-летняя империя.

Организационные детали

  • Билеты в синагогу не включены в стоимость — 100 ₽ с человека.
  • В Гродно холмистый ландшафт — пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
  • Ограничение по возрасту 6+.
  • Обилие культовых мест не позволяет брать на экскурсию животных.
  • По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Фарного костёла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Главные и тайные места Гродно (Дмитрий)Главные и тайные места Гродно (Дмитрий)Главные и тайные места Гродно (Дмитрий)Главные и тайные места Гродно (Елена)Главные и тайные места Гродно (Елена)Главные и тайные места Гродно (Елена)Главные и тайные места Гродно (Елена)Главные и тайные места Гродно (Елена)Главные и тайные места Гродно (Елена)Главные и тайные места Гродно (Татьяна)Главные и тайные места Гродно (Татьяна)Главные и тайные места Гродно (Татьяна)Главные и тайные места Гродно (Надежда)Главные и тайные места Гродно (Надежда)Главные и тайные места Гродно (Надежда)Главные и тайные места Гродно (Надежда)Главные и тайные места Гродно (Надежда)Главные и тайные места Гродно (Надежда)Главные и тайные места Гродно (Надежда)Главные и тайные места Гродно (Надежда)Главные и тайные места Гродно (Надежда)Главные и тайные места Гродно (Надежда)Главные и тайные места Гродно (Лилия)Главные и тайные места Гродно (Лилия)Главные и тайные места Гродно (Лилия)Главные и тайные места Гродно (Лилия)Главные и тайные места Гродно (Лилия)Главные и тайные места Гродно (Лилия)Главные и тайные места Гродно (Лилия)Главные и тайные места Гродно (Ирина)
V
16 янв 2025
Отличная экскурсия, очень интересно, увлекательно!
Д
7 янв 2025
Добрый день, спасибо за проведенную экскурсию! Все было интересно и не скучно. Экскурсия удалась, несмотря на довольно холодный день! Понравилось, что получилось найти для нас время в довольно загруженный период новогодних праздников. Экскурсовод всегда на связи, подвижки во времени обговаривается, спасибо.
Добрый день, спасибо за проведенную экскурсию! Все было интересно и не скучно. Экскурсия удалась, несмотря наДобрый день, спасибо за проведенную экскурсию! Все было интересно и не скучно. Экскурсия удалась, несмотря наДобрый день, спасибо за проведенную экскурсию! Все было интересно и не скучно. Экскурсия удалась, несмотря на
Я
6 янв 2025
Экскурсия замечательная, очень понравилась!
Увлекательный рассказ о родном городе, о его истории, жителях, архитектуре. А уж какие интересные места мы посмотрели, словами не передать! Мы влюбились в Гродно и уже хотим снова туда вернуться!
И все это благодаря Вам, Андрей! Спасибо!
Елена
6 янв 2025
31 декабря посетили отличную экскурсию по Гродно с Андреем. Мы в полном восторге! Нам всем пятерым в возрасте от 12 до 50 лет было очень интересно, познавательно, а главное -
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нескучно! Андрей - прекрасный рассказчик, который увлеченно и доходчиво раскрывает историю города, не перегружая датами и событиями, но акцентируя внимание на особо значимом.
Особо хочу отметить, что нам всем было очень легко и душевно общаться с Андреем, как будто с давним хорошим знакомым, поэтому более 3-х часов пролетели на одном дыхании.
Спасибо Андрею, что помог нам прочувствовать и полюбить Гродно. Обязательно вернёмся и посетим ещё какую-нибудь интересную экскурсию с Андреем по этому славному городу (а там много еще чего есть посмотреть), чего и вам искренне желаем!!!

31 декабря посетили отличную экскурсию по Гродно с Андреем. Мы в полном восторге! Нам всем пятерым31 декабря посетили отличную экскурсию по Гродно с Андреем. Мы в полном восторге! Нам всем пятерым31 декабря посетили отличную экскурсию по Гродно с Андреем. Мы в полном восторге! Нам всем пятерым31 декабря посетили отличную экскурсию по Гродно с Андреем. Мы в полном восторге! Нам всем пятерым31 декабря посетили отличную экскурсию по Гродно с Андреем. Мы в полном восторге! Нам всем пятерым31 декабря посетили отличную экскурсию по Гродно с Андреем. Мы в полном восторге! Нам всем пятерым
Анастасия
5 янв 2025
Одна из лучших экскурсий, что мне доводилось посетить. Наверное, потому, что подход Андрея не шаблонный, нет ощущения повторения одних и тех же фактов для туристов. Мы ходили по его Гродно,
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каким он его знал в детстве, сейчас, с массой исторических справок, но не только - Андрей делал свои акценты и обращал наше внимание на разные тонкости, местечки, либо описывал то, что здесь было раньше, как изменилось. И все это будто оживало, вставало перед глазами. Эффект, которого можно было достичь только передавая с душой и любовью рассказы о своём городе. Время пронеслось абсолютно незаметно, хотелось ещё ходить и слушать, и проникать в этот уникальный город глубже и глубже, впитывать его дух, пёструю историю и атмосферу. Искренне благодарим за этот день! Всем рекомендуем Андрея для знакомства с Гродно.

Н
5 янв 2025
Большое спасибо Андрею за интересную и глубоко познавательную экскурсию. Более трёх часов прогулки прошли на одном дыхании. Видно, что человек не просто знает исторические факты, а любит свой город с
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его сложной и интересной историей. Ну, и очень важны простые бытовые моменты: нас не торопили, отвечали на все наши вопросы, мы успели все. Вообщем, все сложилось очень позитивно. Самые высокие оценки Андрею от всех членов нашей компании.

С
5 янв 2025
Спасибо Андрею за интересную экскурсию, которая понравилась всем, включая подростков. Несмотря на мороз, мы не замёрзли, так как по ходу маршрута заходили в тёплые места, чтобы согреться. Вернёмся летом и пройдём с Андреем по другому маршруту😊
С
4 янв 2025
Огромное спасибо Андрею за эту экскурсию!!! Мы впервые были в Белоруси, и помимо информации по экскурсионным объектам, Андрей ответил на все наши вопросы по стране, истории, экономике, а так же
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посоветовал где попить кофе, пообедать и закупиться по лучшим ценам, а так же какие культурные достопримечательности достойны внимания. Андрей очень внимательно относится к нуждам экскурсантов - так например - ливень с градом мы пережидали в уютной кафешке, хотя по программе это конечно не было запланировано:) Ну и по содержанию экскурсии: все выше всяческих похвал - вся информация преподносится максимально доступно и в полном объеме, но в то же время Андрей рассказывает так, что потом хочется вернуться ко всем объектам и узнать о них более подробно, изучить всю историю в деталях:) Так что если еще раз удастся побывать в Гродно - обязательно снова обратимся к Андрею за новой экскурсией

Т
2 янв 2025
Были на экскурсии «Главные и тайные места Гродно» с Андреем, нам очень понравилось, было интересно и познавательно. Андрей показал и рассказал про те места, которые сами не нашли, а пройдя мимо, не заметили! Спасибо! Рекомендуем!
Были на экскурсии «Главные и тайные места Гродно» с Андреем, нам очень понравилось, было интересно иБыли на экскурсии «Главные и тайные места Гродно» с Андреем, нам очень понравилось, было интересно иБыли на экскурсии «Главные и тайные места Гродно» с Андреем, нам очень понравилось, было интересно и
Надежда
1 янв 2025
Просто невероятный гид, спокойный, неторопоивый насыщенный рассказ с очень большой прогулкой, количество услышанной информации и ответов на вопросы невероятное. Прогулка была очень комфортной, даже дети не начали ныть. Очень рекомендую!
Просто невероятный гид, спокойный, неторопоивый насыщенный рассказ с очень большой прогулкой, количество услышанной информации и ответовПросто невероятный гид, спокойный, неторопоивый насыщенный рассказ с очень большой прогулкой, количество услышанной информации и ответовПросто невероятный гид, спокойный, неторопоивый насыщенный рассказ с очень большой прогулкой, количество услышанной информации и ответовПросто невероятный гид, спокойный, неторопоивый насыщенный рассказ с очень большой прогулкой, количество услышанной информации и ответовПросто невероятный гид, спокойный, неторопоивый насыщенный рассказ с очень большой прогулкой, количество услышанной информации и ответовПросто невероятный гид, спокойный, неторопоивый насыщенный рассказ с очень большой прогулкой, количество услышанной информации и ответовПросто невероятный гид, спокойный, неторопоивый насыщенный рассказ с очень большой прогулкой, количество услышанной информации и ответовПросто невероятный гид, спокойный, неторопоивый насыщенный рассказ с очень большой прогулкой, количество услышанной информации и ответовПросто невероятный гид, спокойный, неторопоивый насыщенный рассказ с очень большой прогулкой, количество услышанной информации и ответовПросто невероятный гид, спокойный, неторопоивый насыщенный рассказ с очень большой прогулкой, количество услышанной информации и ответов
Е
30 дек 2024
Экскурсия интересная, главные места мы увидели, а тайные места остались в тайне. Но, нам показали отличную кафейню с бельгийским шоколадом. И рассказали где вкусно покушать.).
М
28 дек 2024
Интересная и содержательная прогулка по центру Гродно с Андреем.
Знакомство с историей, архитектурой и устройством города в целом.
Большой объем информации в лёгком и содержательном формате.
Будем рекомендовать гида знакомым)
Н
25 дек 2024
Однозначно рекомендую этого экскурсовода!!!! Энциклопедически образованный человек, прекрасно знающий историю своего города и своей страны. Множество интересных фактов! Он мог бы рассказывать бесконечно! Прекрасная речь, чувство юмора! Нам ни на секунду не было скучно!
В
11 дек 2024
Проессиональный гид, рассказал об интересных фактах, после которых на многие обьекты начинаешь смотреть иначе. Маршрут подобран замечательно, в процессе экскурсии можно было приастановится в кофейне для небольшой паузы.
Рекомендую!
Л
10 дек 2024
Отличная экскурсия. Все очень интересно и познавательно
Андрей познакомил нас с городом, рассказал его историю. С удовольствием рекомендую его и обязательно воспользуемся возможностью посетить новые места с Андреем в следующий раз

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