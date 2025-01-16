На экскурсии по Гродно вы сможете увидеть и почувствовать атмосферу древнего города.
Прогулка по извилистым улочкам раскроет перед вами Фарный костёл, Борисоглебскую церковь и старейшую аптеку Восточной Европы. Узнайте, где Пётр I утопил свои пушки и почему немцы сохранили город в первозданном виде. Это путешествие обещает быть увлекательным и познавательным
Прогулка по извилистым улочкам раскроет перед вами Фарный костёл, Борисоглебскую церковь и старейшую аптеку Восточной Европы. Узнайте, где Пётр I утопил свои пушки и почему немцы сохранили город в первозданном виде. Это путешествие обещает быть увлекательным и познавательным
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фото на фоне исторических зданий
- 🕍 Посещение древних храмов и костёлов
- 🌿 Прогулка по живописным улочкам
- 📚 Интересные исторические факты
- 🏰 Вид на старинные замки
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Фарный костёл
- Борисоглебская церковь
- Аптека-музей
- Замковая улица
- Старый замок
- Новый замок
- Хоральная синагога
- Коложский парк
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Фарный костёл в стиле виленского барокко.
- Центральную городскую площадь.
- Аптеку-музей при иезуитском комплексе.
- Замковую улицу с уютными кафе под вековыми сводами.
- Бывшую резиденцию магната Хрептовича.
- Пожарную каланчу 19 века.
- Панораму долины реки Неман с Замковой горы.
- Старый и Новый замки.
- Еврейское наследие: хоральную синагогу, Дом раввина и школу.
- Коложский парк и древнюю Борисоглебскую церковь.
Вы узнаете:
- Какие исторические ошибки отразились на скульптурах деревянных апостолов.
- Почему гродненская тюрьма вселяла трепет криминальным авторитетам прошлого.
- Почему немцы при оккупации города решили сохранить его в первозданном виде.
- Где Пётр I утопил свои пушки при отступлении.
- В каком месте зародилась будущая государственность и умерла 270-летняя империя.
Организационные детали
- Билеты в синагогу не включены в стоимость — 100 ₽ с человека.
- В Гродно холмистый ландшафт — пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
- Ограничение по возрасту 6+.
- Обилие культовых мест не позволяет брать на экскурсию животных.
- По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Фарного костёла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 135 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Андрей, я коренной гродненец и профессиональный гид с многолетним стажем. Провожу обзорные и тематические экскурсии по городу. С радостью покажу вам известные и нетривиальные места, поделюсь белорусским гостеприимством и радушием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
V
Vadzim
16 янв 2025
Отличная экскурсия, очень интересно, увлекательно!
Д
Дмитрий
7 янв 2025
Добрый день, спасибо за проведенную экскурсию! Все было интересно и не скучно. Экскурсия удалась, несмотря на довольно холодный день! Понравилось, что получилось найти для нас время в довольно загруженный период новогодних праздников. Экскурсовод всегда на связи, подвижки во времени обговаривается, спасибо.
Я
Яна
6 янв 2025
Экскурсия замечательная, очень понравилась!
Увлекательный рассказ о родном городе, о его истории, жителях, архитектуре. А уж какие интересные места мы посмотрели, словами не передать! Мы влюбились в Гродно и уже хотим снова туда вернуться!
И все это благодаря Вам, Андрей! Спасибо!
Увлекательный рассказ о родном городе, о его истории, жителях, архитектуре. А уж какие интересные места мы посмотрели, словами не передать! Мы влюбились в Гродно и уже хотим снова туда вернуться!
И все это благодаря Вам, Андрей! Спасибо!
Елена
6 янв 2025
31 декабря посетили отличную экскурсию по Гродно с Андреем. Мы в полном восторге! Нам всем пятерым в возрасте от 12 до 50 лет было очень интересно, познавательно, а главное -
Анастасия
5 янв 2025
Одна из лучших экскурсий, что мне доводилось посетить. Наверное, потому, что подход Андрея не шаблонный, нет ощущения повторения одних и тех же фактов для туристов. Мы ходили по его Гродно,
Н
Наталия
5 янв 2025
Большое спасибо Андрею за интересную и глубоко познавательную экскурсию. Более трёх часов прогулки прошли на одном дыхании. Видно, что человек не просто знает исторические факты, а любит свой город с
С
Светлана
5 янв 2025
Спасибо Андрею за интересную экскурсию, которая понравилась всем, включая подростков. Несмотря на мороз, мы не замёрзли, так как по ходу маршрута заходили в тёплые места, чтобы согреться. Вернёмся летом и пройдём с Андреем по другому маршруту😊
С
Светлана
4 янв 2025
Огромное спасибо Андрею за эту экскурсию!!! Мы впервые были в Белоруси, и помимо информации по экскурсионным объектам, Андрей ответил на все наши вопросы по стране, истории, экономике, а так же
Т
Татьяна
2 янв 2025
Были на экскурсии «Главные и тайные места Гродно» с Андреем, нам очень понравилось, было интересно и познавательно. Андрей показал и рассказал про те места, которые сами не нашли, а пройдя мимо, не заметили! Спасибо! Рекомендуем!
Надежда
1 янв 2025
Просто невероятный гид, спокойный, неторопоивый насыщенный рассказ с очень большой прогулкой, количество услышанной информации и ответов на вопросы невероятное. Прогулка была очень комфортной, даже дети не начали ныть. Очень рекомендую!
Е
Елена
30 дек 2024
Экскурсия интересная, главные места мы увидели, а тайные места остались в тайне. Но, нам показали отличную кафейню с бельгийским шоколадом. И рассказали где вкусно покушать.).
М
Марина
28 дек 2024
Интересная и содержательная прогулка по центру Гродно с Андреем.
Знакомство с историей, архитектурой и устройством города в целом.
Большой объем информации в лёгком и содержательном формате.
Будем рекомендовать гида знакомым)
Знакомство с историей, архитектурой и устройством города в целом.
Большой объем информации в лёгком и содержательном формате.
Будем рекомендовать гида знакомым)
Н
Надежда
25 дек 2024
Однозначно рекомендую этого экскурсовода!!!! Энциклопедически образованный человек, прекрасно знающий историю своего города и своей страны. Множество интересных фактов! Он мог бы рассказывать бесконечно! Прекрасная речь, чувство юмора! Нам ни на секунду не было скучно!
В
Вячеслав
11 дек 2024
Проессиональный гид, рассказал об интересных фактах, после которых на многие обьекты начинаешь смотреть иначе. Маршрут подобран замечательно, в процессе экскурсии можно было приастановится в кофейне для небольшой паузы.
Рекомендую!
Рекомендую!
Л
Лариса
10 дек 2024
Отличная экскурсия. Все очень интересно и познавательно
Андрей познакомил нас с городом, рассказал его историю. С удовольствием рекомендую его и обязательно воспользуемся возможностью посетить новые места с Андреем в следующий раз
Андрей познакомил нас с городом, рассказал его историю. С удовольствием рекомендую его и обязательно воспользуемся возможностью посетить новые места с Андреем в следующий раз
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