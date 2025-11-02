О Оксана Замечательная экскурсия! Познавательно, много истории города, и не только Гродно, живая ткань времени. Благодарю!

М Максим просто у нас во время экскурсии, послушав нашего экскурсовода со стороны, пытались перекупить и увести Яна)) вот и весь отзыв, который говорит сам за себя

А Алексей Отличная экскурсия! Ян - прекрасный рассказчик и собеседник. Поведал много познавательных фактов и историй, ответил на все вопросы.

Е Екатерина Экскурсия с Яном очень понравилась: рассказывает с глубоким пониманием, интересно и с юмором. Очень внимателен и заботлив, при возможности идёт навстречу в нестандартных ситуациях.

А Андрей Увлекательная экскурсия понравилась. Ян рассказал интересно и ответил на всё вопросы.

И Ирина Гид Ян оказался настольно интересным рассказчиком, время в 2,5 часа пролетели очень быстро. В ходе экскурсии стало ясно, что Ян является и историком и местным жителем, так грамотно и с интересом он преподносил материал. Очень советую эту экскурсию.

С Сергей Ян - историк и еще обожает свой родной город Годно. Экскурсия прошла очень интересно и время пролетело незаметно! Было интересно и взрослым и ребенку 13 лет, Ян к каждому нашел свой подход.

Ольга Ян очень яркий, интересный гид с глубокими знаниями и при этом с очень "человечной" манерой изложения. Баланс между интеллектуальным содержанием и вполне доступной формой - отличный. Задавал детям и взрослым много вопросов, чтобы мы не только слушали, но и участвовали в процессе знакомства с городом). Мы остались довольны!

Мария Ян- отличный рассказчик! Мы узнали много интересных исторических фактов, понравилось сравнивать вид современных улиц со старыми фото. После экскурсии зашли в очень вкусное кафе, рекомендованное Яном, без него бы прошли мимо)

С Самофалова Трехчасовая экскурсия прошла на одном дыхании, с нами был 8летний ребёнок. Ян прекрасный специалист, его очень интересно слушать. Исторической информации много, но Ян так нам её "разжевывал", что понятно даже ребенку. После экскурсии в голове всё уложилось по полочкам. Тем, кто собирается в Гродно рекомендую обратиться к Яну, не пожалеете👍

Юлия Отличная экскурсия!

Е Екатерина читать дальше то, что надо для первого знакомства с городом. При этом чувствуется, что Ян настоящий профессионал своего дела, с глубоким знанием предмета и искренней любовью к родному городу!

Ян, огромное Вам спасибо за то, что "влюбили" Нас в Гродно. Даже скептические подростки сказали, что экскурсия -"зачетная", мы потом с ними долго обсуждали услышанное. Браво! Вчера у нас случилась очень интересная и познавательная прогулка по прекрасному Гродно. Ян - замечательный экскурсовод! Много любопытных фактов, отсуствие заунывных исторических подробностей, активная подача информации, диалог с гостями -

Е Елизавета Гид действительно с большим багажом исторических знаний, очень интересно ведет повествование, отвечает на вопросы. Видно, что любит и свое дело и свой город.

Узнали очень много нового, с радостью посоветовали бы эту экскурсию знакомым, и сходили бы на другую программу от этого гида.

10/10

А Анна Экскурсия очень интересная и информативная. Много увидели, много узнали, много и быстро ходили. Наша компания осталась довольна) Желаем дальнейших успехов!