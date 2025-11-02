Экскурсия по Гродно с историком, который покажет и расскажет о городе, как о палимпсесте, где переплетаются эпохи от Великого княжества Литовского до современной Беларуси.
Вы увидите комплекс иезуитского коллегиума, Советскую площадь,
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические объекты
- 🕰 Старейшие башенные часы
- 🏛 Место собраний Сейма
- 🍰 Дегустация местных деликатесов
- 🎨 Архитектурные шедевры разных эпох
- 🗣 Многоязычная культура
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Комплекс иезуитского коллегиума
- Советская площадь
- Старый замок
- Новый замок
- Церковь святых Бориса и Глеба
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Комплекс иезуитского коллегиума: собор Франциска Ксаверия, здание аптеки 1709 года и башенные часы 16 века.
- Советскую площадь, где я расскажу о несохранившихся объектах.
- На улице Замковой — домики ремесленников 17–18 веков, вход в гетто 1941–1943 годов, пожарную башню конца 19 века и синагогу 16–19 веков.
- Старый замок: остатки стен замка князя Витовта конца 14 века и дворец короля Стефана Батория конца 16 века.
- Новый замок: дворец Великих князей Литовских 15–17 веков и парламентский дворец — место собраний Сейма Речи Посполитой 18 века.
- Церковь святых Бориса и Глеба 1180-х годов — уникальный объект зодчества восточной Римской империи.
И узнаете:
- Почему рынок изначально — не место торговли.
- Какой язык чаще всего можно было услышать на улицах города 100 лет назад.
- Где происходило первое в Восточной Европе анатомическое вскрытие.
- Почему облик главной площади города соответствует названию.
- Правда ли, что механизм башенных часов — старейший на континентальной Европе.
- В чём секрет пиццы по-гродненски.
- Почему гродненские дети познакомились с диснеевскими мультиками на много лет раньше, чем остальные дети СССР.
Я предложу попробовать:
- Кофе по-гродненски.
- Мороженое со вкусом боровиков.
- Белорусско-литовский торт банкуха.
- Деликатесы из мяса зубра.
- Белорусские драники с самым большим выбором начинок.
Организационные детали
- Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете на месте наличными в белорусских рублях.
- Напитки и еда оплачиваются отдельно и по желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 818 туристов
Я Ян, экскурсовод, коренной гродненец, профессиональный историк. С раннего детства интересуюсь прошлым родных мест. Музейный сотрудник, исследователь архитектуры Гродно, автор публикаций по теме истории города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 85 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Оксана
2 ноя 2025
Замечательная экскурсия! Познавательно, много истории города, и не только Гродно, живая ткань времени. Благодарю!
М
Максим
1 ноя 2025
просто у нас во время экскурсии, послушав нашего экскурсовода со стороны, пытались перекупить и увести Яна)) вот и весь отзыв, который говорит сам за себя
А
Алексей
31 окт 2025
Отличная экскурсия! Ян - прекрасный рассказчик и собеседник. Поведал много познавательных фактов и историй, ответил на все вопросы.
Е
Екатерина
24 окт 2025
Экскурсия с Яном очень понравилась: рассказывает с глубоким пониманием, интересно и с юмором. Очень внимателен и заботлив, при возможности идёт навстречу в нестандартных ситуациях.
А
Андрей
26 сен 2025
Увлекательная экскурсия понравилась. Ян рассказал интересно и ответил на всё вопросы.
И
Ирина
9 сен 2025
Гид Ян оказался настольно интересным рассказчиком, время в 2,5 часа пролетели очень быстро. В ходе экскурсии стало ясно, что Ян является и историком и местным жителем, так грамотно и с интересом он преподносил материал. Очень советую эту экскурсию.
С
Сергей
3 сен 2025
Ян - историк и еще обожает свой родной город Годно. Экскурсия прошла очень интересно и время пролетело незаметно! Было интересно и взрослым и ребенку 13 лет, Ян к каждому нашел свой подход.
Ольга
24 авг 2025
Ян очень яркий, интересный гид с глубокими знаниями и при этом с очень "человечной" манерой изложения. Баланс между интеллектуальным содержанием и вполне доступной формой - отличный. Задавал детям и взрослым много вопросов, чтобы мы не только слушали, но и участвовали в процессе знакомства с городом). Мы остались довольны!
Мария
23 авг 2025
Ян- отличный рассказчик! Мы узнали много интересных исторических фактов, понравилось сравнивать вид современных улиц со старыми фото. После экскурсии зашли в очень вкусное кафе, рекомендованное Яном, без него бы прошли мимо)
С
Самофалова
22 авг 2025
Трехчасовая экскурсия прошла на одном дыхании, с нами был 8летний ребёнок. Ян прекрасный специалист, его очень интересно слушать. Исторической информации много, но Ян так нам её "разжевывал", что понятно даже ребенку. После экскурсии в голове всё уложилось по полочкам. Тем, кто собирается в Гродно рекомендую обратиться к Яну, не пожалеете👍
Юлия
21 авг 2025
Отличная экскурсия!
Е
Екатерина
20 авг 2025
Вчера у нас случилась очень интересная и познавательная прогулка по прекрасному Гродно. Ян - замечательный экскурсовод! Много любопытных фактов, отсуствие заунывных исторических подробностей, активная подача информации, диалог с гостями -
Е
Елизавета
17 авг 2025
Гид действительно с большим багажом исторических знаний, очень интересно ведет повествование, отвечает на вопросы. Видно, что любит и свое дело и свой город.
Узнали очень много нового, с радостью посоветовали бы эту экскурсию знакомым, и сходили бы на другую программу от этого гида.
10/10
А
Анна
16 авг 2025
Экскурсия очень интересная и информативная. Много увидели, много узнали, много и быстро ходили. Наша компания осталась довольна) Желаем дальнейших успехов!
Ю
Юлия
12 авг 2025
Благодарим за экскурсию! Информативно, насыщенно, увлекательно, интерактивно, с обильными историческими и архитектурными деталями.
