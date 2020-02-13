38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии

Svetlana
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Svetlana – ваш гид
Гродно часто называют «городом-музеем», но эти слова не отражают всего обаяния и духа этого города на самом западе Беларуси.

За время экскурсии вы не только откроете старинную историю Гродно, посетив древние замки, но и обнаружите его архитектурное и конфессиональное разнообразие.

Вас ждёт и костёл с деревянными статуями, и лютеранская кирха, и древняя церковь, и главный православный храм.

Я расскажу вам о значимых зданиях на пешеходной Советской улице и в районе Городница, а также поделюсь местными легендами.

И обязательно помогу полюбить Гродно за один день!
49 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии38 отзывов
4.92
Королевский город Гродно
Королевский город Гродно

Что вас ожидает

Очень разнообразные достопримечательности
Вы познакомитесь с историей Гродно — мультиконфессионального города, в котором можно встретить почти любой архитектурный стиль. И конечно, увидите самые интересные достопримечательности:

  • Старый замок — на месте зарождения города вы услышите потрясающую историю замка и разгадаете тайны смерти Стефана Батория.
  • Новый замок — его белые стены расскажут истории о разделе Речи Посполитой и о жизни великого литовского князя Станислава Августа Понятовского.
  • Большая хоральная синагога — единственная действующая в Беларуси. Внутри этого здания, построенного итальянским архитектором, вы полюбуетесь сохранившимся интерьером 18 века с лепниной и красивым парадным залом.
  • Борисоглебская церковь (Коложская) — на высоком берегу реки Неман вы увидите уникальный древний храм, не имеющий аналогов, и узнаете об особенностях гродненской архитектурной школы.
  • Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия — на Советской площади вас встретит красивейшее здание Гродно с самыми старыми башенными часами в Восточной Европе. Мы обязательно заглянем внутрь, чтобы полюбоваться сохранившимися деревянными скульптурами.
  • Район Городница — в этом районе 18-19 веков вы увидите несколько значимых зданий и пройдёте по парку — бывшему Ботаническому саду.

Кроме того, вас ждут Свято-Покровский собор, Пожарная каланча, Лютеранская кирха (можно попасть на органный концерт!) и многие другие интересные уголки нашего города.

Легенды, интересные факты и кофе
На протяжении прогулки я поделюсь с вами легендами и необыкновенными историями о Гродно и гродненцах. А также расскажу, почему Гродно считается кофейной столицей Беларуси и как знаменитый ликёр «Егермейстер» связан с городом. Кроме того, по вашему желанию мы заглянем в необычную кофейню, где можно попробовать горящий кофе с белорусским самогоном и многие другие необычные виды кофе.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия идеальна для первого знакомства с городом, но если вы здесь не в первый раз, то также откроете много нового. Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям!

Организационные детали

  • В лютеранской кирхе по желанию можно посетить органный концерт (по воскресеньям). Уточняйте в переписке.
  • Кофе по желанию и не входит в стоимость экскурсии
Королевский город Гродно
Королевский город Гродно
Королевский город Гродно
Королевский город Гродно
Королевский город Гродно
Королевский город Гродно
Королевский город Гродно
Королевский город Гродно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Svetlana
Svetlana
Я люблю свой город и поэтому сделала экскурсии и прием гостей своей профессией. Сначала окончила Исторический факультет, а затем — «Менеджмент туристской индустрии». Уже более 15 лет я помогаю людям увидеть Гродно во всей красе и рассмотреть его загадки. Помимо обзорных экскурсий мне удалось попробовать и тематические, и костюмированные, и даже гастрономические. Я глубоко убеждена, что люди путешествуют, чтобы стать лучше и привезти домой новые впечатления. Поэтому стараюсь зарядить своих туристов позитивом и сделать даже очень серьезную информацию легкой и интересной!
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Экскурсию проводил Михаил - опытный гид с обширными знаниями истории города. На все вопросы ответил, показал все, что было заявлено в программе и даже больше. Приятным бонусом стало наличие автомобиля. Михаил живо и с юмором рассказывает, не перегружая рассказ лишними деталями в виде дат и имен. Я сама являюсь экскурсоводом, поэтому работу Михаила оцениваю весьма высоко.
13 января 2020
Замечательная экскурсия в прекрасном городе Гродно! Нам все очень понравилось. Светлана грамотный гид, приятный человек, который любит свой город и умеет о нем рассказать. Погода была промозглая и маршрут экскурсии очень нам помог - мы грелись то в синагоге, то в костёле, то в храме))) Светлана дала нам много полезных рекомендаций для путешествия по Белоруссии. Спасибо за интересную экскурсию, всех Вам благ, Светлана!
13 января 2020
Замечательная экскурсия и замечательный гид Светлана! Сразу расположила к себе доброжелательной улыбкой и хорошим настроением. Когда так встречают, настрой на экскурсионную прогулку с самого начала самый позитивный.
По поводу подачи материала и продуманности маршрута - все выше всяких похвал. Светлана чрезвычайно эрудирована и, пообещав ответить на любой наш вопрос, убедительно обещание выполнила )).
Как гид Светлана прекрасно сочетает серьезный профессионализм (это не гид - любитель) и доброжелательную ориентированность на конкретных слушателей. Интересно, познавательно, с большой пользой проведенное время в интеллигентной и дружеской атмосфере - такой была экскурсия в компании со Светланой.
Рекомендую экскурсию и Светлану как гида всем путешественникам в Гродно!
8 января 2020
Несмотря на то, что мы пришли не в то место для начала экскурсии, Светлана очень быстро сориентировалась и поменяла план нашей экскурсии. Мы успели послушать трубача на пожарной каланче, выпить необычный кофе, совершить увлекательную прогулку по городу. Рассказ Светланы был интересным, не перегруженым информацией) Таких гидов передают "из рук в руки" и возвращаются к ним вновь). До новых встреч, Светлана, в Вашем родном городе!
25 ноября 2019
Все сотрудники нашего предприятия выражают большую благодарность гиду Светлане,за интереснейшую экскурсию "Королевский город Гродно".Это было очень познавательно,весело,разбавлено отдыхом за чашечкой кофе. И пусть погода немного подвела,но сияющая улыбка Светланы согрела нас , а интересный рассказ о городе,который она очень любит, заставил нас забыть про ветер и мороз.Спасибо!!!
25 ноября 2019
Прекрасная экскурсия!Гид грамотный.Очень довольны
13 ноября 2019
Мы получили ожидаемый высокий уровень проведения экскурсии от Светланы. Все было замечательно. Нам рекомендовали. Теперь мы рекомендуем...
11 ноября 2019
Экскурсия понравилась. Симпатичный город со своей историей.
Рекомендую посетить и обязательно взять экскурсовода.
4 ноября 2019
Очень интересная экскурсия по Гродно. Нам все очень понравилось.
Большое спасибо Светлане.
18 октября 2019
Можно посмотреть. Но вернутся ещё раз в г.Гродно нет смылка
Ещё 28 отзывов

Svetlana проводит ещё 1 экскурсию

Вкусы и ароматы ГродноВкусы и ароматы ГродноВкусы и ароматы Гродно
От 70 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Историко-гастрономическая прогулка по городу с дегустациями
Гродно — это не только красивая архитектура и захватывающая история, но и интересное место для гастрономических открытий. На прогулке по старинным улицам и площадям вы взглянете на кулинарное прошлое и настоящее города. Узнаете о средневековом меню королевских дворов, продегустируете особенный кофейный напиток «каву па-паўстанску» и попробуете необычное мороженое. А в белорусской корчме вас будет ждать аппетитный обед из традиционных блюд и клюквенной настойки. Приходите, будет интересно и вкусно!

Обзорные экскурсии в Гродно

Гродно — город на стыке цивилизацийГродно — город на стыке цивилизацийГродно — город на стыке цивилизаций
43 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Хроники нескольких культур на прогулке по ключевым достопримечательностям
Многим путешественникам кажется, что если Гродно находится в Западной Беларуси, то все здесь отмечено польским влиянием. Отчасти это так, и я расскажу о европейских следах в Гродно. Но также вы познакомитесь с наследием Древней Руси, с уникальным стилем гродненского зодчества и с летописью города. А фоном для рассказов станут визитные карточки Гродно: замки, православные церкви, католический собор, синагога и просто атмосферные улочки.

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