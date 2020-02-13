38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Очень разнообразные достопримечательности

Вы познакомитесь с историей Гродно — мультиконфессионального города, в котором можно встретить почти любой архитектурный стиль. И конечно, увидите самые интересные достопримечательности:

Старый замок — на месте зарождения города вы услышите потрясающую историю замка и разгадаете тайны смерти Стефана Батория.

— на месте зарождения города вы услышите потрясающую историю замка и разгадаете тайны смерти Стефана Батория. Новый замок — его белые стены расскажут истории о разделе Речи Посполитой и о жизни великого литовского князя Станислава Августа Понятовского.

— его белые стены расскажут истории о разделе Речи Посполитой и о жизни великого литовского князя Станислава Августа Понятовского. Большая хоральная синагога — единственная действующая в Беларуси. Внутри этого здания, построенного итальянским архитектором, вы полюбуетесь сохранившимся интерьером 18 века с лепниной и красивым парадным залом.

— единственная действующая в Беларуси. Внутри этого здания, построенного итальянским архитектором, вы полюбуетесь сохранившимся интерьером 18 века с лепниной и красивым парадным залом. Борисоглебская церковь (Коложская) — на высоком берегу реки Неман вы увидите уникальный древний храм, не имеющий аналогов, и узнаете об особенностях гродненской архитектурной школы.

— на высоком берегу реки Неман вы увидите уникальный древний храм, не имеющий аналогов, и узнаете об особенностях гродненской архитектурной школы. Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия — на Советской площади вас встретит красивейшее здание Гродно с самыми старыми башенными часами в Восточной Европе. Мы обязательно заглянем внутрь, чтобы полюбоваться сохранившимися деревянными скульптурами.

— на Советской площади вас встретит красивейшее здание Гродно с самыми старыми башенными часами в Восточной Европе. Мы обязательно заглянем внутрь, чтобы полюбоваться сохранившимися деревянными скульптурами. Район Городница — в этом районе 18-19 веков вы увидите несколько значимых зданий и пройдёте по парку — бывшему Ботаническому саду.

Кроме того, вас ждут Свято-Покровский собор, Пожарная каланча, Лютеранская кирха (можно попасть на органный концерт!) и многие другие интересные уголки нашего города.

Легенды, интересные факты и кофе

На протяжении прогулки я поделюсь с вами легендами и необыкновенными историями о Гродно и гродненцах. А также расскажу, почему Гродно считается кофейной столицей Беларуси и как знаменитый ликёр «Егермейстер» связан с городом. Кроме того, по вашему желанию мы заглянем в необычную кофейню, где можно попробовать горящий кофе с белорусским самогоном и многие другие необычные виды кофе.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия идеальна для первого знакомства с городом, но если вы здесь не в первый раз, то также откроете много нового. Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям!