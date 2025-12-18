Описание экскурсииЧтобы разглядеть за современными фасадами культурные напластования веков, обратимся к историческим фактам и артефактам. Я последовательно познакомлю вас с развитием Гродно и проведу по основным памятникам — в восстановлении многих участвовал и я. Научу вас различать храмовые и монастырские иконы и объясню расхождения в каноне в разные периоды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замковая гора. Вы узнаете об основании Гродно в 12 веке и янтарном пути
- Борисоглебская церковь - уникальный памятник чёрнорусского зодчества. Мы осмотрим голосники, фрески и иконы и поговорим о канонах иконописи в разные века
- Старый замок - единственный сохранившийся королевский замок на территории Беларуси. Вы услышите о короле Стефане Батории и разберётесь в архитектурных особенностях Ренессанса
- Новый замок - летняя резиденция польских королей и великих князей литовских. Вы представите, как реставрировалась входная скульптурная группа ворот в стиле рококо
- Гильдийские дома. Я объясню принципы Магдебургского права
- Малая базилика Франциска Ксаверия (Фарный костёл). Зайдём внутрь и поговорим о реставрации главного алтаря, одного из самых впечатляющих резных алтарей мира
- Бывший дворец рода Сангушек, построенный на месте городской таверны. Побываем на первом этаже, и вы увидите особенности замковой кладки
- И многое-многое другое
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Замковая 19
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
