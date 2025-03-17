Прогулка по Гродно с реставратором

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"посмотрите на право, посмотрите налево, это было построено в … году, а это в … году". Ничего подобного! Это будет живой рассказ с личным опытом и личным участием! Да, Сергей известный (и не только в Гродно) реставратор и почти к каждому историческому объекту приложил свою руку в прямом смысле этого слова, он знает историю "изнутри"! И не просто знает, но и может часами с азартом рассказывать с фотографиями и чертежами. Класс! Спасибо!