Прогулка по Гродно с реставратором

Познакомьтесь с историей Гродно через призму веков! Вас ждут замки, церкви и удивительные факты о городе, которые откроет опытный реставратор
Погрузитесь в многовековую историю Гродно, где за современными фасадами скрываются культурные напластования. Узнайте о замках, церквях и артефактах, которые расскажут о развитии города.

Профессиональный реставратор проведет вас по ключевым памятникам, включая Старый и Новый замки, Борисоглебскую церковь и другие знаковые места.

Это уникальная возможность увидеть Гродно глазами специалиста и понять, как восстанавливались шедевры архитектуры
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать историю замков
  • 🖼️ Оценить иконопись
  • 🗝️ Понять архитектурные каноны
  • 🏛️ Исследовать уникальные памятники
  • 🎨 Познакомиться с местными мастерами
Прогулка по Гродно с реставратором
Прогулка по Гродно с реставратором
Прогулка по Гродно с реставратором
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Замковая гора
  • Борисоглебская церковь
  • Старый замок
  • Новый замок
  • Гильдийские дома
  • Малая базилика Франциска Ксаверия
  • Бывший дворец рода Сангушек

Описание экскурсии

  • Замковая гора. Вы узнаете об основании Гродно в 12 веке и янтарном пути
  • Борисоглебская церковь — уникальный памятник чёрнорусского зодчества. Мы осмотрим голосники, фрески и иконы и поговорим о канонах иконописи в разные века
  • Старый замок — единственный сохранившийся королевский замок на территории Беларуси. Вы услышите о короле Стефане Батории и разберётесь в архитектурных особенностях Ренессанса
  • Новый замок — летняя резиденция польских королей и великих князей литовских. Вы представите, как реставрировалась входная скульптурная группа ворот в стиле рококо
  • Гильдийские дома. Я объясню принципы Магдебургского права
  • Малая базилика Франциска Ксаверия (Фарный костёл). Зайдём внутрь и поговорим о реставрации главного алтаря, одного из самых впечатляющих резных алтарей мира
  • Бывший дворец рода Сангушек, построенный на месте городской таверны. Побываем на первом этаже, и вы увидите особенности замковой кладки
  • И многое-многое другое!

А также вы узнаете:

  • о Петре Мелонеге — византийском мастере, основателе гродненской школы архитектуры
  • Давыде Гродненском и его способах защиты города от крестоносцев
  • короле, который оказался под домашним арестом
  • Леоне Баксте — знаменитом художнике, уроженце Гродно

Организационные детали

  • Эту экскурсию проводит гид-реставратор Сергей.
  • Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Замковой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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2
1
Екатерина
17 мар 2025
Спасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! В Гродно я была впервые и интересно было послушать не просто информацию о городе, но и познакомиться с ним с художественной точки зрения.
Экскурсия началась у
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Старого замка. Это единственный сохранившийся королевский замок на территории современной Беларуси, некогда служивший резиденцией великих князей литовских и королей польских. Очень впечатлили Борисоглебская (Коложская) церковь, одна из старейших сохранившихся церквей Древней Руси (12 в.) и Костёл святого Франтишка Ксаверия (17 в.), где хранятся чудотворные иконы Божией Матери. Также меня поразила трагичная судьба города в годы Второй мировой войны.
Несмотря на прохладную погоду, экскурсия была насыщенной, мы заходили в соборы, музей Аптеки, заглянули в Чайный дом, а по окончании экскурсии Сергей порекомендовал хорошую кофейню. Надеюсь вернуться в этот замечательный город)
Сергея рекомендую как отличного экскурсовода и просто человека с интересной биографией (он еще пишет замечательные картины!):)

Спасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! В Гродно я была впервые и интересно было послушать не простоСпасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! В Гродно я была впервые и интересно было послушать не простоСпасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! В Гродно я была впервые и интересно было послушать не простоСпасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! В Гродно я была впервые и интересно было послушать не простоСпасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! В Гродно я была впервые и интересно было послушать не простоСпасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! В Гродно я была впервые и интересно было послушать не простоСпасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! В Гродно я была впервые и интересно было послушать не простоСпасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! В Гродно я была впервые и интересно было послушать не простоСпасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! В Гродно я была впервые и интересно было послушать не простоСпасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! В Гродно я была впервые и интересно было послушать не просто
Виктория
3 мар 2025
Громадное спасибо Сергею за интереснейшую экскурсию по Гродно. Хочу сказать всем, кому повезет папасть на экскурсию с Сергеем - вы будете в восторге. Не ждите, что это будет стандартный рассказ
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"посмотрите на право, посмотрите налево, это было построено в … году, а это в … году". Ничего подобного! Это будет живой рассказ с личным опытом и личным участием! Да, Сергей известный (и не только в Гродно) реставратор и почти к каждому историческому объекту приложил свою руку в прямом смысле этого слова, он знает историю "изнутри"! И не просто знает, но и может часами с азартом рассказывать с фотографиями и чертежами. Класс! Спасибо!

Г
15 фев 2025
15 февраля Сергей провел экскурсию по г. Гродно. Маршрут охватывал все основные достопримечательности, включая древнюю Борисоглебскую церковь 12 века, Старый и Новый замок, костел Святого Ксаверия и множество других памятников
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истории и архитектуры. Важным отличительным моментом в рассказах Сергея стало не только интересное донесение исторической информации, но и акцент на технологиях создания и реставрации исторических памятников города, в восстановление которых он принимал непосредственное участие. Рассказы о личном вкладе воссоздания входных скульптур ворот Нового замка и пятилетний труд по возрождению пострадавшего уникального деревянного резного алтаря Костела впечатлили нас больше всего. Сергей оказался интересным собеседником с энцеклопидическими знаниями в своей области. Похвально, что при всей тактичности делился и собственным мнением на ряд исторических событий. Нам очень понравилось. Не смотря на пробирающий мороз, Сергей сумел согреть нас своей любовью к родному городу.
Мы обязательно вернёмся еще.

Наталья
23 янв 2025
… Иногда ты возвращаешься в город, в котором был много раз, который бережно хранит события твоей жизни, и помогает вспомнить все, что, казалось, уже навсегда забыто… Город радушно принимает тебя
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в свои объятия и дарит новые удивительные встречи!)
Если Вы хотите увидеть Гродно во всем его историческом великолепии, услышать необыкновенные рассказы, подробные, обстоятельные и образные - настоятельно рекомендую пройти неспешно по Гродно с Сергеем!) Живописный маршрут, впечатляющий объем знаний и опыт человека, который своими руками восстанавливал многое из того, о чем рассказывает - идеальное сочетание)

… Иногда ты возвращаешься в город, в котором был много раз, который бережно хранит события твоей… Иногда ты возвращаешься в город, в котором был много раз, который бережно хранит события твоей… Иногда ты возвращаешься в город, в котором был много раз, который бережно хранит события твоей… Иногда ты возвращаешься в город, в котором был много раз, который бережно хранит события твоей… Иногда ты возвращаешься в город, в котором был много раз, который бережно хранит события твоей… Иногда ты возвращаешься в город, в котором был много раз, который бережно хранит события твоей… Иногда ты возвращаешься в город, в котором был много раз, который бережно хранит события твоей… Иногда ты возвращаешься в город, в котором был много раз, который бережно хранит события твоей… Иногда ты возвращаешься в город, в котором был много раз, который бережно хранит события твоей… Иногда ты возвращаешься в город, в котором был много раз, который бережно хранит события твоей
Е
12 янв 2025
Начали Новый год с прогулки по чудесному городу с невероятным рассказчиком!
Сергей очень увлекательно рассказал нам об истории Гродно, об основных достопримечательностях, об искусстве реставрации - все с юмором, задорно, детально.
Экскурсия прошла великолепно, мы влюбились в город и планируем вернуться уже летом!
Начали Новый год с прогулки по чудесному городу с невероятным рассказчиком!Начали Новый год с прогулки по чудесному городу с невероятным рассказчиком!Начали Новый год с прогулки по чудесному городу с невероятным рассказчиком!
Н
3 янв 2025
Прогулка с Сергеем очень понравилась. Гид прекрасно знает историю и любит свое дело и город. Узнали много интересного про реставрацию. Рекомендуем.
S
1 янв 2025
Очень содержательная экскурсия, совмещающая историю и технологии реставрации. Сергей накопил уникальный опыт работ с средневековыми иконами, реставрировал алтарь главного костела Гродно, участвовал в археологических раскопках в Белоруссии и РФ. Возможность послушать такого специалиста поистине уникальна

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