Прогулка по Гродно с реставратором

Погрузитесь в многовековую историю Гродно, где за современными фасадами скрываются культурные напластования. Узнайте о замках, церквях и артефактах, которые расскажут о развитии города.
Профессиональный реставратор проведет вас по ключевым памятникам, включая Старый и Новый замки, Борисоглебскую церковь и другие знаковые места.
Это уникальная возможность увидеть Гродно глазами специалиста и понять, как восстанавливались шедевры архитектуры
Профессиональный реставратор проведет вас по ключевым памятникам, включая Старый и Новый замки, Борисоглебскую церковь и другие знаковые места.
Это уникальная возможность увидеть Гродно глазами специалиста и понять, как восстанавливались шедевры архитектуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать историю замков
- 🖼️ Оценить иконопись
- 🗝️ Понять архитектурные каноны
- 🏛️ Исследовать уникальные памятники
- 🎨 Познакомиться с местными мастерами
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Замковая гора
- Борисоглебская церковь
- Старый замок
- Новый замок
- Гильдийские дома
- Малая базилика Франциска Ксаверия
- Бывший дворец рода Сангушек
Описание экскурсии
- Замковая гора. Вы узнаете об основании Гродно в 12 веке и янтарном пути
- Борисоглебская церковь — уникальный памятник чёрнорусского зодчества. Мы осмотрим голосники, фрески и иконы и поговорим о канонах иконописи в разные века
- Старый замок — единственный сохранившийся королевский замок на территории Беларуси. Вы услышите о короле Стефане Батории и разберётесь в архитектурных особенностях Ренессанса
- Новый замок — летняя резиденция польских королей и великих князей литовских. Вы представите, как реставрировалась входная скульптурная группа ворот в стиле рококо
- Гильдийские дома. Я объясню принципы Магдебургского права
- Малая базилика Франциска Ксаверия (Фарный костёл). Зайдём внутрь и поговорим о реставрации главного алтаря, одного из самых впечатляющих резных алтарей мира
- Бывший дворец рода Сангушек, построенный на месте городской таверны. Побываем на первом этаже, и вы увидите особенности замковой кладки
- И многое-многое другое!
А также вы узнаете:
- о Петре Мелонеге — византийском мастере, основателе гродненской школы архитектуры
- Давыде Гродненском и его способах защиты города от крестоносцев
- короле, который оказался под домашним арестом
- Леоне Баксте — знаменитом художнике, уроженце Гродно
Организационные детали
- Эту экскурсию проводит гид-реставратор Сергей.
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Замковой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Провели экскурсии для 31870 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
17 мар 2025
Спасибо Сергею за интереснейшую экскурсию! В Гродно я была впервые и интересно было послушать не просто информацию о городе, но и познакомиться с ним с художественной точки зрения.
Экскурсия началась у
Экскурсия началась у
Виктория
3 мар 2025
Громадное спасибо Сергею за интереснейшую экскурсию по Гродно. Хочу сказать всем, кому повезет папасть на экскурсию с Сергеем - вы будете в восторге. Не ждите, что это будет стандартный рассказ
Г
Галина
15 фев 2025
15 февраля Сергей провел экскурсию по г. Гродно. Маршрут охватывал все основные достопримечательности, включая древнюю Борисоглебскую церковь 12 века, Старый и Новый замок, костел Святого Ксаверия и множество других памятников
Наталья
23 янв 2025
… Иногда ты возвращаешься в город, в котором был много раз, который бережно хранит события твоей жизни, и помогает вспомнить все, что, казалось, уже навсегда забыто… Город радушно принимает тебя
Е
Екатерина
12 янв 2025
Начали Новый год с прогулки по чудесному городу с невероятным рассказчиком!
Сергей очень увлекательно рассказал нам об истории Гродно, об основных достопримечательностях, об искусстве реставрации - все с юмором, задорно, детально.
Экскурсия прошла великолепно, мы влюбились в город и планируем вернуться уже летом!
Сергей очень увлекательно рассказал нам об истории Гродно, об основных достопримечательностях, об искусстве реставрации - все с юмором, задорно, детально.
Экскурсия прошла великолепно, мы влюбились в город и планируем вернуться уже летом!
Н
Наталья
3 янв 2025
Прогулка с Сергеем очень понравилась. Гид прекрасно знает историю и любит свое дело и город. Узнали много интересного про реставрацию. Рекомендуем.
S
Sergey
1 янв 2025
Очень содержательная экскурсия, совмещающая историю и технологии реставрации. Сергей накопил уникальный опыт работ с средневековыми иконами, реставрировал алтарь главного костела Гродно, участвовал в археологических раскопках в Белоруссии и РФ. Возможность послушать такого специалиста поистине уникальна
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