Чтобы разглядеть за современными фасадами Гродно культурные напластования веков, мы обратимся к историческим фактам и артефактам.
Я последовательно познакомлю вас с развитием города и покажу его основные памятники — в восстановлении многих я принимал участие. Научу вас различать храмовые и монастырские иконы и объясню расхождения в каноне в разные периоды.
Я последовательно познакомлю вас с развитием города и покажу его основные памятники — в восстановлении многих я принимал участие. Научу вас различать храмовые и монастырские иконы и объясню расхождения в каноне в разные периоды.
Описание экскурсии
- Замковая гора. Вы узнаете об основании Гродно в 12 веке и янтарном пути.
- Борисоглебская церковь — уникальный памятник чёрнорусского зодчества. Мы осмотрим голосники, фрески и иконы и поговорим о канонах иконописи в разные века.
- Старый замок — единственный сохранившийся королевский замок на территории Беларуси. Вы услышите о короле Стефане Батории и разберётесь в архитектурных особенностях Ренессанса.
- Новый замок — летняя резиденция польских королей и великих князей литовских. Входная скульптурная группа ворот в стиле рококо.
- Гильдийские дома. Обсудим принципы Магдебургского права.
- Малая базилика Франциска Ксаверия (Фарный костёл). Зайдём внутрь и поговорим о реставрации главного резного алтаря.
- Бывший дворец рода Сангушек, построенный на месте городской таверны. Побываем на первом этаже и рассмотрим особенности замковой кладки.
Организационные детали
- Экскурсию проводит гид-реставратор Сергей.
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.
ежедневно в 10:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Замковой улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Провели экскурсии для 57348 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
31 окт 2025
Замечательная, увлекательная, познавательная экскурсия с творческим человеком, который погружает в историю удивительного города. Рассказ живой, интересный, обращенный и к своему опыту реставратора, который лично проводил восстановительные художественные работы почти всех памятников культуры. Точно не останитесь равнодушными и скучать не придётся! Фото мало, потому что увлеклись рассказом интересного человека.
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии из Гродно
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические сокровища Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
Завтра в 15:00
10 дек в 15:00
6850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам
Погрузитесь в историю и романтику белорусских замков. Путешествие через Новогрудок, Мир и Несвиж откроет вам тайны прошлого и легенды этих мест
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
24 900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
С комфортом доехать до главных замков Беларуси
Начало: От места вашего пребывания в Гродно
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
16 026 ₽ за всё до 4 чел.