Чтобы разглядеть за современными фасадами культурные напластования веков, обратимся к историческим фактам и артефактам. Я последовательно познакомлю вас с историей развития Гродно и проведу по основным памятникам — в восстановлении многих участвовал и я. Научу вас различать храмовые и монастырские иконы и объясню расхождения в каноне в разные периоды.
- Замковая гора. Вы узнаете об основании Гродно в XII веке и янтарном пути;
- Борисоглебская церковь — уникальный памятник чёрнорусского зодчества. Мы осмотрим голосники, фрески и иконы и поговорим о канонах иконописи в разные века;
- Старый замок — единственный сохранившийся королевский замок на территории Беларуси. Вы услышите о короле Стефане Батории и разберётесь в архитектурных особенностях Ренессанса;
- Новый замок — летняя резиденция польских королей и великих князей литовских. Вы представите, как реставрировалась входная скульптурная группа ворот в стиле рококо;
- Гильдийские дома. Я объясню принципы Магдебургского права;
- Малая базилика Франциска Ксаверия (Фарный костёл). Зайдём внутрь и поговорим о реставрации главного алтаря, одного из самых впечатляющих резных алтарей мира;
- Бывший дворец рода Сангушек, построенный на месте городской таверны. Побываем на первом этаже, и вы увидите особенности замковой кладки;
• И многое-многое другое! А также вы узнаете о:
- Петре Мелонеге — византийском мастере, основателе гродненской школы архитектуры;
- Давыде Гродненском и его способах защиты города от крестоносцев;
- Леоне Баксте — знаменитом художнике, уроженце Гродно.
Е
Елена
3 ноя 2025
Всем рекомендую Сергея - человек не только знает город,его историю,но и сам приложил свои золотые руки к восстановлению некоторых объектов в Гродно. Его интересный рассказ и потрясающее чувство юмора,сделали эту прогулку очень приятной и познавательной!
В
Владимир
22 сен 2025
Огромное спасибо Сергею за прекрасную, очень квалифицированную и увлекательную экскурсию! Очень много посмотрели и узнали много нового и интересного, многое из того что узнали, не найдешь ни в каких путеводителях! Рекомендуем!
К
Ксения
29 авг 2025
Экскурсия – прогулка, знакомство, живая беседа с реставратором, художником, человеком увлеченным, любящим свое дело. На все вопросы получили развернутые ответы, увидели все, что хотели, и даже больше. Рекомендую всем, кто и сам увлечен историей создания и восстановления памятников архитектурного и художественного наследия, либо уже знаком с городом и хочет по-новому взглянуть на Гродно.
Г
Галина
9 июн 2025
Добрый день! Благодарим Сергея Рыбака за возможность познакомиться с Гродно. За несколько часов узнать историю, увидеть значимые места, познакомиться с особенностями было ценно. Экскурсия была комфортной, динамичной, информация преподносилась легко
