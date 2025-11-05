Мои заказы

Загадочный район Городница + органный концерт

Откройте для себя исторический район Городница и насладитесь органной музыкой в лютеранской кирхе. Уникальный маршрут ждет вас
Увлекательная экскурсия по Гродно предлагает взглянуть на город с необычного ракурса.

Путешествие начинается в историческом районе Городница, где вы увидите площадь Антония Тызенгауза и здания в стиле позднего барокко. Затем посетите парк Жилибера, первый ботанический сад Беларуси, и Швейцарскую долину. Завершите день в неоготической лютеранской кирхе, наслаждаясь органным концертом. Этот маршрут идеально подходит для любителей истории и музыки
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎵 Органный концерт в кирхе
  • 🏛 Архитектура позднего барокко
  • 🌳 Прогулка по парку Жилибера
  • 🕍 Посещение Покровского собора
  • 🌿 Уютная Швейцарская долина
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Площадь Антония Тызенгауза
  • Парк Жилибера
  • Швейцарская долина
  • Кафедральный Покровский собор
  • Лютеранская кирха

Описание экскурсии

В программе:

  • Исторический район Городница XVIII века, сердцем которого является площадь Антония Тызенгауза. Здесь расположен комплекс зданий, построенных в стиле позднего барокко — кривой флигель, дом вице-администратора, бывший дворец Валицких;
  • Парк Жилибера — территория первого ботанического сада в Беларуси, где с XVIII века стоит здание действующего театра;
  • Уютная Швейцарская долина — парковый комплекс, первая зона отдыха в городе, которая пролегает вдоль реки Городничанки;
  • Прекрасный Кафедральный Покровский собор, где находятся редкие иконы;
  • Неоготическая лютеранская кирха — единственная действующая сегодня в Беларуси. Здесь вас ждёт концерт органной музыки (30 минут).

По субботам в 15:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический район Городница
  • Площадь Антония Тызенгауза
  • Парк Жилибера
  • Швейцарская долина - парковый комплекс
  • Кафедральный Покровский собор
  • Неоготическая лютеранская кирха
Что включено
  • Услуги гида.
  • Органный концерт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Тызенгауза
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 ноя 2025
Нам с подругой понравилось все:
Группа небольшая, передвигались так, что всегда всем все было слышно
Замечательный экскурсовод, рассказала нам историю города, увлекательно и без занудства.
Порадовал концерт с органом, он был не очень
читать дальше

долгим, примерно 40 мин., где руки молодой органистки, выбор произведений и акустика слились в единое целое
Окончание экскурсии было весьма необычным и тоже очень приятным - нас угостили всех драниками со сметаной и стопочкой наливки!
Огромное спасибо за организацию такого путешествия!

Т
Тамара
21 сен 2025
Экскурсия соответствует заявленному
Конечно, фишкой является органный концерт в кирхе. Организация на высшем уровне
Н
Нелли
27 авг 2025
Экскурсовод и организатор-замечательные, все интересно, погода немного подвела
С
Светлана
15 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Органный концерт потрясающий. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане.
Е
Елена
4 авг 2025
Путешествие с прекрасным экскурсоводом Светланой оказалось незабываемым. Мы много раз бывали в Гродно, самостоятельно и даже с экскурсоводом, но подобные экскурсии помогают нам больше узнать и понять о таком замечательном
читать дальше

месте, пригороде старинного города. Светлана блестяще увлекла нас историей 16-20 вв. А кирха и концерт органной музыки дополнили наше впечатление. я до 1998 г жила в Гродно и не знала о существовании такой "жемчужины" лютеранской церкви. Ну а комплемент от турагентства по окончании экскурсии привел абсолютно всех в состоянии восторга. Спасибо)

А
Анастасия
3 авг 2025
М
Марина
1 июл 2025
Побывали на экскурсии Загадочный район Городница+органный концерт. Экскурсовод Светлана очень доступно рассказала историю о становлении и экономическом развитии Гродно, ссылаясь на исторические справки и архивные документы. В рамках экскурсии был
читать дальше

органный концерт. За время экскурсии мы переносились с 16 века в 18, попали в недосягаемый космос и вернулись на землю в реальность, где нас ждал незабываемый сюрприз. А какой? Посетите экскурсию и увидите сами.

Р
Руслан
4 мая 2025
Все было очень хорошо. Особенно органный концерт. Жалко, что не очень много.

