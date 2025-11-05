Увлекательная экскурсия по Гродно предлагает взглянуть на город с необычного ракурса.
Путешествие начинается в историческом районе Городница, где вы увидите площадь Антония Тызенгауза и здания в стиле позднего барокко. Затем посетите парк Жилибера, первый ботанический сад Беларуси, и Швейцарскую долину. Завершите день в неоготической лютеранской кирхе, наслаждаясь органным концертом. Этот маршрут идеально подходит для любителей истории и музыки
5 причин купить эту экскурсию
- 🎵 Органный концерт в кирхе
- 🏛 Архитектура позднего барокко
- 🌳 Прогулка по парку Жилибера
- 🕍 Посещение Покровского собора
- 🌿 Уютная Швейцарская долина
Что можно увидеть
- Площадь Антония Тызенгауза
- Парк Жилибера
- Швейцарская долина
- Кафедральный Покровский собор
- Лютеранская кирха
Описание экскурсии
В программе:
- Исторический район Городница XVIII века, сердцем которого является площадь Антония Тызенгауза. Здесь расположен комплекс зданий, построенных в стиле позднего барокко — кривой флигель, дом вице-администратора, бывший дворец Валицких;
- Парк Жилибера — территория первого ботанического сада в Беларуси, где с XVIII века стоит здание действующего театра;
- Уютная Швейцарская долина — парковый комплекс, первая зона отдыха в городе, которая пролегает вдоль реки Городничанки;
- Прекрасный Кафедральный Покровский собор, где находятся редкие иконы;
- Неоготическая лютеранская кирха — единственная действующая сегодня в Беларуси. Здесь вас ждёт концерт органной музыки (30 минут).
По субботам в 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический район Городница
- Площадь Антония Тызенгауза
- Парк Жилибера
- Швейцарская долина - парковый комплекс
- Кафедральный Покровский собор
- Неоготическая лютеранская кирха
Что включено
- Услуги гида.
- Органный концерт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Тызенгауза
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 ноя 2025
Нам с подругой понравилось все:
Группа небольшая, передвигались так, что всегда всем все было слышно
Замечательный экскурсовод, рассказала нам историю города, увлекательно и без занудства.
Порадовал концерт с органом, он был не очень
Т
Тамара
21 сен 2025
Экскурсия соответствует заявленному
Конечно, фишкой является органный концерт в кирхе. Организация на высшем уровне
Н
Нелли
27 авг 2025
Экскурсовод и организатор-замечательные, все интересно, погода немного подвела
С
Светлана
15 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Органный концерт потрясающий. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане.
Е
Елена
4 авг 2025
Путешествие с прекрасным экскурсоводом Светланой оказалось незабываемым. Мы много раз бывали в Гродно, самостоятельно и даже с экскурсоводом, но подобные экскурсии помогают нам больше узнать и понять о таком замечательном
А
Анастасия
3 авг 2025
М
Марина
1 июл 2025
Побывали на экскурсии Загадочный район Городница+органный концерт. Экскурсовод Светлана очень доступно рассказала историю о становлении и экономическом развитии Гродно, ссылаясь на исторические справки и архивные документы. В рамках экскурсии был
Р
Руслан
4 мая 2025
Все было очень хорошо. Особенно органный концерт. Жалко, что не очень много.
