читать дальше долгим, примерно 40 мин., где руки молодой органистки, выбор произведений и акустика слились в единое целое

Окончание экскурсии было весьма необычным и тоже очень приятным - нас угостили всех драниками со сметаной и стопочкой наливки!

Огромное спасибо за организацию такого путешествия!

Нам с подругой понравилось все:Группа небольшая, передвигались так, что всегда всем все было слышноЗамечательный экскурсовод, рассказала нам историю города, увлекательно и без занудства.Порадовал концерт с органом, он был не очень