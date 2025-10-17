Исследуйте архитектурные жемчужины Гродно: от зданий 18 века до конструктивизма 1920-х годов. Погрузитесь в историю и узнайте тайны города
Путешественник однажды заметил, что Гродно стоит снести и построить заново. Но именно в этом и заключается его очарование.
На экскурсии по Городнице вы увидите кривая и музыкальная офицыны, дом вице-администратора и читать дальше
дворец Валицкого. Прогуляйтесь по местам, где соседствуют постройки времён Российской империи и межвоенной Польши. Узнайте истории о графе Калиостро, Бонапарте и других легендарных личностях. Не упустите шанс заглянуть в уникальные уголки Гродно
Игорь — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 1020 туристов
Меня зовут Игорь, родился и всю жизнь живу в нашем чудесном городе. В 2009 году окончил исторический факультет Гродненского университета. Увлекаюсь историей, археологией, краеведением. В свободное время люблю гулять по читать дальше
Гродно — от зелёных, уютных советских спальников до атмосферных улочек Старого города. Во время таких прогулок всегда обращаешь внимание на детали, не видные глазу в суете трудовых будней. Это кованые решётки балконов, старые надписи на стенах домов, следы давно минувших войн и многое другое. А иногда можно даже совершать археологические находки! На такие прогулки по городу я вас и приглашаю.
Ekaterina
17 окт 2025
Хотим передать огромное спасибо Игорю за интересную экскурсию по Гродно. Очень интересно слушать человека, так любящего свой город. Рекомендуем этого экскурсовода. Не часто встретишь человека, который надолго оставляет интереснейшую информацию в памяти. Игорь, спасибо!!! Туристки из Тулы 09 октября мая 2025г.
Т
Татьяна
16 сен 2025
Очень приятно, когда попадаешь в руки профессионала, ни добавить, ни прибавить. Игорь чувствует экскурсантов, кроме запланированных мест, чутко и оперативно реагирует на интересы и пожелания. В Гродно я буду исключительно рекомендовать Игоря в качестве экскурссовода. Он много чего рассказал о городе, но еще больше осталось за кадром, до следующих встреч.
Наталья
17 июл 2025
Здравствуйте. Утром с мужем гуляли самостоятельно по городу,а вечером с экскурсоводом Игорем вновь прошли по этому маршруту. Узнали для себя очень много нового и интересного. Спасибо.
Т
Татьяна
18 июн 2025
Маршрут продуман, много интересных мест, но сам рассказ не заинтересовал. Возможно, экскурсовод очень торопился и был немногословен, но экскурсия навела на мысли о повторном посещении города.
Н
Наталья
6 июн 2025
Хочу выразить огромную благодарность Игорю за проведенную экскурсию. Всё очень понятно и интересно рассказано. Очень советую.
Н
Надежда
23 апр 2025
Была на экскурсии с Игорем по Городнице. Узнала много всего интересного. Познакомилась с архитектурой данного района. Игорь рассказал истории из жизни обитателей, показал интересные сооружения в разных стилях. Прекрасный маршрут читать дальше
насыщен различными старинными домами, удалось заглянуть в подьезд старинного дома, увидеть сохранившуюся старинную плитку и кованые перила. Очень рекомендую посетить экскурсии Игоря!!! Это человек, который действительно интересуется историей и может великолепно рассказать об обычных вещах в интересном формате!!!