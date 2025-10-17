Путешественник однажды заметил, что Гродно стоит снести и построить заново. Но именно в этом и заключается его очарование.На экскурсии по Городнице вы увидите кривая и музыкальная офицыны, дом вице-администратора и

дворец Валицкого. Прогуляйтесь по местам, где соседствуют постройки времён Российской империи и межвоенной Польши. Узнайте истории о графе Калиостро, Бонапарте и других легендарных личностях. Не упустите шанс заглянуть в уникальные уголки Гродно

Ваш гид в Гродно

Описание экскурсии

Главная площадь Городницы: кривая и театральная официны, в которых в 18 веке размещались театральная и музыкальная школы, дворец вице-администратора (дворец Валицкого).

Дом лесной администрации и лямус — уникальные хозяйственные постройки 18 века.

Домик в закарпатском стиле и история его необычных владельцев.

Лютеранская кирха Святого Иоанна.

Дом с надписями — послания из прошлого.

Уникальный дом в стиле конструктивизма 1920-х годов.

Дом мастера и его легенда.

Свято-Покровский кафедральный собор и история ребёнка-святого.

Парадная по-гродненски и колоритный дворик из прошлого.

Дворец Максимовича, в стенах которого в 1812 году весело проводил время Жером Бонапарт, а позже работали российские губернаторы

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже познакомился с главными достопримечательностями Гродно и хочет увидеть менее известные локации.

Организационные детали

Дополнительно можем посетить концерт органной музыки в кирхе — детали и цены уточняйте в переписке.