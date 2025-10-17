Мои заказы

Городница в Гродно: легенды и истории из жизни

Исследуйте архитектурные жемчужины Гродно: от зданий 18 века до конструктивизма 1920-х годов. Погрузитесь в историю и узнайте тайны города
Путешественник однажды заметил, что Гродно стоит снести и построить заново. Но именно в этом и заключается его очарование.

На экскурсии по Городнице вы увидите кривая и музыкальная офицыны, дом вице-администратора и
дворец Валицкого. Прогуляйтесь по местам, где соседствуют постройки времён Российской империи и межвоенной Польши. Узнайте истории о графе Калиостро, Бонапарте и других легендарных личностях. Не упустите шанс заглянуть в уникальные уголки Гродно

4.9
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура 18 века
  • 📜 Истории о графе Калиостро
  • 🎶 Возможность посетить концерт органной музыки
  • 🏛️ Дом в стиле конструктивизма
  • 🕍 Свято-Покровский кафедральный собор
Городница в Гродно: легенды и истории из жизни
Городница в Гродно: легенды и истории из жизни© Игорь
Городница в Гродно: легенды и истории из жизни© Игорь
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Кривая и музыкальная офицыны
  • Дворец Валицкого
  • Дом лесной администрации
  • Лютеранская кирха Святого Иоанна
  • Свято-Покровский кафедральный собор

Описание экскурсии

Главная площадь Городницы: кривая и театральная официны, в которых в 18 веке размещались театральная и музыкальная школы, дворец вице-администратора (дворец Валицкого).

Дом лесной администрации и лямус — уникальные хозяйственные постройки 18 века.

Домик в закарпатском стиле и история его необычных владельцев.

Лютеранская кирха Святого Иоанна.

Дом с надписями — послания из прошлого.

Уникальный дом в стиле конструктивизма 1920-х годов.

Дом мастера и его легенда.

Свято-Покровский кафедральный собор и история ребёнка-святого.

Парадная по-гродненски и колоритный дворик из прошлого.

Дворец Максимовича, в стенах которого в 1812 году весело проводил время Жером Бонапарт, а позже работали российские губернаторы

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже познакомился с главными достопримечательностями Гродно и хочет увидеть менее известные локации.

Организационные детали

Дополнительно можем посетить концерт органной музыки в кирхе — детали и цены уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Игорь
Игорь — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 1020 туристов
Меня зовут Игорь, родился и всю жизнь живу в нашем чудесном городе. В 2009 году окончил исторический факультет Гродненского университета. Увлекаюсь историей, археологией, краеведением. В свободное время люблю гулять по
Гродно — от зелёных, уютных советских спальников до атмосферных улочек Старого города. Во время таких прогулок всегда обращаешь внимание на детали, не видные глазу в суете трудовых будней. Это кованые решётки балконов, старые надписи на стенах домов, следы давно минувших войн и многое другое. А иногда можно даже совершать археологические находки! На такие прогулки по городу я вас и приглашаю.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Ekaterina
Ekaterina
17 окт 2025
Хотим передать огромное спасибо Игорю за интересную экскурсию по Гродно. Очень интересно слушать человека, так любящего свой город. Рекомендуем этого экскурсовода. Не часто встретишь человека, который надолго оставляет интереснейшую информацию в памяти. Игорь, спасибо!!! Туристки из Тулы
09 октября мая 2025г.
Т
Татьяна
16 сен 2025
Очень приятно, когда попадаешь в руки профессионала, ни добавить, ни прибавить. Игорь чувствует экскурсантов, кроме запланированных мест, чутко и оперативно реагирует на интересы и пожелания. В Гродно я буду исключительно рекомендовать Игоря в качестве экскурссовода. Он много чего рассказал о городе, но еще больше осталось за кадром, до следующих встреч.
Наталья
Наталья
17 июл 2025
Здравствуйте.
Утром с мужем гуляли самостоятельно по городу,а вечером с экскурсоводом Игорем вновь прошли по этому маршруту.
Узнали для себя очень много нового и интересного. Спасибо.
Т
Татьяна
18 июн 2025
Маршрут продуман, много интересных мест, но сам рассказ не заинтересовал. Возможно, экскурсовод очень торопился и был немногословен, но экскурсия навела на мысли о повторном посещении города.
Н
Наталья
6 июн 2025
Хочу выразить огромную благодарность Игорю за проведенную экскурсию. Всё очень понятно и интересно рассказано. Очень советую.
Н
Надежда
23 апр 2025
Была на экскурсии с Игорем по Городнице. Узнала много всего интересного. Познакомилась с архитектурой данного района. Игорь рассказал истории из жизни обитателей, показал интересные сооружения в разных стилях. Прекрасный маршрут
насыщен различными старинными домами, удалось заглянуть в подьезд старинного дома, увидеть сохранившуюся старинную плитку и кованые перила. Очень рекомендую посетить экскурсии Игоря!!! Это человек, который действительно интересуется историей и может великолепно рассказать об обычных вещах в интересном формате!!!

Входит в следующие категории Гродно

