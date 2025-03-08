Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза

Индивидуальная экскурсия по Гродно раскроет тайны района Городница, созданного Антонио Тизенгаузом. Уникальные исторические объекты ждут вас на каждом шагу
Городница в Гродно - это уникальный район, сохранивший дух королевской эпохи. Здесь вы увидите Покровский собор с редкими иконами, старейший корпус университета им. Янки Купалы, лютеранскую кирху с аутентичным органом
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и многое другое.

Прогулка позволит познакомиться с историей Речи Посполитой и Российской империи через архитектурные шедевры. Подходит для тех, кто хочет глубже понять прошлое Гродно и его культурное наследие. Пешая экскурсия длиной в 3 км, рекомендуется удобная обувь

4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические здания
  • 📚 Интересные факты о прошлом
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📸 Отличные фотолокации
  • 🌟 Эксклюзивная экскурсия
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Покровский собор
  • Главный корпус университета им. Янки Купалы
  • Лютеранская кирха
  • Корпус сельскохозяйственного университета
  • Театр кукол
  • Парк Жилибера
  • Площадь Тизенгауза
  • Дом губернатора
  • Корпус монахов ордена Бонифратров
  • Дом-музей и памятник Э. Ожешко

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Покровский собор — храм необычного вида с уникальными для Беларуси иконами, скульптурой Покрова Пресвятой Богородицы и освящённым источником
  • главный корпус университета им. Янки Купалы — самый старый корпус крупнейшей гродненской альма-матер. Его фронтальные стены, увитые старинным плющом, — одна из главных городских фотолокаций
  • лютеранскую кирху — единственный в Беларуси, прекрасно сохранившийся старопротестантский храм 19 века с аутентичным органом
  • корпус сельскохозяйственного университета 1908 года — эклектичную постройку бывшего реального училища, чудом сохранившуюся и простоявшую две немецкие оккупации
  • театр кукол — старейший в Беларуси театр королевской эпохи
  • парк Жилибера — завораживающее место, разместившееся на берегах реки Городничанки со зданием самой старой в стране медицинской академии
  • аутентичную застройку площади Тизенгауза с объектами 18 века: «кривой официной», или королевской балетно-театральной школой, домом вице-губернатора, резиденцией итальянского архитектора Джузеппе де Сакко и другими
  • дом губернатора 1808 года — место, где работал бывший губернатор Гродно Н. Столыпин, а также останавливались Ж. Бонапарт и Ф. Дзержинский
  • корпус монахов ордена Бонифратров — здание бывшей монастырской обители, использовавшееся в разные времена и как пивоварня, и как городской узел электросвязи
  • дом-музей и памятник Э. Ожешко, выдающейся местной писательнице, первой Нобелевской лауреатке в сфере литературы
  • и другие объекты

На экскурсии:

  • я познакомлю вас с неординарными персонами прошлого, знаковыми постройками и прекрасными фотолокациями
  • раскрою эпоху Речи Посполитой в её финальной фазе перед драматичным распадом, случившимся именно в Гродно, — на примере лучших образцов городской архитектуры
  • расскажу об историко-архитектурном пласте Гродно — губернского города уже в составе Российской империи до 1918 года

Кому подойдёт экскурсия

Программа понравится тем, кто уже посетил основную обзорную экскурсию по замкам и храмам исторического центра и решил ближе познакомиться с прошлым Гродно и его старинным районом.

Организационные детали

  • Программа предназначена для взрослых и детей от 7–8 лет
  • Пешая экскурсия длиной в 3 км может показаться сложной пожилым людям с проблемами сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем
  • Рекомендую надеть тёплую удобную обувь и иметь при себе зонт — даже зимой

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Покровского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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8 мар 2025
Понравилась экскурсия с Андреем. Чётко и по делу. Узнали необычные факты и любопытные нюансы. Сам Гродно, его исторический центр, - прекрасный город со своим особенным шармом. Есть, где поесть, умыться и куда сходить. Спасибо.
Ольга
6 янв 2025
Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))
Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))
Альберт
16 дек 2024
Андрей провел нам отличную экскурсию в Гродно, и эта экскурсия нам показалась даже интереснее чем классическая историческая по центру. Хотя, конечно она предполагала нашу начальную подготовку.
Андрей блестяще справился с задачей,
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заинтересовал нас рассказами о Гродно, архитектурных и городских объектах, информацией о людях, с которыми мы "познакомились" благодаря Андрею впервые.
Андрей превосходно и глубоко владеет информацией, приятный собеседник и отличный рассказчик.
Не покривлю, сказав, что нам очень повезло с Андреем, с его помощью нам удалось за 3 часа узнать город, в котором мы раньше не бывали.
Очень рекомендую Андрея гостям, приезжающим в Гродно для познавательных целей.

В
11 дек 2024
Брали экскурсию в дополнение к "Основным местам в Гродно" и не пожалели, огромный район наполненный исторически ценными объектами был раскрыт. Было очень интересно!
Анастасия
26 ноя 2024
Андрей- удивительный, неутомимый, очень интересный человек, прекрасный экскурсовод! Прогулка по части центра города оставила неизгладимое впечатление. Спустя несколько дней есть ощущение, что в Гродно мы прожили минимум месяц) очень рады знакомству! Желаем удачи во всех делах!

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