Городница в Гродно - это уникальный район, сохранивший дух королевской эпохи. Здесь вы увидите Покровский собор с редкими иконами, старейший корпус университета им. Янки Купалы, лютеранскую кирху с аутентичным органом
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические здания
- 📚 Интересные факты о прошлом
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Отличные фотолокации
- 🌟 Эксклюзивная экскурсия
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Покровский собор
- Главный корпус университета им. Янки Купалы
- Лютеранская кирха
- Корпус сельскохозяйственного университета
- Театр кукол
- Парк Жилибера
- Площадь Тизенгауза
- Дом губернатора
- Корпус монахов ордена Бонифратров
- Дом-музей и памятник Э. Ожешко
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Покровский собор — храм необычного вида с уникальными для Беларуси иконами, скульптурой Покрова Пресвятой Богородицы и освящённым источником
- главный корпус университета им. Янки Купалы — самый старый корпус крупнейшей гродненской альма-матер. Его фронтальные стены, увитые старинным плющом, — одна из главных городских фотолокаций
- лютеранскую кирху — единственный в Беларуси, прекрасно сохранившийся старопротестантский храм 19 века с аутентичным органом
- корпус сельскохозяйственного университета 1908 года — эклектичную постройку бывшего реального училища, чудом сохранившуюся и простоявшую две немецкие оккупации
- театр кукол — старейший в Беларуси театр королевской эпохи
- парк Жилибера — завораживающее место, разместившееся на берегах реки Городничанки со зданием самой старой в стране медицинской академии
- аутентичную застройку площади Тизенгауза с объектами 18 века: «кривой официной», или королевской балетно-театральной школой, домом вице-губернатора, резиденцией итальянского архитектора Джузеппе де Сакко и другими
- дом губернатора 1808 года — место, где работал бывший губернатор Гродно Н. Столыпин, а также останавливались Ж. Бонапарт и Ф. Дзержинский
- корпус монахов ордена Бонифратров — здание бывшей монастырской обители, использовавшееся в разные времена и как пивоварня, и как городской узел электросвязи
- дом-музей и памятник Э. Ожешко, выдающейся местной писательнице, первой Нобелевской лауреатке в сфере литературы
- и другие объекты
На экскурсии:
- я познакомлю вас с неординарными персонами прошлого, знаковыми постройками и прекрасными фотолокациями
- раскрою эпоху Речи Посполитой в её финальной фазе перед драматичным распадом, случившимся именно в Гродно, — на примере лучших образцов городской архитектуры
- расскажу об историко-архитектурном пласте Гродно — губернского города уже в составе Российской империи до 1918 года
Кому подойдёт экскурсия
Программа понравится тем, кто уже посетил основную обзорную экскурсию по замкам и храмам исторического центра и решил ближе познакомиться с прошлым Гродно и его старинным районом.
Организационные детали
- Программа предназначена для взрослых и детей от 7–8 лет
- Пешая экскурсия длиной в 3 км может показаться сложной пожилым людям с проблемами сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем
- Рекомендую надеть тёплую удобную обувь и иметь при себе зонт — даже зимой
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Покровского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 200 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Андрей, я коренной гродненец и профессиональный гид с многолетним стажем. Провожу обзорные и тематические экскурсии по городу. С радостью покажу вам известные и нетривиальные места, поделюсь белорусским гостеприимством и радушием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кузьменко
8 мар 2025
Понравилась экскурсия с Андреем. Чётко и по делу. Узнали необычные факты и любопытные нюансы. Сам Гродно, его исторический центр, - прекрасный город со своим особенным шармом. Есть, где поесть, умыться и куда сходить. Спасибо.
Ольга
6 янв 2025
Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))
Альберт
16 дек 2024
Андрей провел нам отличную экскурсию в Гродно, и эта экскурсия нам показалась даже интереснее чем классическая историческая по центру. Хотя, конечно она предполагала нашу начальную подготовку.
Андрей блестяще справился с задачей,
Андрей блестяще справился с задачей,
В
Вячеслав
11 дек 2024
Брали экскурсию в дополнение к "Основным местам в Гродно" и не пожалели, огромный район наполненный исторически ценными объектами был раскрыт. Было очень интересно!
Анастасия
26 ноя 2024
Андрей- удивительный, неутомимый, очень интересный человек, прекрасный экскурсовод! Прогулка по части центра города оставила неизгладимое впечатление. Спустя несколько дней есть ощущение, что в Гродно мы прожили минимум месяц) очень рады знакомству! Желаем удачи во всех делах!
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