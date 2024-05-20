Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Чтобы увидеть Гродно с «незамыленной» стороны, нужно оказаться в Городнице.
Это исторический район, появившийся в 18 веке, известный своей атмосферной застройкой и уникальными архитектурными памятниками.
Прогулка по площади Антония Тызенгауза, осмотр комплекса читать дальше
зданий в стиле позднего барокко, посещение первого ботанического сада Беларуси и уютной Швейцарской долины оставят незабываемые впечатления.
В завершение экскурсии вас ждёт органный концерт в неоготической лютеранской кирхе, единственной действующей в Беларуси.
Эта экскурсия подойдёт тем, кто ищет альтернативу обзорным программам и хочет узнать город глубже, посетив необычные районы и услышав необыкновенные истории
4.71
7 отзывов
6 причин купить эту экскурсию
🔍 Уникальный маршрут по историческому району
🎶 Органный концерт в лютеранской кирхе
🏛 Архитектура позднего барокко
🌳 Первый ботанический сад Беларуси
🗿 Уличные скульптуры в Швейцарской долине
🕍 Редкие иконы в Покровском соборе
Что можно увидеть
Площадь Антония Тызенгауза
Кривой флигель
Дом вице-администратора
Бывший дворец Валицких
Парк Жилибера
Швейцарская долина
Покровский собор
Лютеранская кирха
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Атмосферная застройка 18 века, сердцем которой является площадь Антония Тызенгауза. Благодаря своей камерности площадь стала одним из самых привлекательных уголков Старого Гродно. Здесь же расположен комплекс зданий, построенных в стиле позднего барокко, — кривой флигель, дом вице-администратора, бывший дворец Валицких.
Парк Жилибера — территория первого ботанического сада в Беларуси, где с 18 столетия стоит здание действующего театра.
Уютная Швейцарская долина — первая зона отдыха в городе, которая пролегает вдоль реки Городничанки и известна своими уличными скульптурами, в том числе и скамейкой влюблённых.
Красивейший кафедральный Покровский собор, построенный в псевдорусском стиле, в котором находятся редкие иконы.
Неоготическая лютеранскую кирха — единственная действующая на сегодняшний день в Беларуси. Именно здесь вас ждёт концерт органной музыки (30 мин).
Вы узнаете:
Об особенностях градостроительства 18 века и роли реформатора Антония Тызенгауза в застройке района Городница
Bкладе известных архитекторов Джузеппе де Сакко и Мёзера в создание атмосферных сооружений района
Французском учёном Эммануэле Жилибере и развитии первого ботанического сада в Гродно
Pедких иконax в Покровском соборе
Лютеранской общине и кирхе, где проходят необычные концерты органной музыки
Зарождении кофейной культуры и первой кофейне в Гродно
Кому подойдёт эта экскурсия
Тем, кто ищет альтернативу обзорным программам или хочет узнать город глубже, посетив необычные районы и услышав необыкновенные истории.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Органный концерт входит в стоимость
Рекомендованный возраст детей — от 10 лет
На сайте вы оплачиваете 22%. Оставшуюся часть вы оплачиваете нам в бел. рублях наличными
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Тызенгауза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Гродно
Провёл экскурсии для 407 туристов
Экскурсия проводится невероятной командой профессионалов, работающих в городе Гродно вот уже 10 лет.
Нам было важно создать продукт, который сможет зажигать сердца туристов со всех уголков Беларуси и других стран. Сделать этот так, чтобы город Гродно откликнулся в душе у каждого. Именно поэтому во время сити-тура происходит настоящее волшебство.
Ваше самое необычное путешествие — наш приоритет. До скорой волшебной встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
1
2
–
1
–
Д
Дарья
20 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊
Ю
Юрий
8 мая 2024
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо
Алевтина
6 мая 2024
Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.
Е
Елена
1 мая 2024
Экскурсия началась с органного концерта. Звучали известные классические так и современные произведения из фильмов. Продолжили прогулкой по Городнице со Светланой. Она прекрасный рассказчик. Рассказала как об истории Гродно, так и о его легендах и достопримечательностях, которых нет в путеводителях. Будем рекомендовать эту экскурсию друзьям и знакомым!
М
Маргарита
1 мая 2024
Гродно меня очень поразил своей красотой и интересными местами, никогда раньше не была на органных концертах и в Гродно это было впервые, в некоторых момент пробирает до мурашек по коже особенно в таком святом месте, а так же хотелось отметить гида Светлану за интересную подачу материала😊
А
Артур
30 апр 2024
Органный концерт в кирхе очень завораживает и впечатляет, больше всего понравился Покровский собор, так же хотел поблагодарить за драник и настойку, таких вкусных драников я нигде не ел 😅
А
Андрей
29 апр 2024
Приятный органный миниконцерт в кирхе, расположение органа таково, что видно, как исполнитель играет ногами. Эскурсия малоинформативная, впопыхах, 5-6 не интересных мест, ну разве что в конце Покровский храм. Скучно! В конце, в качестве компенсации времени угостили драником и крепкой настойкой.
Андрей
Ответ организатора:
Андрей, благодарим за ваше мнение об экскурсии!
Программа экскурсии выстроена так, чтобы путешественники смогли насладиться не только информацией об объектах, но читать дальше
и получить приятные сюрпризы и бонусы. Нам удалось обсудить все нюансы с экскурсоводом, и нам искренне жаль, что в некоторые моменты вам приходилось отлучаться и, возможно, не прочувствовать той нити рассказа и программы, которую мы с большой душой и вдохновением приготовили для вас.
Однако, будем всегда рады видеть вас среди наших экскурсантов и делать все возможное, чтобы каждая прогулка становилась целым путешествием.