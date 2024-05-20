Чтобы увидеть Гродно с «незамыленной» стороны, нужно оказаться в Городнице.Это исторический район, появившийся в 18 веке, известный своей атмосферной застройкой и уникальными архитектурными памятниками.Прогулка по площади Антония Тызенгауза, осмотр комплекса

зданий в стиле позднего барокко, посещение первого ботанического сада Беларуси и уютной Швейцарской долины оставят незабываемые впечатления. В завершение экскурсии вас ждёт органный концерт в неоготической лютеранской кирхе, единственной действующей в Беларуси. Эта экскурсия подойдёт тем, кто ищет альтернативу обзорным программам и хочет узнать город глубже, посетив необычные районы и услышав необыкновенные истории

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Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Атмосферная застройка 18 века, сердцем которой является площадь Антония Тызенгауза. Благодаря своей камерности площадь стала одним из самых привлекательных уголков Старого Гродно. Здесь же расположен комплекс зданий, построенных в стиле позднего барокко, — кривой флигель, дом вице-администратора, бывший дворец Валицких.

Парк Жилибера — территория первого ботанического сада в Беларуси, где с 18 столетия стоит здание действующего театра.

Уютная Швейцарская долина — первая зона отдыха в городе, которая пролегает вдоль реки Городничанки и известна своими уличными скульптурами, в том числе и скамейкой влюблённых.

Красивейший кафедральный Покровский собор, построенный в псевдорусском стиле, в котором находятся редкие иконы.

Неоготическая лютеранскую кирха — единственная действующая на сегодняшний день в Беларуси. Именно здесь вас ждёт концерт органной музыки (30 мин).

Вы узнаете:

Об особенностях градостроительства 18 века и роли реформатора Антония Тызенгауза в застройке района Городница

Bкладе известных архитекторов Джузеппе де Сакко и Мёзера в создание атмосферных сооружений района

Французском учёном Эммануэле Жилибере и развитии первого ботанического сада в Гродно

Pедких иконax в Покровском соборе

Лютеранской общине и кирхе, где проходят необычные концерты органной музыки

Зарождении кофейной культуры и первой кофейне в Гродно

Кому подойдёт эта экскурсия

Тем, кто ищет альтернативу обзорным программам или хочет узнать город глубже, посетив необычные районы и услышав необыкновенные истории.

Организационные детали