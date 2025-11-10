читать дальше Драматический театр, известный своей архитектурой, станет настоящим открытием.



А посещение Театра кукол, одного из старейших в Беларуси, позволит заглянуть за кулисы и раскрыть его тайны. Завершится экскурсия в уютной старинной кофейне, где можно обсудить впечатления за чашечкой кофе

Театр и кино в Гродно - это уникальная возможность узнать больше о культурной жизни города.Посетители смогут увидеть Аллею кино, напоминающую голливудскую Аллею славы, и узнать историю местных кинотеатров. Визит в