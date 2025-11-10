Театр и кино в Гродно - это уникальная возможность узнать больше о культурной жизни города.
Посетители смогут увидеть Аллею кино, напоминающую голливудскую Аллею славы, и узнать историю местных кинотеатров. Визит в
5 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Уникальные места съемок
- 🎭 Закулисье Театра кукол
- 🏛 История драматического театра
- ☕️ Обсуждение в уютной кофейне
- 📽 Развитие кинематографа в Гродно
Время начала: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30
Что можно увидеть
- Аллея кино
- Драматический театр
- Театр кукол
- Старинная кофейня
Описание экскурсии
В программе:
- Аллея кино — мини-копия голливудской Аллеи славы в Гродно. Расскажем вам об истории кинотеатров «Красная звезда» и «Гродно», о развитии кинематографа со времен СССР до сегодняшнего дня и, конечно, о фильмах, снятых в Гродно;
- Драматический театр — необыкновенный образец архитектуры и настоящая визитная карточка города;
- Театр кукол — один из старейших в Беларуси. Побываем в закулисье, узнаем его историю и тайны, познакомимся с механизмами;
- Старинная кофейня, где мы поделимся впечатлениями от прогулки за чашечкой горячего напитка со сладостями.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида.
- Входной билет в закулисье театра
- Сладкий комплимент в кафе.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
