Театр и кино в Гродно: авторская экскурсия

Экскурсия по Гродно откроет секреты кино и театра. Узнайте, где снимались знаменитые фильмы, и загляните за кулисы старейшего Театра кукол
Театр и кино в Гродно - это уникальная возможность узнать больше о культурной жизни города.

Посетители смогут увидеть Аллею кино, напоминающую голливудскую Аллею славы, и узнать историю местных кинотеатров. Визит в
Драматический театр, известный своей архитектурой, станет настоящим открытием.

А посещение Театра кукол, одного из старейших в Беларуси, позволит заглянуть за кулисы и раскрыть его тайны. Завершится экскурсия в уютной старинной кофейне, где можно обсудить впечатления за чашечкой кофе

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Уникальные места съемок
  • 🎭 Закулисье Театра кукол
  • 🏛 История драматического театра
  • ☕️ Обсуждение в уютной кофейне
  • 📽 Развитие кинематографа в Гродно
Ближайшие даты:
10
ноя17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек
Время начала: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Что можно увидеть

  • Аллея кино
  • Драматический театр
  • Театр кукол
  • Старинная кофейня

Описание экскурсии

В программе:

  • Аллея кино — мини-копия голливудской Аллеи славы в Гродно. Расскажем вам об истории кинотеатров «Красная звезда» и «Гродно», о развитии кинематографа со времен СССР до сегодняшнего дня и, конечно, о фильмах, снятых в Гродно;
  • Драматический театр — необыкновенный образец архитектуры и настоящая визитная карточка города;
  • Театр кукол — один из старейших в Беларуси. Побываем в закулисье, узнаем его историю и тайны, познакомимся с механизмами;
  • Старинная кофейня, где мы поделимся впечатлениями от прогулки за чашечкой горячего напитка со сладостями.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аллея кино
  • Драматический театр
  • Театр кукол
  • Старинная кофейня
Что включено
  • Услуги гида.
  • Входной билет в закулисье театра
  • Сладкий комплимент в кафе.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гродно

