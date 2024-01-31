Индивидуальная
до 1 чел.
За дверями: авторская прогулка по Гродно
Что скрывается за фасадами знаменитых и неприметных зданий? Погрузитесь в атмосферу Гродно, узнавая истории людей, живших за этими дверями
Начало: Ул. Кирова, д. 1
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 09:00
30 апр в 17:00
200 Br за экскурсию
Мини-группа
до 5 чел.
Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
Неклассическая прогулка по городу с подробностями об авантюристах, артистах и других личностях
Начало: В районе старого ЗАГСА
«Моя экскурсия — своего рода авторский моноспектакль»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
Театр и кино в Гродно: авторская экскурсия
Погрузитесь в мир кино и театра в Гродно! Узнайте о знаменитых фильмах и посетите закулисье Театра кукол. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
1 мая в 10:00
65 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлина31 января 2024Очень интересная экскурсия, Наталья рассказала о домах и людях, которые в них жили. Так, кадр за кадром, стала более понятна
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Авторские»
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Сейчас в Гродно в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 1300. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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