Авторские экскурсии от местных гидов Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Гродно, цены от 65 Br. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
За дверями: авторская прогулка по Гродно
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
За дверями: авторская прогулка по Гродно
Что скрывается за фасадами знаменитых и неприметных зданий? Погрузитесь в атмосферу Гродно, узнавая истории людей, живших за этими дверями
Начало: Ул. Кирова, д. 1
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 09:00
30 апр в 17:00
200 Br за экскурсию
Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 5 чел.
Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
Неклассическая прогулка по городу с подробностями об авантюристах, артистах и других личностях
Начало: В районе старого ЗАГСА
«Моя экскурсия — своего рода авторский моноспектакль»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1300 ₽ за человека
Театр и кино в Гродно: авторская экскурсия
2.5 часа
Индивидуальная
Театр и кино в Гродно: авторская экскурсия
Погрузитесь в мир кино и театра в Гродно! Узнайте о знаменитых фильмах и посетите закулисье Театра кукол. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
1 мая в 10:00
65 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элина
    31 января 2024
    За дверями: авторская прогулка по Гродно
    Очень интересная экскурсия, Наталья рассказала о домах и людях, которые в них жили. Так, кадр за кадром, стала более понятна
    читать дальше

    общая история и дух города. Поговорили о кварталах Гродно, о том, кто там жил, немного прошлись по центру — дома как будто сами рассказывали о себе — орнаментом, лепниной, рисунками. Также Наталья посоветовала вкусную кофейню и рассказала, что ещё можно посмотреть в городе Спасибо за чудесную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. За дверями: авторская прогулка по Гродно
  2. Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
  3. Театр и кино в Гродно: авторская экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Гродно
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Гродно в апреле 2025
Сейчас в Гродно в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 1300. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Гродно на 2025 год по теме «Авторские», 5 ⭐ отзывов, цены от 65Br. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь