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общая история и дух города. Поговорили о кварталах Гродно, о том, кто там жил, немного прошлись по центру — дома как будто сами рассказывали о себе — орнаментом, лепниной, рисунками. Также Наталья посоветовала вкусную кофейню и рассказала, что ещё можно посмотреть в городе Спасибо за чудесную экскурсию!