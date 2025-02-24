читать дальше обзорной экскурсии, чтобы закрепить и вдохнуть жизнь в услышанные ранее сухие исторические сведения. Порадовали маленькие сюрпризы в виде чая и шоколадок. Команда организаторов большая, работает слаженно. Следят за безопасностью участников на всём маршруте. При этом очень ненавязчиво. Спасибо за эмоции!

Экскурсия превзошла все ожидания! Необычный интерактивный формат. Это даже не экскурсия, а театральное представление с элементами квеста. Отличное дополнение к