1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
«Вы по-новому взглянете на знакомые улицы через историю города в театрализованной форме»
Расписание: ежедневно в 20:15 и 22:30
Завтра в 20:00
8 мар в 20:00
1950₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
Театр и кино в Гродно: авторская экскурсия
Начало: По договоренности
«Драматический театр — необыкновенный образец архитектуры и настоящая визитная карточка города»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
8 мар в 10:00
65Br за человека
2.5 часа
Индивидуальная
Гродно: от театра до кино
Индивидуальная экскурсия в Гродно подарит вам уникальную возможность заглянуть за кулисы старейшего театра кукол в Беларуси и узнать его историю
«Театр кукол — приоткроем тайну закулисья одного из старейших театров кукол в Беларуси»
8 мар в 10:00
9 мар в 10:00
1800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся24 февраля 2025Экскурсия необыкновенная. Обязательно буду рекомендовать знакомым. Ребята стараются на все 100
- ООлеся24 февраля 2025Дети и взрослые в полном восторге. Обязательно будем рекомендовать знакомым. Экскурсия потрясающая!!!!!!!
- ЕЕлена12 января 2025Экскурсия превзошла все ожидания! Необычный интерактивный формат. Это даже не экскурсия, а театральное представление с элементами квеста. Отличное дополнение к
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Театральные»
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