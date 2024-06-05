Индивидуальные экскурсии в Гродно с личным гидом

Найдено 16 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Гродно, цены от 50 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обаяние Гродно
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
253 отзыва
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
47014 231 за всё до 10 чел.
Летописный Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
50 за всё до 10 чел.
Гродно - город на стыке цивилизаций
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Гродно - город на стыке цивилизаций
Многим путешественникам кажется, что если Гродно находится в Западной Беларуси, то все здесь отмечено польским влиянием. Это не совсем так
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 721 за всё до 5 чел.
Предания старого Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Начало: улица Колючинская 23
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
6 отзывов
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным деревням Гродненщины, узнайте об их истории и насладитесь красотой архитектуры
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 000 за всё до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Гродно
Индивидуальная
1 час 45 минут
17 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Гродно
Прогуляйтесь по улочкам Гродно и узнайте его историю за 2 часа. Посетите Старый замок, Большую хоральную синагогу и Кафедральный католический храм
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
100Br за всё до 45 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Популярное предложение
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
Познакомьтесь с историей Гродно на индивидуальной экскурсии. Посетите знаковые места города и узнайте интересные факты от опытного экскурсовода
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
от 190Br за всё до 6 чел.
Летописный Гродно
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Летописный Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Гродно, королевского города, на индивидуальной экскурсии. Откройте для себя уникальные памятники и захватывающие панорамные виды
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 17:00
от 130Br за всё до 3 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно - исторические достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу древнего Гродно, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь архитектурными шедеврами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200Br за всё до 10 чел.
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Прогулка по историческому центру Гродно откроет вам барочные храмы, замки Речи Посполитой и тенистые скверы. Узнайте уникальные факты о городе
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: По договоренности
19 июля в 09:00
21 июля в 09:00
от 130Br за всё до 4 чел.
Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Гродно с посещением АТК «Коробчицы»
Погуляйте по историческому Гродно и насладитесь природой в АТК «Коробчицы». Узнайте о прошлом города и отдохните в живописном комплексе
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
200Br за всё до 6 чел.
Город на стыке цивилизаций
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Город на стыке цивилизаций: индивидуальная экскурсия по Гродно
Трёхчасовая прогулка по Гродно с посещением королевского замка, старейшей синагоги, Борисоглебской церкви и пожарного депо. Погружение в историю города
Начало: Ул. Батория, д. 8
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 180Br за всё до 4 чел.
За дверями: авторская прогулка по Гродно
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
За дверями: авторская прогулка по Гродно
Что скрывается за фасадами знаменитых и неприметных зданий? Погрузитесь в атмосферу Гродно, узнавая истории людей, живших за этими дверями
Начало: Ул. Кирова, д. 1
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 160Br за всё до 4 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
от 200Br за всё до 4 чел.
Лабиринты дорог старого Гродно
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Лабиринты дорог старого Гродно: индивидуальная экскурсия
Любите активный отдых и пешие прогулки? Эта экскурсия для вас! Исследуйте знаковые и скрытые достопримечательности Гродно с профессиональным гидом
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
150Br за всё до 40 чел.
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Индивидуальная экскурсия по храмам Гродно: от еврейского квартала до протестантской церкви. Узнайте историю города через его святыни
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 09:00
21 июля в 09:00
150Br за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Обаяние Гродно
    4 июня 2024 г были на экскурсии, гид Анастасия. Мы в восторге! Гид супер! Всем рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    5 июня 2024
    Летописный Гродно
    Светлана предложила замену (по слухам, у нее был день рождения;) в лице Татьяны. Татьяна провела прекрасную экскурсию, очень много рассказала и показала, ответила на кучу вопросов. Большое спасибо за отлично проведенное время.
  • Н
    Немцев
    30 мая 2024
    Обаяние Гродно
    Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Гродно
    Замечательная экскурсия, экскурсовод Неля Степановна- профессионал высочайшего класса, доброжелательная, эмоциональная. Рассказывала очень увлечённо, доходчиво, отвечала на все вопросы. Всё очень
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    понравилось, не заметили, как пролетело время. Много узнали нового, интересного. Общение с Нелей Степановной продолжилось и после экскурсии. Все интересующие материалы были нам высланы, на все возникшие вопросы Неля Степановна ответила подробно и обстоятельно. Огромное ей спасибо! Всех Вам благ и процветания!

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно
    Благодарю Александру за увлекательную экскурсию, и за ответы на мои вопросы. Рекомендую. Гродно -любовь ❤️
  • Р
    Ростислав
    28 мая 2024
    Обаяние Гродно
    Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.
  • А
    Александр
    26 мая 2024
    Летописный Гродно
    Экскурсия очень понравилась. Проводила ее Татьяна по рекомендации Светланы. Огромное спасибо
  • Д
    Дмитрий
    22 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно
    Экскурсия была очень познавательной и интересной. Анастасия прекрасно ее провела Все супер! Очень понравилось!
  • В
    Вера
    20 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно
    Экскурсия замечательная. Ангелина любит и знает свой город. Рассказала много интересного. Экскурсия с элементами квеста. Все замечательно. Всем рекомендую. Спасибо
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Летописный Гродно
    Экскурсовод Светлана отлично владеет материалом, свой город любит. Но подача информации не понравилась, нет диалога, самолюбование и политизированность, слова вставить не
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    дает. Все время подчеркивает, как чудесно было раньше и как ужасно все сейчас. В голове полная каша после экскурсии, не понравилась общение на смеси языков. Сами потом изучили город, Гродно прекрасен, очень понравился!!! Ставлю четыре звезды

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Индивидуальные»

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  3. Гродно - город на стыке цивилизаций
  4. Предания старого Гродно
  5. Путешествие по живописным окрестностям Гродно
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