1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
47014 231₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
€50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гродно - город на стыке цивилизаций
Многим путешественникам кажется, что если Гродно находится в Западной Беларуси, то все здесь отмечено польским влиянием. Это не совсем так
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 721₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Начало: улица Колючинская 23
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным деревням Гродненщины, узнайте об их истории и насладитесь красотой архитектуры
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час 45 минут
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Гродно
Прогуляйтесь по улочкам Гродно и узнайте его историю за 2 часа. Посетите Старый замок, Большую хоральную синагогу и Кафедральный католический храм
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
100Br за всё до 45 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
Познакомьтесь с историей Гродно на индивидуальной экскурсии. Посетите знаковые места города и узнайте интересные факты от опытного экскурсовода
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
от 190Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Летописный Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Гродно, королевского города, на индивидуальной экскурсии. Откройте для себя уникальные памятники и захватывающие панорамные виды
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 17:00
от 130Br за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно - исторические достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу древнего Гродно, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь архитектурными шедеврами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Прогулка по историческому центру Гродно откроет вам барочные храмы, замки Речи Посполитой и тенистые скверы. Узнайте уникальные факты о городе
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: По договоренности
19 июля в 09:00
21 июля в 09:00
от 130Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Гродно с посещением АТК «Коробчицы»
Погуляйте по историческому Гродно и насладитесь природой в АТК «Коробчицы». Узнайте о прошлом города и отдохните в живописном комплексе
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
200Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город на стыке цивилизаций: индивидуальная экскурсия по Гродно
Трёхчасовая прогулка по Гродно с посещением королевского замка, старейшей синагоги, Борисоглебской церкви и пожарного депо. Погружение в историю города
Начало: Ул. Батория, д. 8
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 180Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
За дверями: авторская прогулка по Гродно
Что скрывается за фасадами знаменитых и неприметных зданий? Погрузитесь в атмосферу Гродно, узнавая истории людей, живших за этими дверями
Начало: Ул. Кирова, д. 1
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 160Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
от 200Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лабиринты дорог старого Гродно: индивидуальная экскурсия
Любите активный отдых и пешие прогулки? Эта экскурсия для вас! Исследуйте знаковые и скрытые достопримечательности Гродно с профессиональным гидом
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
150Br за всё до 40 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Индивидуальная экскурсия по храмам Гродно: от еврейского квартала до протестантской церкви. Узнайте историю города через его святыни
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 09:00
21 июля в 09:00
150Br за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 20244 июня 2024 г были на экскурсии, гид Анастасия. Мы в восторге! Гид супер! Всем рекомендую!
- ЮЮрий5 июня 2024Светлана предложила замену (по слухам, у нее был день рождения;) в лице Татьяны. Татьяна провела прекрасную экскурсию, очень много рассказала и показала, ответила на кучу вопросов. Большое спасибо за отлично проведенное время.
- ННемцев30 мая 2024Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))
- ССветлана29 мая 2024Замечательная экскурсия, экскурсовод Неля Степановна- профессионал высочайшего класса, доброжелательная, эмоциональная. Рассказывала очень увлечённо, доходчиво, отвечала на все вопросы. Всё очень
- ССветлана29 мая 2024Благодарю Александру за увлекательную экскурсию, и за ответы на мои вопросы. Рекомендую. Гродно -любовь ❤️
- РРостислав28 мая 2024Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.
- ААлександр26 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Проводила ее Татьяна по рекомендации Светланы. Огромное спасибо
- ДДмитрий22 мая 2024Экскурсия была очень познавательной и интересной. Анастасия прекрасно ее провела Все супер! Очень понравилось!
- ВВера20 мая 2024Экскурсия замечательная. Ангелина любит и знает свой город. Рассказала много интересного. Экскурсия с элементами квеста. Все замечательно. Всем рекомендую. Спасибо
- ТТатьяна19 мая 2024Экскурсовод Светлана отлично владеет материалом, свой город любит. Но подача информации не понравилась, нет диалога, самолюбование и политизированность, слова вставить не
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Индивидуальные»
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