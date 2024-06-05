🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 253 отзыва Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре Начало: По согласованию 4701 4 231 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе Начало: У Синагоги € 50 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 44 отзыва Гродно - город на стыке цивилизаций Многим путешественникам кажется, что если Гродно находится в Западной Беларуси, то все здесь отмечено польским влиянием. Это не совсем так 5 721 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Предания старого Гродно Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен Начало: улица Колючинская 23 от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 6 отзывов Путешествие по живописным окрестностям Гродно Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным деревням Гродненщины, узнайте об их истории и насладитесь красотой архитектуры 9 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 45 минут 17 отзывов Популярное предложение Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Гродно Прогуляйтесь по улочкам Гродно и узнайте его историю за 2 часа. Посетите Старый замок, Большую хоральную синагогу и Кафедральный католический храм Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00 100 Br за всё до 45 чел.

Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Популярное предложение Классическая обзорная экскурсия по Гродно Познакомьтесь с историей Гродно на индивидуальной экскурсии. Посетите знаковые места города и узнайте интересные факты от опытного экскурсовода Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00 от 190 Br за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 51 отзыв Летописный Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в историю Гродно, королевского города, на индивидуальной экскурсии. Откройте для себя уникальные памятники и захватывающие панорамные виды Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00 от 130 Br за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно - исторические достопримечательности Погрузитесь в атмосферу древнего Гродно, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь архитектурными шедеврами Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 200 Br за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно Прогулка по историческому центру Гродно откроет вам барочные храмы, замки Речи Посполитой и тенистые скверы. Узнайте уникальные факты о городе Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А Расписание: По договоренности от 130 Br за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия по Гродно с посещением АТК «Коробчицы» Погуляйте по историческому Гродно и насладитесь природой в АТК «Коробчицы». Узнайте о прошлом города и отдохните в живописном комплексе Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00 200 Br за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Город на стыке цивилизаций: индивидуальная экскурсия по Гродно Трёхчасовая прогулка по Гродно с посещением королевского замка, старейшей синагоги, Борисоглебской церкви и пожарного депо. Погружение в историю города Начало: Ул. Батория, д. 8 Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00 от 180 Br за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва За дверями: авторская прогулка по Гродно Что скрывается за фасадами знаменитых и неприметных зданий? Погрузитесь в атмосферу Гродно, узнавая истории людей, живших за этими дверями Начало: Ул. Кирова, д. 1 Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00 от 160 Br за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00 от 200 Br за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Лабиринты дорог старого Гродно: индивидуальная экскурсия Любите активный отдых и пешие прогулки? Эта экскурсия для вас! Исследуйте знаковые и скрытые достопримечательности Гродно с профессиональным гидом Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00 150 Br за всё до 40 чел.