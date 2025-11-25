Это маршрут для тех, кто уже видел хрестоматийные города и замки Беларуси. Для тех, кто готов к путешествию по забытым дорогам Западного края — к старинным усадьбам и храмам, которым уже сотни лет. Вы увидите, как течёт неспешная сельская жизнь, и узнаете, как простой парень из деревни стал королём Андорры. В этих заповедных местах бывали далеко не все белорусы.

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Лиды (или 8:00 — если старт из Минска)

10:20 — Мыто. Мы увидим камень в память о перемирии 1392 года

10:30 — Ваверка, местечко, где раньше проводились с ярмарки. Осмотрим костёл Преображения Господнего

11:00 — Старые и Новые Василишки. Увидим великолепный неоготический храм и оцените его внутреннее убранство в виде каменного грота. Вы услышите о человеке, который родился в этих местах и покорил Польшу

12:00 — Большое Можейково и усадьба Войниловичей, старый парк и уникальное хозяйственное здание — лямус 18 века

13:00 — Ищелно. Исследуем суровый снаружи и трогательно нежный внутри храм — редкий образец сарматского барокко. А ещё здесь находятся старейшие солнечные часы в стране

14:00 — Жалудок и кинематографичная усадьба Святополк-Четвертинских, где практически в первозданном виде сохранилась парковая архитектура

15:00 — Мурованка и храм-крепость 16 века, один из самых узнаваемых и впечатляющих памятников оборонного зодчества

15:40 — Малое Можейково и усадьба Роверов — полностью сохранившийся архитектурный ансамбль 19 века

16:30 — Тарново, где родился знаменитый авантюрист Борис Скосырев. Вы узнаете, как он стал единственным королём Андорры

17:00 — Белогруда и костёл святого Архангела Михаила на берегу реки Дзитва, где люди жили уже в железном веке

Организационные детали