Белорусская Атлантида - путешествие из Лиды (на вашем авто)
Проехать по старинным деревням Лидского и Щучинского районов и полюбоваться сарматским барокко
Это маршрут для тех, кто уже видел хрестоматийные города и замки Беларуси.
Для тех, кто готов к путешествию по забытым дорогам Западного края — к старинным усадьбам и храмам, которым уже сотни лет.
Вы увидите, как течёт неспешная сельская жизнь, и узнаете, как простой парень из деревни стал королём Андорры. В этих заповедных местах бывали далеко не все белорусы.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Лиды (или 8:00 — если старт из Минска)
10:20 — Мыто. Мы увидим камень в память о перемирии 1392 года
10:30 — Ваверка, местечко, где раньше проводились с ярмарки. Осмотрим костёл Преображения Господнего
11:00 — Старые и Новые Василишки. Увидим великолепный неоготический храм и оцените его внутреннее убранство в виде каменного грота. Вы услышите о человеке, который родился в этих местах и покорил Польшу
12:00 — Большое Можейково и усадьба Войниловичей, старый парк и уникальное хозяйственное здание — лямус 18 века
13:00 — Ищелно. Исследуем суровый снаружи и трогательно нежный внутри храм — редкий образец сарматского барокко. А ещё здесь находятся старейшие солнечные часы в стране
14:00 — Жалудок и кинематографичная усадьба Святополк-Четвертинских, где практически в первозданном виде сохранилась парковая архитектура
15:00 — Мурованка и храм-крепость 16 века, один из самых узнаваемых и впечатляющих памятников оборонного зодчества
15:40 — Малое Можейково и усадьба Роверов — полностью сохранившийся архитектурный ансамбль 19 века
16:30 — Тарново, где родился знаменитый авантюрист Борис Скосырев. Вы узнаете, как он стал единственным королём Андорры
17:00 — Белогруда и костёл святого Архангела Михаила на берегу реки Дзитва, где люди жили уже в железном веке
Организационные детали
Поездка проходит на вашем автомобиле, где должно быть место для гида
Протяжённость маршрута — около 120 км, есть участки без асфальта
Эту программу можно начать из Минска и закончить в Гродно
На маршруте нет мест для обеда, поэтому возьмите с собой перекус — при желании мы устроим пикник
Дополнительно оплачивается вход на территорию усадьбы Святополк-Четвертинских — 200 ₽ за чел. и по желанию — пожертвования в храмах
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Лиде
Провела экскурсии для 659 туристов
Я родилась и живу в Минске, увлекаюсь историей с детства. Посетила более 20 стран и точно знаю сильные стороны своего города. Проведение экскурсий — мой эликсир бодрости. Делаю их живыми и нескучными.