Знакомьтесь, Лида
Индивидуальная экскурсия в Лиде

Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города

Лида — это не только древний замок, но и крупнейший промышленный центр Гродненской области. Возле памятника 14 века соседствует застройка 20 века, а некоторые районы не менялись столетиями.

Свадьба польского короля, «Америка» и «Нирвана» на белорусских улицах, традиции прославленного пива — вы узнаете о самых ярких моментах в истории Лиды и осмотрите её must-see места.
Знакомьтесь, Лида
Знакомьтесь, Лида
Знакомьтесь, Лида
Знакомьтесь, Лида
Знакомьтесь, Лида
Знакомьтесь, Лида
Знакомьтесь, Лида
Знакомьтесь, Лида
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • единственный восстановленный замок-кастель в Беларуси.
  • костёл — творение Иоганна Глаубица, одного из наиболее востребованных архитекторов Великого княжества Литовского середины 18 века.
  • собор, который был и храмом, и музеем, и даже планетарием.
  • пивоварни: рабочую и бывшую.
  • курган — напоминание о тяжёлых военных годах советского народа.
  • каменные солнечные часы.
  • памятник основателю города Лида — предку княжеских родов Булгаковых, Голицыных, Куракиных, Щенятевых, Хованских, Корецких, Полубенских, Трубецких, Чарторыйских.
  • настоящий археологический раскоп.
  • и многое другое, что будет по пути нашего маршрута.

Вы узнаете:

  • версии основания и названия города.
  • причины и итоги свадьбы короля Ягайло в Лиде. И действительно ли она тут была?!
  • что с подземным ходом в Лидском замке.
  • где в Лиде находится одна из самых старых икон Беларуси.
  • когда и где в городе были «Америка» и «Нирвана».
  • где улицы не менялись веками.
  • почему памятник белорусскому первопечатнику находится в Лиде.
  • как связано строительство гостиницы «Лида», общежития СМТ-19 и костёла
    И, поверьте, это далеко не всё….

Организационные детали

  • Если у вас есть особые пожелания, либо вы хотите включить в маршрут конкретные достопримечательности и активности, сообщите мне при бронировании.
  • Обычно мы гуляем пешком, но если у вас есть авто и там найдётся местечко для меня, то мы можем посмотреть и на объекты, которые находятся вдали от центра города.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Лидского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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