Николай — ваш гид в Лиде

До недавнего времени работал старшим научным сотрудником в Лидском замке и гидом в Музее лидского бровара (ОАО «Лидское пиво»). Сейчас тружусь специалистом в Лидском районном туристическом информационном центре, где стараюсь максимально полно рассказать гостям о моей родной Лидчине. В туризме с 2009 года. Непосредственный участник анимации «Свадьба Ягайло», которая когда-то шла в Лидском замке. Причём, побывал там во всех ролях, кроме роли 17-летней Софьи Гольшанской. Видимо, из-за бороды =) Руковожу небольшим лучным клубом и аниматорской группой. Веду каналы в соц. сетях.

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