Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города
Лида — это не только древний замок, но и крупнейший промышленный центр Гродненской области. Возле памятника 14 века соседствует застройка 20 века, а некоторые районы не менялись столетиями.
Свадьба польского короля, «Америка» и «Нирвана» на белорусских улицах, традиции прославленного пива — вы узнаете о самых ярких моментах в истории Лиды и осмотрите её must-see места.
Свадьба польского короля, «Америка» и «Нирвана» на белорусских улицах, традиции прославленного пива — вы узнаете о самых ярких моментах в истории Лиды и осмотрите её must-see места.
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- единственный восстановленный замок-кастель в Беларуси.
- костёл — творение Иоганна Глаубица, одного из наиболее востребованных архитекторов Великого княжества Литовского середины 18 века.
- собор, который был и храмом, и музеем, и даже планетарием.
- пивоварни: рабочую и бывшую.
- курган — напоминание о тяжёлых военных годах советского народа.
- каменные солнечные часы.
- памятник основателю города Лида — предку княжеских родов Булгаковых, Голицыных, Куракиных, Щенятевых, Хованских, Корецких, Полубенских, Трубецких, Чарторыйских.
- настоящий археологический раскоп.
- и многое другое, что будет по пути нашего маршрута.
Вы узнаете:
- версии основания и названия города.
- причины и итоги свадьбы короля Ягайло в Лиде. И действительно ли она тут была?!
- что с подземным ходом в Лидском замке.
- где в Лиде находится одна из самых старых икон Беларуси.
- когда и где в городе были «Америка» и «Нирвана».
- где улицы не менялись веками.
- почему памятник белорусскому первопечатнику находится в Лиде.
- как связано строительство гостиницы «Лида», общежития СМТ-19 и костёла
И, поверьте, это далеко не всё….
Организационные детали
- Если у вас есть особые пожелания, либо вы хотите включить в маршрут конкретные достопримечательности и активности, сообщите мне при бронировании.
- Обычно мы гуляем пешком, но если у вас есть авто и там найдётся местечко для меня, то мы можем посмотреть и на объекты, которые находятся вдали от центра города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от Лидского замка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Лиде
До недавнего времени работал старшим научным сотрудником в Лидском замке и гидом в Музее лидского бровара (ОАО «Лидское пиво»). Сейчас тружусь специалистом в Лидском районном туристическом информационном центре, где стараюсь максимально полно рассказать гостям о моей родной Лидчине. В туризме с 2009 года. Непосредственный участник анимации «Свадьба Ягайло», которая когда-то шла в Лидском замке. Причём, побывал там во всех ролях, кроме роли 17-летней Софьи Гольшанской. Видимо, из-за бороды =) Руковожу небольшим лучным клубом и аниматорской группой. Веду каналы в соц. сетях.