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Экскурсии в Лиде

Найдено 9 экскурсий в Лиде, цены от 250 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Лида
Пешая
2 часа
173 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лида
Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города
Начало: От Лидского замка
Сегодня в 14:00
10 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Лида сквозь века
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лида сквозь века
Про замок, людей и судьбу города
Начало: На Замковой улице
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5250 ₽ за всё до 10 чел.
Пенная история Лиды
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенная история Лиды
Барно-пешеходная экскурсия по пивной столице Беларуси
Начало: На улице Советская
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Город в тени замка Гедимина
Пешая
1.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
Город в тени замка Гедимина
Прикоснуться к истории древней Лиды (от князя Ягайло до скульптора Жбанова)
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Белорусская Атлантида - путешествие из Лиды (на вашем авто)
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Белорусская Атлантида - путешествие из Лиды (на вашем авто)
Проехать по старинным деревням Лидского и Щучинского районов и полюбоваться сарматским барокко
17 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Город в тени замка Гедимина: экскурсия с гидом в мини-группе
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Город в тени замка Гедимина: экскурсия с гидом в мини-группе
Начало: Грюнвальдская улица, 1
Расписание: Ежедневно, по договоренности.
250 Br за человека
Город в тени замка Гедимина: индивидуальная экскурсия с гидом
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Город в тени замка Гедимина: индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: Грюнвальдская улица, 1
Расписание: Ежедневно, по договоренности.
250 Br за всё до 5 чел.
Город в тени замка Гедимина: групповая экскурсия с гидом
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Город в тени замка Гедимина: групповая экскурсия с гидом
Начало: Грюнвальдская улица, 1
Расписание: Ежедневно, по договоренности.
250 Br за человека
Посвящение в рыцари: средневековое приключение в Лиде
На автобусе
2.5 часа
Групповая
Посвящение в рыцари: средневековое приключение в Лиде
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договоренности.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
700 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Знакомьтесь, Лида
Дата посещения: 10 мая 2026
Все прошло отлично!
Рассказчик весьма интересный.
Жаль, что по законодательству РБ внутри замка провести экскурсию частный гид не может 🤕
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Анастасия
Лида сквозь века
Хочу сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Алле за невероятно душевную и познавательную прогулку! 🔥 Мы были втроём (я, муж и
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сестра), и индивидуальный формат оказался идеальным решением! Алла смогла увлечь каждого из нас, хотя интересы у всех разные 😉

Больше всего поразило, насколько глубоко она знает не только сухие факты из учебников, но и те самые исторические переплетения, которые обычно упускают из виду 🥰 Рассказ о городе и замке превратился в захватывающий детектив из прошлого с неожиданными связями времён и легендами, о которых мы никогда не слышали. Время пролетело незаметно!

И отдельное спасибо за тёплый финал - угощение белорусскими конфетами с добрыми пожеланиями. Это был такой приятный, домашний штрих, который оставил послевкусие настоящего гостеприимства 🤩 Алла, вы мастер своего дела! Обязательно вернёмся за новыми историями ♥️

Хочу сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Алле за невероятно душевную и познавательную прогулку! 🔥 Мы были
Хочу сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Алле за невероятно душевную и познавательную прогулку! 🔥 Мы были
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Е
Знакомьтесь, Лида
Огромное спасибо нашему гиду Николаю за интересную экскурсию и профессионализм! Всегда стараюсь при поездках искать индивидуальные экскурсии. Николай много показал
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и рассказал из того, что не узнаешь на экскурсиях с большим числом туристов. Много узнали интересного и познавательного, все было очень интересно, присутствовал здоровый юмор. Экскурсия прошла на отлично!

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Евгения
Знакомьтесь, Лида
это лучший гид из 8 проведенных экскурсий, 10 баллов из 5! Подача понятная, с историей, с юмором, и бонусом зашли на дегустацию пива в Лидскую пивоварню. Николай-это must hear в Лиде!!!
это лучший гид из 8 проведенных экскурсий, 10 баллов из 5! Подача понятная, с историей, с
это лучший гид из 8 проведенных экскурсий, 10 баллов из 5! Подача понятная, с историей, с
это лучший гид из 8 проведенных экскурсий, 10 баллов из 5! Подача понятная, с историей, с
это лучший гид из 8 проведенных экскурсий, 10 баллов из 5! Подача понятная, с историей, с+1
это лучший гид из 8 проведенных экскурсий, 10 баллов из 5! Подача понятная, с историей, с
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А
Знакомьтесь, Лида
Николай отличный гид с глубоким знанием материала,умеющий увлечь рассказом, провел нам чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно, как прогулка со старым знакомым. Дал рекомендации по посещению других достопримечательностей
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И
Лида сквозь века
Алла отличный экскурсовод! Было очень интересно и познавательно. Спасибо большое
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Ольга
Знакомьтесь, Лида
Прекрасная экскурсия! Николай замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Прекрасная экскурсия! Николай замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Прекрасная экскурсия! Николай замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Прекрасная экскурсия! Николай замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Прекрасная экскурсия! Николай замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Рекомендую!+4
Прекрасная экскурсия! Николай замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Прекрасная экскурсия! Николай замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Прекрасная экскурсия! Николай замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Прекрасная экскурсия! Николай замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
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Э
Знакомьтесь, Лида
Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Остались в полном восторге от города, подачи информации, юмора и знаний экскурсовода!
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А
Знакомьтесь, Лида
Николай настоящий профессионал, историк,знает все про Лиду. Спасибо за прекрасную экскурсию.
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Анна
Лида сквозь века
Лида стал не первым городом Беларуссии на нашем маршруте. Огромное спасибо Алле за новую информацию заботливо вписанную в уже имеющееся знания об истории и культуре этой страны.
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Всего 243 отзыва в Лиде

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Ответы на вопросы от путешественников по Лиде

Самые популярные экскурсии в Лиде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Знакомьтесь, Лида;
  2. Лида сквозь века;
  3. Пенная история Лиды;
  4. Город в тени замка Гедимина;
  5. Белорусская Атлантида - путешествие из Лиды (на вашем авто).
Сколько стоит экскурсия по Лиде в августе 2026
Сейчас в Лиде можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 250 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 243 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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