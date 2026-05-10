Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лида
Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города
Начало: От Лидского замка
Сегодня в 14:00
10 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лида сквозь века
Про замок, людей и судьбу города
Начало: На Замковой улице
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенная история Лиды
Барно-пешеходная экскурсия по пивной столице Беларуси
Начало: На улице Советская
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Город в тени замка Гедимина
Прикоснуться к истории древней Лиды (от князя Ягайло до скульптора Жбанова)
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Белорусская Атлантида - путешествие из Лиды (на вашем авто)
Проехать по старинным деревням Лидского и Щучинского районов и полюбоваться сарматским барокко
17 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Город в тени замка Гедимина: экскурсия с гидом в мини-группе
Начало: Грюнвальдская улица, 1
Расписание: Ежедневно, по договоренности.
250 Br за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Город в тени замка Гедимина: индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: Грюнвальдская улица, 1
Расписание: Ежедневно, по договоренности.
250 Br за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Город в тени замка Гедимина: групповая экскурсия с гидом
Начало: Грюнвальдская улица, 1
Расписание: Ежедневно, по договоренности.
250 Br за человека
Групповая
Посвящение в рыцари: средневековое приключение в Лиде
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договоренности.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
700 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 10 мая 2026
Все прошло отлично!
Рассказчик весьма интересный.
Жаль, что по законодательству РБ внутри замка провести экскурсию частный гид не может 🤕
Рассказчик весьма интересный.
Жаль, что по законодательству РБ внутри замка провести экскурсию частный гид не может 🤕
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Хочу сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Алле за невероятно душевную и познавательную прогулку! 🔥 Мы были втроём (я, муж и
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Е
Огромное спасибо нашему гиду Николаю за интересную экскурсию и профессионализм! Всегда стараюсь при поездках искать индивидуальные экскурсии. Николай много показал
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это лучший гид из 8 проведенных экскурсий, 10 баллов из 5! Подача понятная, с историей, с юмором, и бонусом зашли на дегустацию пива в Лидскую пивоварню. Николай-это must hear в Лиде!!!
+1
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А
Николай отличный гид с глубоким знанием материала,умеющий увлечь рассказом, провел нам чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно, как прогулка со старым знакомым. Дал рекомендации по посещению других достопримечательностей
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И
Алла отличный экскурсовод! Было очень интересно и познавательно. Спасибо большое
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Прекрасная экскурсия! Николай замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
+4
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Э
Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Остались в полном восторге от города, подачи информации, юмора и знаний экскурсовода!
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А
Николай настоящий профессионал, историк,знает все про Лиду. Спасибо за прекрасную экскурсию.
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Лида стал не первым городом Беларуссии на нашем маршруте. Огромное спасибо Алле за новую информацию заботливо вписанную в уже имеющееся знания об истории и культуре этой страны.
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Всего 243 отзыва в Лиде
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиде
Самые популярные экскурсии в Лиде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
Сколько стоит экскурсия по Лиде в августе 2026
Сейчас в Лиде можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 250 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 243 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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