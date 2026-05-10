читать дальше уменьшить

сестра), и индивидуальный формат оказался идеальным решением! Алла смогла увлечь каждого из нас, хотя интересы у всех разные 😉



Больше всего поразило, насколько глубоко она знает не только сухие факты из учебников, но и те самые исторические переплетения, которые обычно упускают из виду 🥰 Рассказ о городе и замке превратился в захватывающий детектив из прошлого с неожиданными связями времён и легендами, о которых мы никогда не слышали. Время пролетело незаметно!



И отдельное спасибо за тёплый финал - угощение белорусскими конфетами с добрыми пожеланиями. Это был такой приятный, домашний штрих, который оставил послевкусие настоящего гостеприимства 🤩 Алла, вы мастер своего дела! Обязательно вернёмся за новыми историями ♥️