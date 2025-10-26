П Павел Просто неплохо, не более. Местами монотонные и скучноватые рассказы.

О Ольга Были проездом в Лиде. Артур отлично провел экскурсию, впечатлил и заинтересовал с первой минуты. Рекомендую 100%.

И Ирина Очень признательны Артуру за экскурсию! Со знанием дела, профессионализмом, юмором и супер коммуникацией прошла наша экскурсия! Желаем развития и воплощения творческих планов Артуру! Рекомендуем супер экскурсию!

А Анастасия читать дальше интересных фактов об истории города и замка, нам понравилось все, кроме холодного ветра) И еще один момент, не относящийся экскурсии, но если бы наше внимание на это обратили, было бы классно) Сам замок работает до 18. Если хотите после экскурсии, зайти внутрь, имейте это ввиду. Мы замерзли, на режим работы не посмотрели, ушли греться в кафе и на замок осталось всего 15 мин. Были в марте, погода стояла весьма прохладная, а в ходе экскурсии были длительных остановок, когда дул очень холодный ветер. Поэтому пожелание, побольше бы ходить) поменьше стоять. Сама экскурсия увлекательная, много

К Ксения Отличная экскурсия! Артур очень понравился! Весело, с юмором, интересно и познавательно. Были с сыновьями, 11 и 15 лет. Артур постоянно держал внимание на себе, что для нас было очень важным. Младший не любит скучные экскурсии. А тут был постоянно вовлечён. Антураж также был чудесным! Артур, спасибо!

Елена С первых минут встречи с экскурсоводом нас погрузили в рыцарское время. Экскурсовод был одет в одежды рыцарских времен, было еще и музыкальное сопровождение. Артур интересно и понятно рассказал, даже дети 9 лет увлеченно слушали. Если бы не Артур впечатление от посещения Лиды было на "троечку", потому что смотреть в этом городе особо нечего. Очень рекомендую посещать Лиду с этим экскурсоводом.

А Алексей Просто великолепно, дети и мы оценили на все 100 стиль, информацию от Артура. Жаль, что так мало времени и информации было - 2 часа пролетели быстро.

Леонид Замечательный молодой человек!

Е Елена Экскурсовод рассказывал хорошо, интересно. Но не рассчитал время, из-за этого не успели на следующую экскурсию. Пришлось брать такси до стеклозавода (20км) и платить лишние деньги.

Хотя Артур был предупрежден и говорил, что мы успеем на экскурсию, будет много маршруток и автобусов, которые нас подвезут.

Наталья Остановились в городе Лида по пути в Гродно. Хотим выразить благодарность Артуру-рыцарю за увлекательное путешествие по Истрии города Лида. Было очень увлекательно и интересно общаться с человеком на столько глубоко увлеченным своим делом. Желаем процветания его замку! И рекомендуем другим туристам этого замечательного экскурсовода.

Л Любовь Хотелось бы услашать интересный рассказ о городе Лиде с 19 века по современность Артур Ответ организатора: Здравствуйте, Любовь. Благодарю вас за отзыв! 19 - 20 век не мой конек, конечно. Но если бы вы высказали это на экскурсии, то я обязательно поделился тем что знаю.

О Онопа

Мы прошлись по основным памятникам возле Замка Гидимина: Костел, памятник Франциску Скорине, памятнику командировочному возле гостиницы и, наконец, подошли к читать дальше памятнику самого Гидимина и потом к Замку.

Артур хорошо знает историю, он рассказал последовательно о главных событиях в Лиде с момента основания, рассказал о важных исторических событиях, связанных с жизнью Замка, Гидимина и других исторических личностях Великого Княжества Литовского.

Артур старался делать исторический экскурс интересным, занимательным, интересным не только для взрослого, но и для ребенка.

Также Артур поведал о неких тайнах связанных с Замком.

В общем, большое спасибо за интересную познавательную экскурсию. Артур появился артистично: в историческом костюме, с аутентичной музыкой в кармане.Мы прошлись по основным памятникам возле Замка Гидимина: Костел, памятник Франциску Скорине, памятнику командировочному возле гостиницы и, наконец, подошли к

Д Дина читать дальше живая, насыщенная история города, щедро приправленная личными наблюдениями, нестандартными фактами и искренними эмоциями.



Экскурсия была заявлена как полуторачасовая, но в итоге мы гуляли 3 часа 20 минут — и, что удивительно, время пролетело незаметно. Настолько было увлекательно, насыщенно, с душой и очень самобытно. Это не просто прогулка с гидом, это настоящее маленькое приключение.



Если вам важно не только «услышать», но и прочувствовать атмосферу — вам точно сюда. Экскурсия превзошла все ожидания! Наш гид — не просто рассказчик, а настоящий артист, влюблённый в своё дело. С первых минут было понятно: будет не по шаблону. Вместо стандартного маршрута —

В Владимир читать дальше между гидом и гостями. В некоторых вестах включаются элементы театрализованного представления. Если вы открыты к общению это экскурсия вам подойдет. Если хотите классического повествования посмотрите налево, посмотрите на право в этом месте князь городненский и трокский Витовт сказал …, сделал это, то, мне кажется эта экскурсия не подойдет. Если хотите в легкой форме узнать что-то новое, то экскурсия подходит. Посоветовал бы для людей не увлеченных глубоко историей. Для погруженных глубоко в тему, нужно сначала связаться с гидом, знаний у него много. Экскурсия понравилась. Скорее это не экскурсия, а прогулка по городу со знакомым живущем в этом городе. Рассказ содержательны, хорошо простым языком описывает история города и края в целом. Строится диалог