Мои заказы

Город в тени замка Гедимина

Прикоснуться к истории древней Лиды (от князя Ягайло до скульптора Жбанова)
Вас ждёт тихий и компактный город Лида. Я раскрою вам историю его основания и тайны главного костёла. Расскажу о предках всемирно известных дворянских и королевских семейств.

Вы прогуляетесь по Виленской, Грюнвальдской и Замковой улицам, можете поучаствовать в импровизированном свадебном обряде. А ещё узнаете о проклятье Лидской крепости и постараетесь его избежать!
4.8
26 отзывов
Город в тени замка Гедимина© Артур
Город в тени замка Гедимина© Артур
Город в тени замка Гедимина© Артур
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Камень в честь основания города, украшенный таинственной надписью из древней летописи.
  • Памятник первопечатнику Франциску Скорине с загадкой на обороте.
  • Фарный костёл — главный собор города.
  • «Дерево дружбы» (с необычной табличкой).
  • Памятник командированному — подарок городу от скульптора.
  • Памятник Великому князю Гедимину — один из трёх конных памятников в Белоруссии.
  • Лидский замок — самый старый в стране.

Вы узнаете:

  • Кто такая Лида (если это она!).
  • Какое отношение к городу имеет первопечатник Франциск Скорина.
  • Что за проклятье нависло над замком.
  • Как проходило сватовство князя Ягайло.
  • Что принято делать, переходя дорогу.
  • Почему Гедимин на коне.

Организационные детали

  • Экскурсию я обычно провожу в средневековом облачении (это можно обсудить при заказе).
  • В рамках экскурсии мы не попадём на территорию замка (вы сможете сделать это самостоятельно после).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Лиде
Провёл экскурсии для 224 туристов
О Лидском замке из первых уст!) С 2007 года — рыцарь в Лидском замке. Принимал участие в проекте «Свадьба Ягайло». Тренер боя, создатель программ «Посвящение в Рыцари» (2008), «Корона Витовта» (2012), «Орден дракона» (2018) и рыцарского туристического комплекса. С 2015 года вожу экскурсии по Лиде. Люблю хороших людей!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

Город в тени замка Гедимина (Анастасия)Город в тени замка Гедимина (Эдуард)Город в тени замка Гедимина (Эдуард)
П
Павел
26 окт 2025
Просто неплохо, не более. Местами монотонные и скучноватые рассказы.
О
Ольга
25 сен 2025
Были проездом в Лиде. Артур отлично провел экскурсию, впечатлил и заинтересовал с первой минуты. Рекомендую 100%.
И
Ирина
15 сен 2025
Очень признательны Артуру за экскурсию! Со знанием дела, профессионализмом, юмором и супер коммуникацией прошла наша экскурсия! Желаем развития и воплощения творческих планов Артуру! Рекомендуем супер экскурсию!
А
Анастасия
30 авг 2025
Были в марте, погода стояла весьма прохладная, а в ходе экскурсии были длительных остановок, когда дул очень холодный ветер. Поэтому пожелание, побольше бы ходить) поменьше стоять. Сама экскурсия увлекательная, много
читать дальше

интересных фактов об истории города и замка, нам понравилось все, кроме холодного ветра) И еще один момент, не относящийся экскурсии, но если бы наше внимание на это обратили, было бы классно) Сам замок работает до 18. Если хотите после экскурсии, зайти внутрь, имейте это ввиду. Мы замерзли, на режим работы не посмотрели, ушли греться в кафе и на замок осталось всего 15 мин.

Были в марте, погода стояла весьма прохладная, а в ходе экскурсии были длительных остановок, когда дул
К
Ксения
21 авг 2025
Отличная экскурсия! Артур очень понравился! Весело, с юмором, интересно и познавательно. Были с сыновьями, 11 и 15 лет. Артур постоянно держал внимание на себе, что для нас было очень важным. Младший не любит скучные экскурсии. А тут был постоянно вовлечён. Антураж также был чудесным! Артур, спасибо!
Елена
Елена
18 авг 2025
С первых минут встречи с экскурсоводом нас погрузили в рыцарское время. Экскурсовод был одет в одежды рыцарских времен, было еще и музыкальное сопровождение. Артур интересно и понятно рассказал, даже дети 9 лет увлеченно слушали. Если бы не Артур впечатление от посещения Лиды было на "троечку", потому что смотреть в этом городе особо нечего. Очень рекомендую посещать Лиду с этим экскурсоводом.
А
Алексей
5 авг 2025
Просто великолепно, дети и мы оценили на все 100 стиль, информацию от Артура. Жаль, что так мало времени и информации было - 2 часа пролетели быстро.
Леонид
Леонид
1 авг 2025
Замечательный молодой человек!
Е
Елена
27 июл 2025
Экскурсовод рассказывал хорошо, интересно. Но не рассчитал время, из-за этого не успели на следующую экскурсию. Пришлось брать такси до стеклозавода (20км) и платить лишние деньги.
Хотя Артур был предупрежден и говорил, что мы успеем на экскурсию, будет много маршруток и автобусов, которые нас подвезут.
Наталья
Наталья
23 июл 2025
Остановились в городе Лида по пути в Гродно. Хотим выразить благодарность Артуру-рыцарю за увлекательное путешествие по Истрии города Лида. Было очень увлекательно и интересно общаться с человеком на столько глубоко увлеченным своим делом. Желаем процветания его замку! И рекомендуем другим туристам этого замечательного экскурсовода.
Л
Любовь
22 июл 2025
Хотелось бы услашать интересный рассказ о городе Лиде с 19 века по современность
Артур
Артур
Ответ организатора:
Здравствуйте, Любовь. Благодарю вас за отзыв! 19 - 20 век не мой конек, конечно. Но если бы вы высказали это на экскурсии, то я обязательно поделился тем что знаю.
О
Онопа
22 июл 2025
Артур появился артистично: в историческом костюме, с аутентичной музыкой в кармане.
Мы прошлись по основным памятникам возле Замка Гидимина: Костел, памятник Франциску Скорине, памятнику командировочному возле гостиницы и, наконец, подошли к
читать дальше

памятнику самого Гидимина и потом к Замку.
Артур хорошо знает историю, он рассказал последовательно о главных событиях в Лиде с момента основания, рассказал о важных исторических событиях, связанных с жизнью Замка, Гидимина и других исторических личностях Великого Княжества Литовского.
Артур старался делать исторический экскурс интересным, занимательным, интересным не только для взрослого, но и для ребенка.
Также Артур поведал о неких тайнах связанных с Замком.
В общем, большое спасибо за интересную познавательную экскурсию.

Д
Дина
21 июл 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Наш гид — не просто рассказчик, а настоящий артист, влюблённый в своё дело. С первых минут было понятно: будет не по шаблону. Вместо стандартного маршрута —
читать дальше

живая, насыщенная история города, щедро приправленная личными наблюдениями, нестандартными фактами и искренними эмоциями.

Экскурсия была заявлена как полуторачасовая, но в итоге мы гуляли 3 часа 20 минут — и, что удивительно, время пролетело незаметно. Настолько было увлекательно, насыщенно, с душой и очень самобытно. Это не просто прогулка с гидом, это настоящее маленькое приключение.

Если вам важно не только «услышать», но и прочувствовать атмосферу — вам точно сюда.

В
Владимир
20 июл 2025
Экскурсия понравилась. Скорее это не экскурсия, а прогулка по городу со знакомым живущем в этом городе. Рассказ содержательны, хорошо простым языком описывает история города и края в целом. Строится диалог
читать дальше

между гидом и гостями. В некоторых вестах включаются элементы театрализованного представления. Если вы открыты к общению это экскурсия вам подойдет. Если хотите классического повествования посмотрите налево, посмотрите на право в этом месте князь городненский и трокский Витовт сказал …, сделал это, то, мне кажется эта экскурсия не подойдет. Если хотите в легкой форме узнать что-то новое, то экскурсия подходит. Посоветовал бы для людей не увлеченных глубоко историей. Для погруженных глубоко в тему, нужно сначала связаться с гидом, знаний у него много.

Ольга
Ольга
19 июл 2025
Экскурсия понравилась. Артур очень позитивный и с чувством юмора гид. С первой минуты встречи устанавливает контакт. Экскурсию проводит в средневековом облачении. Очень интересно, театрализовано подает информацию, время пролетает не заметно.

Похожие экскурсии из Лиды

Пенная история Лиды
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенная история Лиды
Барно-пешеходная экскурсия по пивной столице Беларуси
Начало: На улице Советская
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:30
4200 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Лида
Пешая
2 часа
114 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лида
Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города
Начало: От Лидского замка
5250 ₽ за всё до 10 чел.
Белорусская Атлантида - путешествие из Лиды (на вашем авто)
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Белорусская Атлантида - путешествие из Лиды (на вашем авто)
Проехать по старинным деревням Лидского и Щучинского районов и полюбоваться сарматским барокко
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиде