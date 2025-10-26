Вас ждёт тихий и компактный город Лида. Я раскрою вам историю его основания и тайны главного костёла. Расскажу о предках всемирно известных дворянских и королевских семейств.
Вы прогуляетесь по Виленской, Грюнвальдской и Замковой улицам, можете поучаствовать в импровизированном свадебном обряде. А ещё узнаете о проклятье Лидской крепости и постараетесь его избежать!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Камень в честь основания города, украшенный таинственной надписью из древней летописи.
- Памятник первопечатнику Франциску Скорине с загадкой на обороте.
- Фарный костёл — главный собор города.
- «Дерево дружбы» (с необычной табличкой).
- Памятник командированному — подарок городу от скульптора.
- Памятник Великому князю Гедимину — один из трёх конных памятников в Белоруссии.
- Лидский замок — самый старый в стране.
Вы узнаете:
- Кто такая Лида (если это она!).
- Какое отношение к городу имеет первопечатник Франциск Скорина.
- Что за проклятье нависло над замком.
- Как проходило сватовство князя Ягайло.
- Что принято делать, переходя дорогу.
- Почему Гедимин на коне.
Организационные детали
- Экскурсию я обычно провожу в средневековом облачении (это можно обсудить при заказе).
- В рамках экскурсии мы не попадём на территорию замка (вы сможете сделать это самостоятельно после).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Лиде
Провёл экскурсии для 224 туристов
О Лидском замке из первых уст!) С 2007 года — рыцарь в Лидском замке. Принимал участие в проекте «Свадьба Ягайло». Тренер боя, создатель программ «Посвящение в Рыцари» (2008), «Корона Витовта» (2012), «Орден дракона» (2018) и рыцарского туристического комплекса. С 2015 года вожу экскурсии по Лиде. Люблю хороших людей!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
П
Павел
26 окт 2025
Просто неплохо, не более. Местами монотонные и скучноватые рассказы.
О
Ольга
25 сен 2025
Были проездом в Лиде. Артур отлично провел экскурсию, впечатлил и заинтересовал с первой минуты. Рекомендую 100%.
И
Ирина
15 сен 2025
Очень признательны Артуру за экскурсию! Со знанием дела, профессионализмом, юмором и супер коммуникацией прошла наша экскурсия! Желаем развития и воплощения творческих планов Артуру! Рекомендуем супер экскурсию!
А
Анастасия
30 авг 2025
Были в марте, погода стояла весьма прохладная, а в ходе экскурсии были длительных остановок, когда дул очень холодный ветер. Поэтому пожелание, побольше бы ходить) поменьше стоять. Сама экскурсия увлекательная, много
К
Ксения
21 авг 2025
Отличная экскурсия! Артур очень понравился! Весело, с юмором, интересно и познавательно. Были с сыновьями, 11 и 15 лет. Артур постоянно держал внимание на себе, что для нас было очень важным. Младший не любит скучные экскурсии. А тут был постоянно вовлечён. Антураж также был чудесным! Артур, спасибо!
Елена
18 авг 2025
С первых минут встречи с экскурсоводом нас погрузили в рыцарское время. Экскурсовод был одет в одежды рыцарских времен, было еще и музыкальное сопровождение. Артур интересно и понятно рассказал, даже дети 9 лет увлеченно слушали. Если бы не Артур впечатление от посещения Лиды было на "троечку", потому что смотреть в этом городе особо нечего. Очень рекомендую посещать Лиду с этим экскурсоводом.
А
Алексей
5 авг 2025
Просто великолепно, дети и мы оценили на все 100 стиль, информацию от Артура. Жаль, что так мало времени и информации было - 2 часа пролетели быстро.
Леонид
1 авг 2025
Замечательный молодой человек!
Е
Елена
27 июл 2025
Экскурсовод рассказывал хорошо, интересно. Но не рассчитал время, из-за этого не успели на следующую экскурсию. Пришлось брать такси до стеклозавода (20км) и платить лишние деньги.
Хотя Артур был предупрежден и говорил, что мы успеем на экскурсию, будет много маршруток и автобусов, которые нас подвезут.
Наталья
23 июл 2025
Остановились в городе Лида по пути в Гродно. Хотим выразить благодарность Артуру-рыцарю за увлекательное путешествие по Истрии города Лида. Было очень увлекательно и интересно общаться с человеком на столько глубоко увлеченным своим делом. Желаем процветания его замку! И рекомендуем другим туристам этого замечательного экскурсовода.
Л
Любовь
22 июл 2025
Хотелось бы услашать интересный рассказ о городе Лиде с 19 века по современность
Артур
Ответ организатора:
Здравствуйте, Любовь. Благодарю вас за отзыв! 19 - 20 век не мой конек, конечно. Но если бы вы высказали это на экскурсии, то я обязательно поделился тем что знаю.
О
Онопа
22 июл 2025
Артур появился артистично: в историческом костюме, с аутентичной музыкой в кармане.
Мы прошлись по основным памятникам возле Замка Гидимина: Костел, памятник Франциску Скорине, памятнику командировочному возле гостиницы и, наконец, подошли к
Д
Дина
21 июл 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Наш гид — не просто рассказчик, а настоящий артист, влюблённый в своё дело. С первых минут было понятно: будет не по шаблону. Вместо стандартного маршрута —
В
Владимир
20 июл 2025
Экскурсия понравилась. Скорее это не экскурсия, а прогулка по городу со знакомым живущем в этом городе. Рассказ содержательны, хорошо простым языком описывает история города и края в целом. Строится диалог
Ольга
19 июл 2025
Экскурсия понравилась. Артур очень позитивный и с чувством юмора гид. С первой минуты встречи устанавливает контакт. Экскурсию проводит в средневековом облачении. Очень интересно, театрализовано подает информацию, время пролетает не заметно.
