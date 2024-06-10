Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаю на прогулку по Лиде, посвящённую истории производства и правилам употребления пенного напитка. Вы увидите действующий пивзавод и места, связанные с пивными сюжетами города. А затем зайдёте в одно из аутентичных заведений и продегустируете хмельной напиток.



После экскурсии вы поймёте, что раньше разливали, хранили, подавали и употребляли пенное неправильно.