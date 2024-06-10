Приглашаю на прогулку по Лиде, посвящённую истории производства и правилам употребления пенного напитка. Вы увидите действующий пивзавод и места, связанные с пивными сюжетами города. А затем зайдёте в одно из аутентичных заведений и продегустируете хмельной напиток.
После экскурсии вы поймёте, что раньше разливали, хранили, подавали и употребляли пенное неправильно.
После экскурсии вы поймёте, что раньше разливали, хранили, подавали и употребляли пенное неправильно.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 1,5 часа вы:
- Пройдёте по улице Советская, на которой когда-то стояли две пивоварни
- Посмотрите на единственный работающий пивзавод города
- Оцените памятник «Медвежонок в бочонке» на месте первых цехов пивоваренного завода
- Увидите камень, на котором высечено имя одного из директоров Лидского пивзавода
- Продегустируете в одном из заведений города несколько сортов хмельного напитка
- Проведёте тест пива монеткой и развлечётесь одной барной игрой
Я расскажу:
- Для чего нужна периодическая таблица стилей пива
- Как ведёт себя пенное в разных бокалах и что может изменить его вкус
- Зачем пивоварням большие подвалы
- Почему напитки компании PepsiCo делаются в Беларуси только в Лиде
- Что выпускал Лидский пивзавод в разные годы
- Как выбрать пиво для подарка
Организационные детали
Напитки и закуски оплачиваются дополнительно. Есть варианты на любой бюджет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Лидского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Лиде
Провёл экскурсии для 114 туристов
До недавнего времени работал старшим научным сотрудником в Лидском замке и гидом в Музее лидского бровара (ОАО «Лидское пиво»). Сейчас тружусь специалистом в Лидском районном туристическом информационном центре, где стараюсьЗадать вопрос
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