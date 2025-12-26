Пройти по всем значимым местам города и раскрыть их историю на дружеской обзорной экскурсии
Описание экскурсии
Пройти по всем значимым местам города и раскрыть их историю на дружеской обзорной экскурсии Важная информация:
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях.
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Первомайская улица, 8, Могилёв
Завершение: Площадь звезд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Могилева
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Могилёв
Путешествие по Могилеву с профессиональным гидом. Узнайте историю города, полюбуйтесь достопримечательностями и насладитесь прогулкой по уютным улочкам
Начало: У входа в городскую ратушу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Могилёв
Исследуйте Могилёв вместе с гидом! Узнайте о связи города с историческими личностями и насладитесь видами на Заднепровье
Начало: Напротив Драмтеатра
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
3 янв в 14:00
4 янв в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.