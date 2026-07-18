Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Могилёв
Путешествие по Могилеву с профессиональным гидом. Узнайте историю города, полюбуйтесь достопримечательностями и насладитесь прогулкой по уютным улочкам
Начало: У входа в городскую ратушу
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Могилёв
Начало: Первомайская улица, 8, Могилёв
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240 Br за всё до 8 чел.
Квест
до 10 чел.
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
13 авг в 08:30
16 авг в 08:30
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам могучего льва: обзорная экскурсия по Могилёву
Прогуляться по старинным улицам, услышать легенды и увидеть символы города
Начало: У Ратуши
10 авг в 18:30
12 авг в 18:30
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборСити-тур Могилев
Начало: Ленинская улица, 1А, Могилёв
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 Br за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Могилёв
Исследуйте Могилёв вместе с гидом! Узнайте о связи города с историческими личностями и насладитесь видами на Заднепровье
Начало: Напротив Драмтеатра
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
По следам могучего Льва
Начало: Улица Ленинская, 1 а
Расписание: По субботам в 11 00
15 авг в 11:00
22 авг в 11:00
200 Br за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
Начало: Ленинская улица, 1А, Могилёв
Расписание: Внимание!!! Заказы принимаются ежедневно только с 09:00 до 20:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
500 Br за всё до 8 чел.
Групповая
Особняки Гомельской области - из Могилёва
Магнатская роскошь усадьбы Козелл-Поклевских и имперский размах дворца Румянцевых и Паскевичей
Начало: В центре Могилёва
22 авг в 08:00
26 сен в 08:00
5800 ₽ за человека
Индивидуальная
Путешествие по Могилёвщине, где история и природа не перестают удивлять
Прикоснуться к истории региона и увидеть озеро, на котором не бывает льда
Начало: У памятника Георгию Конисскому
30 авг в 08:00
6 сен в 08:00
от 4700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 16 июл 2026
Нам провела экскурсию Александра. Было интересно. Кроме того Александра читала нам свои великолепные стихи.
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Т
Экскурсия, великолепная. Алина прекрасно рассказала о всех значимых моментах в истории города,
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Очень понравилась вечерняя прогулка по Могилеву! Мы были семьёй проездом всего один день и практически ничего не знали о городе.
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Ю
Благодарим Наталью за очень познавательный и полный экскурс в историю Могилёва. Желаем благодарных экскурсантов и новых исторических отрытий
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творческий подход к экскурсии, участие в процессе самих экскурсантов и много интересных рассказов про историю города, его легенды и смешные истории.
было хорошо!
было хорошо!
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Одна из лучших экскурсии, что у нас были. Погода в этот раз не радовала, с утра шёл проливной дождь, и
+5
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Ю
Дмитрий прекрасный профессиональный, эрудированный гид. На все наши вопросы, даже не связанные с темой экскурсии получали детальные ответы.
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О
Отличная экскурсия.
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С
Замечательный экскурсовод Дмитрий познакомил нас с Могилёвым. Очень интересно рассказал об истории города, его зданиях, сувенирах. Показал много интересных мест. Было интересно и познавательно не только взрослым, но и подростку. Очень рекомендуем.
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Ю
Хочу сказать огромное спасибо Софье за эту экскурсию! Это было не просто «посмотреть и послушать», а самое настоящее приключение с
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Всего 211 отзывов в Могилеве
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Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву
Самые популярные экскурсии в Могилеве
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Сколько стоит экскурсия по Могилеву в августе 2026
Сейчас в Могилеве можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 200 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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