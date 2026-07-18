Найдено 10 экскурсий в Могилеве , цены от 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

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