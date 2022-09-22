Приглашаем на экскурсию по прекрасному Могилеву. Вы увидите, как развивался город, и полюбуетесь его главными достопримечательностями. Узнаете, что делал здесь император Николай II, и познакомитесь с историей героической обороны города. И просто получите удовольствие от прогулки по уютным центральным улочкам.

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Описание

Что вас ожидает

Святые и звездочеты

Вы побываете на площади звезд, где сможете загадать сокровенное желание у памятника Звездочету. Затем познакомитесь со старинными постройками и живописными жилыми домами 18-19 века и насладитесь величием кафедрального костела святого Станислава 18 века с его древними фресками. Следующая точка маршрута — уникальный Свято-Никольский женский монастырь, который сложился из двух церквей, жилого дома и колокольни.

Ратуша и мемориал

Мы отправимся к визитной карточке города — стройной пятиярусной ратуше, вершину которой украшает позолоченный флюгер. Заглянем на Советскую площадь, где находится мемориальный комплекс «Борцам за советскую власть» и горит вечный огонь. С расположенной неподалеку обзорной площадки открывается великолепный вид на город и реку Днепр. И наконец, вы поприветствуете Бронзовую даму с собачкой у Драматического театра — она «ожидает» кого-то из своих давних поклонников.

Организационные детали