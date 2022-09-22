Классический Могилёв

Загадать желание у звездочета, насладиться видом на Днепр и познакомиться со средневековой ратушей

Приглашаем на экскурсию по прекрасному Могилеву. Вы увидите, как развивался город, и полюбуетесь его главными достопримечательностями.

Узнаете, что делал здесь император Николай II, и познакомитесь с историей героической обороны города. И просто получите удовольствие от прогулки по уютным центральным улочкам.
Классический Могилёв
Классический Могилёв
Классический Могилёв
Классический Могилёв
Классический Могилёв
Классический Могилёв
Классический Могилёв
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Святые и звездочеты

Вы побываете на площади звезд, где сможете загадать сокровенное желание у памятника Звездочету. Затем познакомитесь со старинными постройками и живописными жилыми домами 18-19 века и насладитесь величием кафедрального костела святого Станислава 18 века с его древними фресками. Следующая точка маршрута — уникальный Свято-Никольский женский монастырь, который сложился из двух церквей, жилого дома и колокольни.

Ратуша и мемориал

Мы отправимся к визитной карточке города — стройной пятиярусной ратуше, вершину которой украшает позолоченный флюгер. Заглянем на Советскую площадь, где находится мемориальный комплекс «Борцам за советскую власть» и горит вечный огонь. С расположенной неподалеку обзорной площадки открывается великолепный вид на город и реку Днепр. И наконец, вы поприветствуете Бронзовую даму с собачкой у Драматического театра — она «ожидает» кого-то из своих давних поклонников.

Организационные детали

  • Всего мы пройдем около 3 км
  • Мы не посещаем музеи
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • По желанию экскурсию можно провести на автомобиле, чтобы увидеть еще больше знаковых и красивых мест Могилева. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в городскую ратушу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Могилева

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🔭Обзорные

Похожие туры в Могилеве

Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
3.5
2 отзыва
Классическая обзорная экскурсия по Могилёву
Во время экскурсии Вы побываете на площади Звезд
Ленинская улица, 1А, Могилёв
от $40 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Могилёв
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
Нет отзывов
Добро пожаловать в Могилёв
Пройти по всем значимым местам города и раскрыть их историю на дружеской обзорной экскурсии
напротив Драмтеатра
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
3024 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Могилеве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Могилеве
ХОРОШО
🧭
ТАМ