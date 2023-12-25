Погулять по центру города и раскрыть его историю в увлекательном формате
Приглашаю познакомиться с Могилёвом в дружеской неформальной обстановке! Вас ждут не только рассказы гида, но и задания на внимательность и логику. Вы раскроете, как появилось название города и почему дата его основания считается легендарной. Какое отношение к Могилёву имеет фильм «9 рота» и другие интересные факты.
Ближайшие даты:
25
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
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1
янв
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Описание
Что вас ожидает
За 2,5 часа вы:
- Прикоснётесь к истории Торговой площади, Ратуши и замчища
- Найдёте отличия между Могилёвским замком и его изображением на немецкой гравюре
- Увидите, где Николай II прощался с генералами Ставки
- Расшифруете фрески костёла Святого Станислава
- Пройдёте по местам, где бывали Пушкин и Екатерина II
- Раскроете, почему прах Константина Симонова развеяли на Буйничском поле.
А также увидите здание Драмтеатра, прогуляетесь по пешеходной улице, зайдёте в «Тульский дворик» и загадаете желание у памятника Звездочёту. В завершение я поделюсь с вами классными местами для отдыха и кафе с вкусной едой.
Организационные детали
- Я готова скорректировать маршрут с учётом ваших пожеланий
- По желанию экскурсию можно провести в классическом формате без элементов квеста
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Драмтеатра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваш гид в Могилеве
Здравствуйте! Меня зовут Соня. Я специалист с музейным образованием и опытом работы 10 лет. С удовольствием познакомлю вас с городом и его непростой историей, поделюсь местами, куда сходить пообедать и что ещё попробовать и посмотреть в городе.
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