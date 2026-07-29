Познакомьтесь с Могилёвом в дружеской и неформальной обстановке! Во время экскурсии вы не только услышите интересные рассказы гида, но и выполните задания на внимательность и логику. Узнайте, как появилось название
5 причин купить этот квест
- 📜 Увлекательные задания на внимательность и логику
- 🏰 Исторические места и легенды
- 🎥 Интересные факты о фильме «9 рота»
- 👑 Места, связанные с Пушкиным и Екатериной II
- 🍽️ Рекомендации по лучшим кафе и местам отдыха
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной прогулкой по городу, выполняя задания и узнавая интересные факты о Могилёве.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Торговая площадь
- Ратуша
- Могилёвский замок
- Костёл Святого Станислава
- Драмтеатр
- Пешеходная улица
- Тульский дворик
- Памятник Звездочёту
Описание квеста
За 2,5 часа вы:
- Прикоснётесь к истории Торговой площади, Ратуши и замчища
- Найдёте отличия между Могилёвским замком и его изображением на немецкой гравюре
- Увидите, где Николай II прощался с генералами Ставки
- Расшифруете фрески костёла Святого Станислава
- Пройдёте по местам, где бывали Пушкин и Екатерина II
- Раскроете, почему прах Константина Симонова развеяли на Буйничском поле.
А также увидите здание Драмтеатра, прогуляетесь по пешеходной улице, зайдёте в «Тульский дворик» и загадаете желание у памятника Звездочёту. В завершение я поделюсь с вами классными местами для отдыха и кафе с вкусной едой.
Организационные детали
- Я готова скорректировать маршрут с учётом ваших пожеланий
- По желанию экскурсию можно провести в классическом формате без элементов квеста
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Драмтеатра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваш гид в Могилеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 631 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Соня. Я специалист с музейным образованием и опытом работы 10 лет. С удовольствием познакомлю вас с городом и его непростой историей, поделюсь местами, куда сходить пообедать и что ещё попробовать и посмотреть в городе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 71 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась вечерняя прогулка по Могилеву! Мы были семьёй проездом всего один день и практически ничего не знали о городе. А его история оказалась очень интересная, начиная от названия… В
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Одна из лучших экскурсии, что у нас были. Погода в этот раз не радовала, с утра шёл проливной дождь, и Софья согласилась перенести ее на вечер. С первой минуты встречи
+1
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Экскурсия очень понравилась! Спасибо Софье за эту чудесную прогулку по Могилеву)
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Экскурсия очень понравилась! Узнали много информации о городе и его достопримечательностях, получили ответы на все вопросы. Софья - отличный рассказчик, дипломированный гид с историческим образованием. Рекомендуем!
+2
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Большое спасибо Софье за интересную экскурсию. Даже коренным Могилевчанам было очень познавательно увидеть старые достопримечательности города с нового ракурса и узнать истории и легенды. День выдался очень весенним и теплым, поэтому пешая прогулка была только в радость. Подростку тоже понравилась экскурсия, в основном за счет введения элементов отгадывания и квестов - большое спасибо за столь продуманный маршрут и экскурсию.
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Город запоминается и хочется вернуться, если тебе повезло с гидом! Спасибо Софье за увлекательную и познавательную экскурсию 30.03.2026 по городу Могилев с элементами квеста. Прекрасное изложение материала и грамотный маршрут. Эта экскурсия вошла в наш личный ТОП3!
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