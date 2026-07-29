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Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста

Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Познакомьтесь с Могилёвом в дружеской и неформальной обстановке! Во время экскурсии вы не только услышите интересные рассказы гида, но и выполните задания на внимательность и логику. Узнайте, как появилось название
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города и почему дата его основания считается легендарной. Какое отношение к Могилёву имеет фильм «9 рота» и другие интересные факты.

За 2,5 часа вы прикоснётесь к истории Торговой площади, Ратуши и замчища, найдёте отличия между Могилёвским замком и его изображением на немецкой гравюре, увидите, где Николай II прощался с генералами Ставки, расшифруете фрески костёла Святого Станислава, пройдёте по местам, где бывали Пушкин и Екатерина II, и раскроете, почему прах Константина Симонова развеяли на Буйничском поле. В завершение экскурсии гид поделится с вами классными местами для отдыха и кафе с вкусной едой

5
71 отзыв

5 причин купить этот квест

  • 📜 Увлекательные задания на внимательность и логику
  • 🏰 Исторические места и легенды
  • 🎥 Интересные факты о фильме «9 рота»
  • 👑 Места, связанные с Пушкиным и Екатериной II
  • 🍽️ Рекомендации по лучшим кафе и местам отдыха

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
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май
июн
июл
авг
сен
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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной прогулкой по городу, выполняя задания и узнавая интересные факты о Могилёве.
Сейчас август — это идеальное время.
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста

Что можно увидеть

  • Торговая площадь
  • Ратуша
  • Могилёвский замок
  • Костёл Святого Станислава
  • Драмтеатр
  • Пешеходная улица
  • Тульский дворик
  • Памятник Звездочёту

Описание квеста

За 2,5 часа вы:

  • Прикоснётесь к истории Торговой площади, Ратуши и замчища
  • Найдёте отличия между Могилёвским замком и его изображением на немецкой гравюре
  • Увидите, где Николай II прощался с генералами Ставки
  • Расшифруете фрески костёла Святого Станислава
  • Пройдёте по местам, где бывали Пушкин и Екатерина II
  • Раскроете, почему прах Константина Симонова развеяли на Буйничском поле.

А также увидите здание Драмтеатра, прогуляетесь по пешеходной улице, зайдёте в «Тульский дворик» и загадаете желание у памятника Звездочёту. В завершение я поделюсь с вами классными местами для отдыха и кафе с вкусной едой.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут с учётом ваших пожеланий
  • По желанию экскурсию можно провести в классическом формате без элементов квеста

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Драмтеатра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — ваш гид в Могилеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 631 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Соня. Я специалист с музейным образованием и опытом работы 10 лет. С удовольствием познакомлю вас с городом и его непростой историей, поделюсь местами, куда сходить пообедать и что ещё попробовать и посмотреть в городе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
3
2
1
Andrey
Очень понравилась вечерняя прогулка по Могилеву! Мы были семьёй проездом всего один день и практически ничего не знали о городе. А его история оказалась очень интересная, начиная от названия… В
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общем время пролетело незаметно и захотелось приехать ещё! И за это открытие большое спасибо Софье! 😀 И даже дети, хоть и местами слушали в пол уха, но с удовольствием разгадывали загадки и клеили звездочки на карте! ⭐️

Очень понравилась вечерняя прогулка по Могилеву! Мы были семьёй проездом всего один день и практически ничего
Очень понравилась вечерняя прогулка по Могилеву! Мы были семьёй проездом всего один день и практически ничего
Очень понравилась вечерняя прогулка по Могилеву! Мы были семьёй проездом всего один день и практически ничего
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Анна
Одна из лучших экскурсии, что у нас были. Погода в этот раз не радовала, с утра шёл проливной дождь, и Софья согласилась перенести ее на вечер. С первой минуты встречи
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и до последний мы были очарованы Софьей, ее рассказом, даже дети 11 и 15 лет слушали внимательно, что бывает не всегда, элементы квеста идеально вписались в маршрут. После такой экскурсии влюбляешься в город и хочется вернуться. Спасибо.

Одна из лучших экскурсии, что у нас были. Погода в этот раз не радовала, с утра
Одна из лучших экскурсии, что у нас были. Погода в этот раз не радовала, с утра
Одна из лучших экскурсии, что у нас были. Погода в этот раз не радовала, с утра
Одна из лучших экскурсии, что у нас были. Погода в этот раз не радовала, с утра
Одна из лучших экскурсии, что у нас были. Погода в этот раз не радовала, с утра
Одна из лучших экскурсии, что у нас были. Погода в этот раз не радовала, с утра
Одна из лучших экскурсии, что у нас были. Погода в этот раз не радовала, с утра
Одна из лучших экскурсии, что у нас были. Погода в этот раз не радовала, с утра+1
Одна из лучших экскурсии, что у нас были. Погода в этот раз не радовала, с утра
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Анна
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Софье за эту чудесную прогулку по Могилеву)
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Софье за эту чудесную прогулку по Могилеву)
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Софье за эту чудесную прогулку по Могилеву)
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Софье за эту чудесную прогулку по Могилеву)
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Софье за эту чудесную прогулку по Могилеву)
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Софье за эту чудесную прогулку по Могилеву)
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Светлана
Экскурсия очень понравилась! Узнали много информации о городе и его достопримечательностях, получили ответы на все вопросы. Софья - отличный рассказчик, дипломированный гид с историческим образованием. Рекомендуем!
Экскурсия очень понравилась! Узнали много информации о городе и его достопримечательностях, получили ответы на все вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали много информации о городе и его достопримечательностях, получили ответы на все вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали много информации о городе и его достопримечательностях, получили ответы на все вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали много информации о городе и его достопримечательностях, получили ответы на все вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали много информации о городе и его достопримечательностях, получили ответы на все вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали много информации о городе и его достопримечательностях, получили ответы на все вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали много информации о городе и его достопримечательностях, получили ответы на все вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали много информации о городе и его достопримечательностях, получили ответы на все вопросы.+2
Экскурсия очень понравилась! Узнали много информации о городе и его достопримечательностях, получили ответы на все вопросы.
Экскурсия очень понравилась! Узнали много информации о городе и его достопримечательностях, получили ответы на все вопросы.
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Алексей
Большое спасибо Софье за интересную экскурсию. Даже коренным Могилевчанам было очень познавательно увидеть старые достопримечательности города с нового ракурса и узнать истории и легенды. День выдался очень весенним и теплым, поэтому пешая прогулка была только в радость. Подростку тоже понравилась экскурсия, в основном за счет введения элементов отгадывания и квестов - большое спасибо за столь продуманный маршрут и экскурсию.
Большое спасибо Софье за интересную экскурсию. Даже коренным Могилевчанам было очень познавательно увидеть старые достопримечательности города
Большое спасибо Софье за интересную экскурсию. Даже коренным Могилевчанам было очень познавательно увидеть старые достопримечательности города
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Иван
Город запоминается и хочется вернуться, если тебе повезло с гидом! Спасибо Софье за увлекательную и познавательную экскурсию 30.03.2026 по городу Могилев с элементами квеста. Прекрасное изложение материала и грамотный маршрут. Эта экскурсия вошла в наш личный ТОП3!
Город запоминается и хочется вернуться, если тебе повезло с гидом! Спасибо Софье за увлекательную и познавательную
Город запоминается и хочется вернуться, если тебе повезло с гидом! Спасибо Софье за увлекательную и познавательную
Город запоминается и хочется вернуться, если тебе повезло с гидом! Спасибо Софье за увлекательную и познавательную
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