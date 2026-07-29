Познакомьтесь с Могилёвом в дружеской и неформальной обстановке! Во время экскурсии вы не только услышите интересные рассказы гида, но и выполните задания на внимательность и логику. Узнайте, как появилось название

города и почему дата его основания считается легендарной. Какое отношение к Могилёву имеет фильм «9 рота» и другие интересные факты. За 2,5 часа вы прикоснётесь к истории Торговой площади, Ратуши и замчища, найдёте отличия между Могилёвским замком и его изображением на немецкой гравюре, увидите, где Николай II прощался с генералами Ставки, расшифруете фрески костёла Святого Станислава, пройдёте по местам, где бывали Пушкин и Екатерина II, и раскроете, почему прах Константина Симонова развеяли на Буйничском поле. В завершение экскурсии гид поделится с вами классными местами для отдыха и кафе с вкусной едой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной прогулкой по городу, выполняя задания и узнавая интересные факты о Могилёве.

Сейчас август — это идеальное время.