Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Индивидуальный квест в Могилеве

Погулять по центру города и раскрыть его историю в увлекательном формате

Приглашаю познакомиться с Могилёвом в дружеской неформальной обстановке! Вас ждут не только рассказы гида, но и задания на внимательность и логику. Вы раскроете, как появилось название города и почему дата его основания считается легендарной. Какое отношение к Могилёву имеет фильм «9 рота» и другие интересные факты.
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Ближайшие даты:
25
дек
28
дек
29
дек
30
дек
1
янв
2
янв
3
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

За 2,5 часа вы:

  • Прикоснётесь к истории Торговой площади, Ратуши и замчища
  • Найдёте отличия между Могилёвским замком и его изображением на немецкой гравюре
  • Увидите, где Николай II прощался с генералами Ставки
  • Расшифруете фрески костёла Святого Станислава
  • Пройдёте по местам, где бывали Пушкин и Екатерина II
  • Раскроете, почему прах Константина Симонова развеяли на Буйничском поле.

А также увидите здание Драмтеатра, прогуляетесь по пешеходной улице, зайдёте в «Тульский дворик» и загадаете желание у памятника Звездочёту. В завершение я поделюсь с вами классными местами для отдыха и кафе с вкусной едой.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут с учётом ваших пожеланий
  • По желанию экскурсию можно провести в классическом формате без элементов квеста

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Драмтеатра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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