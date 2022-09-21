Приглашаю вместе исследовать славный град Могилёв! Вы узнаете, как он связан с Николаем II, Янушем Радзивиллом, Георгием Конисским и Петром I. Погрузитесь в глубокую старину и понаблюдаете за современной жизнью города. А также увидите его «визитные карточки»: Ратушу, костел Святого Казимира, памятник Звездочету, дворец архиепископа Богуш-Сестренцевича и многое другое.

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Описание

Что вас ожидает

Центральная площадь

Мы посетим площадь Славы — главную жизненную артерию Могилёва со времен Средневековья. Вы увидите пятиярусную Ратушу и монументальный комплекс «Борцам за советскую власть». А также насладитесь потрясающим видом на Заднепровье — один из двух районов города. Я расскажу, как Могилёв развивался, какие события в нем происходили, какие важные люди бывали и чем он живет сегодня.

Дворцы, костелы и памятник Звездочету

Вы пройдете по древнейшей улице города — бывшей Ветряной. Полюбуетесь каменной застройкой 18-19 веков и увидите старинные дворцы, посвященные религиозным деятелям: Георгию Конисскому и Станиславу Богуш-Сестренцевичу. Оцените фарный костел Святого Казимира и посетите грандиозный костел Успения Девы Марии. Кроме того, я покажу драматический театр и первый в мире памятник Звездочету.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.