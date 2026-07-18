Добро пожаловать в Могилёв! Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о богатой истории города и его знаменитых жителях, таких как Николай II и Петр I. Вы посетите главные достопримечательности, включая Ратушу, костел Святого Казимира и памятник Звездочету.



Прогулка по древней улице Ветряной и осмотр дворцов религиозных деятелей оставят незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту и историю Могилёва

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для экскурсии в Могилёве - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город оживает, радуя туристов зеленью и тёплыми вечерами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это не мешает насладиться архитектурой и историей города. Зимой, хотя и холодно, всё же можно ощутить атмосферу Могилёва, особенно если вы любите зимние пейзажи и меньшее количество туристов.

Сейчас август — это идеальное время.