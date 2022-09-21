Добро пожаловать в Могилёв

Пройти по всем значимым местам города и раскрыть их историю на дружеской обзорной экскурсии

Приглашаю вместе исследовать славный град Могилёв! Вы узнаете, как он связан с Николаем II, Янушем Радзивиллом, Георгием Конисским и Петром I. Погрузитесь в глубокую старину и понаблюдаете за современной жизнью города.

А также увидите его «визитные карточки»: Ратушу, костел Святого Казимира, памятник Звездочету, дворец архиепископа Богуш-Сестренцевича и многое другое.
Добро пожаловать в Могилёв
Добро пожаловать в Могилёв
Добро пожаловать в Могилёв
Добро пожаловать в Могилёв
Добро пожаловать в Могилёв
Добро пожаловать в Могилёв
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Центральная площадь

Мы посетим площадь Славы — главную жизненную артерию Могилёва со времен Средневековья. Вы увидите пятиярусную Ратушу и монументальный комплекс «Борцам за советскую власть». А также насладитесь потрясающим видом на Заднепровье — один из двух районов города. Я расскажу, как Могилёв развивался, какие события в нем происходили, какие важные люди бывали и чем он живет сегодня.

Дворцы, костелы и памятник Звездочету

Вы пройдете по древнейшей улице города — бывшей Ветряной. Полюбуетесь каменной застройкой 18-19 веков и увидите старинные дворцы, посвященные религиозным деятелям: Георгию Конисскому и Станиславу Богуш-Сестренцевичу. Оцените фарный костел Святого Казимира и посетите грандиозный костел Успения Девы Марии. Кроме того, я покажу драматический театр и первый в мире памятник Звездочету.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
напротив Драмтеатра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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