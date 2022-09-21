Мы посетим площадь Славы — главную жизненную артерию Могилёва со времен Средневековья. Вы увидите пятиярусную Ратушу и монументальный комплекс «Борцам за советскую власть». А также насладитесь потрясающим видом на Заднепровье — один из двух районов города. Я расскажу, как Могилёв развивался, какие события в нем происходили, какие важные люди бывали и чем он живет сегодня.
Вы пройдете по древнейшей улице города — бывшей Ветряной. Полюбуетесь каменной застройкой 18-19 веков и увидите старинные дворцы, посвященные религиозным деятелям: Георгию Конисскому и Станиславу Богуш-Сестренцевичу. Оцените фарный костел Святого Казимира и посетите грандиозный костел Успения Девы Марии. Кроме того, я покажу драматический театр и первый в мире памятник Звездочету.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.