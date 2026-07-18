Исследуйте Могилёв вместе с гидом! Узнайте о связи города с историческими личностями и насладитесь видами на Заднепровье
Добро пожаловать в Могилёв! Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о богатой истории города и его знаменитых жителях, таких как Николай II и Петр I. Вы посетите главные достопримечательности, включая Ратушу, костел Святого Казимира и памятник Звездочету.
Прогулка по древней улице Ветряной и осмотр дворцов религиозных деятелей оставят незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту и историю Могилёва
Идеальное время для экскурсии в Могилёве - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город оживает, радуя туристов зеленью и тёплыми вечерами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это не мешает насладиться архитектурой и историей города. Зимой, хотя и холодно, всё же можно ощутить атмосферу Могилёва, особенно если вы любите зимние пейзажи и меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ратуша
Костел Святого Казимира
Памятник Звездочету
Дворец архиепископа Богуш-Сестренцевича
Драматический театр
Описание экскурсии
Центральная площадь
Мы посетим площадь Славы — главную жизненную артерию Могилёва со времен Средневековья. Вы увидите пятиярусную Ратушу и монументальный комплекс «Борцам за советскую власть». А также насладитесь потрясающим видом на Заднепровье — один из двух районов города. Я расскажу, как Могилёв развивался, какие события в нем происходили, какие важные люди бывали и чем он живет сегодня.
Дворцы, костелы и памятник Звездочету
Вы пройдете по древнейшей улице города — бывшей Ветряной. Полюбуетесь каменной застройкой 18-19 веков и увидите старинные дворцы, посвященные религиозным деятелям: Георгию Конисскому и Станиславу Богуш-Сестренцевичу. Оцените фарный костел Святого Казимира и посетите грандиозный костел Успения Девы Марии. Кроме того, я покажу драматический театр и первый в мире памятник Звездочету.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив Драмтеатра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваша команда гидов в Могилеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2907 туристов
Вместе с командой заряженных гидов мы стремимся познакомить вас с живым, настоящим Минском, который мы очень любим. На наших экскурсиях вы увидите город глазами местного жителя, погрузитесь в его богатое прошлое и замечательно проведёте время.
Также мы проводим экскурсии в других городах Беларуси.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Дата посещения: 16 июл 2026
Нам провела экскурсию Александра. Было интересно. Кроме того Александра читала нам свои великолепные стихи.
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Екатерина
Все очень понравилось. Интересные факты, без занудства. Все ритмично и познавательно. По диалоги сразу видно, что Ярослав фанат своей страны и много знает об истории Могилева.
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А
Анатолий
Ярослав отлично провел экскурсию. Полное знание предмета Грамотная речь и изложение.
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Анастасия
под рассказы Ярослава экскурсия незаметно пролетела, конечно, мы узнали многое, и теперь хочется и дальше узнавать об истории этого города
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Роман
Профессионально,грамотно,интересно… однозначно рекомендую Ярослава и данную экскурсию. Все на очень высоком уровне сделано. просто молодец! я-турист с большим стажем,есть с чем сравнить. Можете брать любую из экскурсий Ярослава и останетесь довольны,я уверен. он-профессионал своего дела! Отдельно радует, что у нас такая у образованная, начитанная и с хорошим русскоим языком молодежь.
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С
Сергей
Отличная экскурсия! Ярослав интересный рассказчик с отменным чувством юмора, который позволяет подавать исторические факты не делая их сухими и пресными! Узнали о Могилеве много интересного и по новому взглянули на этот город! Всем рекомендую!