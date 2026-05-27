Отправляемся знакомиться с памятными местами Могилёвской области. Заедем в три локации, каждая из которых по-своему интересна.
Я расскажу, как проходило здесь крупное сражение в годы Северной войны и почему Славгород раньше назывался Пропойском, а ещё покажу уникальный родник.
Агрогородок Лесная
Во время Северной войны 1700–1721 годов возле местечка Лесная состоялось важное сражение — войска Петра I одержали победу над шведами. Погуляем здесь и заглянем в Свято-Петропавловскую мемориальную часовню.
Славгород
Визитная карточка города — Замковая гора на реке Сож. До нас дошли военные укрепления городища в виде земляных рвов и валов.
Голубая криница
Один из крупнейших родников в Восточной Европе и самый большой в Беларуси. Голубая криница — озеро с изумрудной водой, которая никогда не замерзает. Глубина шахты, из которой бьют воды, достигает 300 метров.
- Едем на комфортабельном автобусе
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 15 лет
- Еда и личные покупки оплачиваются дополнительно и по желанию
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4700 ₽
Экскурсия длится около 11 часов
Мы работаем с 2002 года и создаём авторские экскурсии и туры по Беларуси для путешественников из разных стран. Мы любим Могилёв и хотим, чтобы все гости нашего города полюбили его так
