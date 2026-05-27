Отправляемся знакомиться с памятными местами Могилёвской области. Заедем в три локации, каждая из которых по-своему интересна. Я расскажу, как проходило здесь крупное сражение в годы Северной войны и почему Славгород раньше назывался Пропойском, а ещё покажу уникальный родник.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Агрогородок Лесная

Во время Северной войны 1700–1721 годов возле местечка Лесная состоялось важное сражение — войска Петра I одержали победу над шведами. Погуляем здесь и заглянем в Свято-Петропавловскую мемориальную часовню.

Славгород

Визитная карточка города — Замковая гора на реке Сож. До нас дошли военные укрепления городища в виде земляных рвов и валов.

Голубая криница

Один из крупнейших родников в Восточной Европе и самый большой в Беларуси. Голубая криница — озеро с изумрудной водой, которая никогда не замерзает. Глубина шахты, из которой бьют воды, достигает 300 метров.

Организационные детали