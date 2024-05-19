1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Могилёв
Пройти по всем значимым местам города и раскрыть их историю на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Напротив Драмтеатра
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
65505 895₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Погулять по центру города и раскрыть его историю в увлекательном формате
Начало: В районе Драмтеатра
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Классический Могилёв
Загадать желание у звездочета, насладиться видом на Днепр и познакомиться со средневековой ратушей
Начало: У входа в городскую ратушу
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 мая 2024В целом было интересно. Но подача информации была не очень хорошо структурирована, перескакивали во времени туда - сюда. И ещё
- ЕЕкатерина17 мая 2024Замечательная экскурсия с гидом Ниной. Интересно, познавательно. Благодарим
- ЮЮлия6 мая 2024Были на экскурсии 02.05.24г. компанией из 8 человек, включая подростков. Нашим экскурсоводом была Людмила, которая увлекла рассказом всю нашу разношёрстную
- DDmitry5 мая 2024Замечательно Спасибо
- ААлёна6 января 2024Очень понравилась экскурсия в виде квеста, Соня прекрасный экскурсовод, любящий и знающий своё дело. Мы с мужем были 4 января
- ЮЮлия13 июня 2023Экскурсия по Могилеву очень понравилась. Виталий Степанович, который ее проводил, досконально владеет темой, очень яркий и убедительный рассказчик, и видно,
- ДДентс6 июня 2023Экскурсия получилась очень приятной, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву в категории «Летние»
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