Экскурсии проходящие только летом в Могилеве

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Могилеве, цены от 5 895 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Могилёв
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Добро пожаловать в Могилёв
Пройти по всем значимым местам города и раскрыть их историю на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Напротив Драмтеатра
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
65505 895 за всё до 10 чел.
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Погулять по центру города и раскрыть его историю в увлекательном формате
Начало: В районе Драмтеатра
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Классический Могилёв
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Классический Могилёв
Загадать желание у звездочета, насладиться видом на Днепр и познакомиться со средневековой ратушей
Начало: У входа в городскую ратушу
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
6 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    В целом было интересно. Но подача информации была не очень хорошо структурирована, перескакивали во времени туда - сюда. И ещё
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    такой момент, мы были на многих экскурсиях, в разных городах, у большинства гидов горят глаза, когда они рассказывают о своём родном городе, находят что-то любопытное, стараются передать свою любовь и туристам. Тут этого не было. Конкретно в Беларусии были на экскурсиях в Минске (на двух индивидуальных экскурсиях), в Пинске, Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске, Полоцке, в Кобрине, в целом по Полесью. . Все они были тоже индивидуальными и запомнились, и очень понравились. Эта экскурсия по Могилёву оставила меньше всего положительных воспоминаний.

  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    Замечательная экскурсия с гидом Ниной. Интересно, познавательно. Благодарим
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    Были на экскурсии 02.05.24г. компанией из 8 человек, включая подростков. Нашим экскурсоводом была Людмила, которая увлекла рассказом всю нашу разношёрстную
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    компанию. Людмила отличный гид, хорошо излагающий материал и очень позитивный человек. Вся наша группа выражает большую благодарность Людмиле за очень интересную и содержательную прогулку по городу!

  • D
    Dmitry
    5 мая 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Замечательно Спасибо
  • А
    Алёна
    6 января 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очень понравилась экскурсия в виде квеста, Соня прекрасный экскурсовод, любящий и знающий своё дело. Мы с мужем были 4 января
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    в Могилёве и Соня показала и рассказала об этом городе много интересных фактов и показала знаковые места, и не смотря на морозы экскурсия прошла достаточно комфортно. Однозначно рекомендуем🙏

    Очень понравилась экскурсия в виде квеста, Соня прекрасный экскурсовод, любящий и знающий своё дело. Мы с
  • Ю
    Юлия
    13 июня 2023
    Классический Могилёв
    Экскурсия по Могилеву очень понравилась. Виталий Степанович, который ее проводил, досконально владеет темой, очень яркий и убедительный рассказчик, и видно,
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    как нежно любит свой родной город. Это отношение он передал нам, и день, проведенный в Могилеве, был просто замечательным. Сам город очень уютный, располагающий к неспешным долгим прогулкам. Всем рекомендуем и экскурсию, и гида!

  • Д
    Дентс
    6 июня 2023
    Классический Могилёв
    Экскурсия получилась очень приятной, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Могилеву в июне 2024
Сейчас в Могилеве в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 5 895 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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