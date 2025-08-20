Мои заказы

Увидеть самое главное в Могилеве

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Могилеве, цены от 7120 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Пешая
2.5 часа
45 отзывов
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Могилева
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Могилёву
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Могилёву
Увидеть знаковые места города и больше узнать об его истории
3 сен в 10:00
4 сен в 11:00
9000 ₽ за всё до 7 чел.
Авторская фотопрогулка по Могилёву
Пешая
1.5 часа
-
20%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фото-прогулка в Могилеве
Прогулка по Могилёву с профессиональным фотографом. Узнайте город через объектив, создайте незабываемые воспоминания и насладитесь атмосферой
Начало: На Звёздной площади
Завтра в 16:30
28 авг в 11:30
7120 ₽8900 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    20 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Экскурсия -просто бомба!! Очень интересно представлен материал,очень легко слушать. 2.5. пролетели на одном дыхании. Экскурсия с элементами квеста,было интересно всем и взрослым и детям. Спасибо огромное!!!!
  • А
    Анджелика
    18 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Прогулка по городу очень понравилась. Софья приятная рассказчица с хорошими знаниями истории своего города. О городе Могилёве остались только приятные впечатления! Спасибо!
  • А
    Александр
    13 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Экскурсия очень понравилась, много интересных фактов, особенно об уроженцах Могилёва. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    8 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Благодаря Софьи погрузились в историю и культуру Могилева. Софья провела для нас прекрасную, познавательную экскурсию. Маршрут проходил в неспешном темпе,
    было время обсудить понравившиеся места, задать вопросы. Видно, что Софья прекрасно знает историю города, рассказывает с интересом. После прогулки мы решили еще на день задержаться, погулять по городу самостоятельно.

  • I
    Irina
    8 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очень насыщенная экскурсия, время прошло незаметно.
    Замечательно погуляли по городу с хорошим экскурсоводом, узнали много нового
  • Н
    Наталья
    5 августа 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Спасибо Софье за проведенную экскурсию. Все прошло на одном дыхании. София смогла влюбить нас в город Могилев. Рассказ был интересным, познавательным. Успехов Софии и всему коллективу кто организовывает такие интересные экскурсии.
    Спасибо Софье за проведенную экскурсию. Все прошло на одном дыхании. София смогла влюбить нас в город
  • Р
    Рейно
    11 июля 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Прекрасный гид,очаровательная девушка! Впервые,а мы третий год приезжаем а Беларусь, ходим на экскурсии, мы получили не только информацию о городе,об
    истории, но и пообщались с каким то чистым человеком. До этого были гиды возрастные(моего возраста) и если профессионально было все хорошо,то любой вопрос о современном вызывал негатив,внутреннюю агрессию. Это удивляло. было желание развернуться и уйти!! а с Софьей-радость от общения!!!! спасибо огромное

  • Е
    Ефим
    6 июля 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Отличная экскурсия с Софьей. Было интересно окунуться в историю и современность Могилева. Приятно то, что Софья отвечает на все вопросы
    по ходу дела, а не, как многие другие гиды, потоком выдает многократно заученную информацию, опасаясь "сбоя". Легко, ненавязчиво, познавательно - очень увлеченный и приятный в общении человек. Определенно рекомендую!

  • И
    Ирина
    1 июля 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очень познавательная и занимательная экскурсия от Софьи. С элементами квеста, экскурсия оказалась интересная и для нас, достаточно взрослых путешественников. Начиная
    от древних исторических фактов и до истории современных дней, Софья грамотной речью и сопутствующими фотодокументами очень увлекла нас историей своего города. Правильно на мой взгляд выстроен маршрут экскурсии, было время на фотографирование в интересных локациях. В процессе индивидуальной экскурсии всегда возникает много сопутствующих вопросов, на которые грамотный гид всегда ответит. Софья именно такая. Более того, она нам посоветовала несколько мест в городе, которые мы смогли на следующий день самостоятельно посетить. Оттого наше посещение Монилева стало продуманным, а значит и еще более насыщенным. Отдельное спасибо" небесной канцелярии" за те" сухие" часы среди нескольких дней постоянного дождя, которые она "выделила" нам на время пребывания в городе. Так что все сложилось, и Могилев нам еще больше понравился. Так что и город, и отличного гида рекомендую. И Софье желаю только благодарных туристов и больших успехов в любимом деле. А то, что она именно любит свое дело, сразу видно. Удачи.

  • О
    Ольга
    27 июня 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очень приятная молодая девушка Софья стала нашим проводником в Могилёве в день моего рождения. В тот день было весьма душно,
    но маршрут так составлен, что достопримечательности чередовались со скверами/улочками и мы успевали "охлаждаться". Было интересно (квест), познавательно и не напряжно. По маршруту Софья рассказывала не банальные исторические факты, энциклопедические данные тоже были, но при этом повествование не было перегружено "датами". К нашему удивлению мы не устали от пешей прогулки. Осталось приятное впечатление от города и знакомства с ним. Думаю, что мы с мужем приедем ещё не раз в этот уютный город и побродим по его улочкам/проспектам, окунёмся в воспоминания. P.S. По окончании экскурсии Софья совершенно неожиданно поздравила меня с ДР и вручила подарочек, что было очень мило и приятно. Спасибо большое! Рекомендуем всем Софью, если хотите совместить приятное времяпрепровождение в городе с полезным:)

  • А
    Анастасия
    24 июня 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очень интересная экскурсия
    Содержательная, даже не знаю, можно ли ещё что-то добавить о Могилеве…
    Понравиться даже детям, элементы квеста, не оставят безучастными никого
    Было круто
    Очень интересная экскурсия
Содержательная, даже не знаю, можно ли ещё что-то добавить о Могилеве…
Понравиться даже детям, элементы квеста, не оставят безучастными никого
Было круто
  • Д
    Дарья
    22 июня 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Заказывала экскурсию для мамы и ее подруги (женщины в возрасте), отзыв с их слов. Экскурсия очень понравилась, не смотря на
    то, что мама много раз была в Могилёве, она узнала новую и удивительную для себя информацию. Время прошло быстро. Экскурсовод очень приятная.

  • П
    Павел
    21 июня 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Приятно провели время! Было интересно и содержательно! Увлекательный рассказ Софии по-иному дал возможность посмотреть на город, его значение в истории.
    Рекомендуем!)😍
  • Т
    Татьяна
    19 июня 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    С удовольствием и с пользой прогулялись в компании замечательного гида Софьи и послушали увлекательный рассказ - квест о Могилёве. Столько
    интересных фактов о городе, о жизни известных нам и неизвестных людей, о событиях, про исходящих в Могилеве в разное время. Материал подавался легко, с интерактивом. Софья с радостью отвечала на наши вопросы, предлагала проверенные ракурсы для фото и изучала радость и желание показать город и влюбить нас в него. И мы прониклись, влюбились и захотели приехать ещё раз. Спасибо огромное Софье и рекомендуем гулять по городу с Софьей, удовольствие и знания вам будут обеспечены!

  • А
    Алина
    12 июня 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Впервые поехали в Беларусь, первая остановка была в городе Могилев. Выбор экскурсий был не велик. Выбрали Софию. Быстро списались и
    договорились. Интересно, что экскурсия проходит в виде квеста с заданиями, за которые мы получали звездочки. В очень доступной форме познакомились со всеми достопримечательностями города. Всем было доступно и познавательно, даже дети были вовлечены в процесс! Спасибо за экскурсию и однозначно, могу рекомендовать!

    Впервые поехали в Беларусь, первая остановка была в городе Могилев. Выбор экскурсий был не велик. Выбрали Софию. Быстро списались и договорились. Интересно, что экскурсия проходит в виде квеста с заданиями, за которые мы получали звездочки. В очень доступной форме познакомились со всеми достопримечательностями города. Всем было доступно и познавательно, даже дети были вовлечены в процесс! Спасибо за экскурсию и однозначно, могу рекомендовать!
  • М
    Марина
    25 мая 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    19 мая были с мужем на экскурсии с Софией. Очень необычная, интересная экскурсия с элементами квеста. София замечательно организовала, интересно
    и познавательно рассказала о городе. Огромное спасибо за возможность попасть в костел. В конце экскурсии были печеньки с предсказаниями от звездочёта. Попали на экскурсию по совету друзей. Теперь и сами всем советуем попасть именно на эту экскурсию.

  • Ю
    Юлия
    5 мая 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Нам очень повезло попасть на этот квест: увлекательно, занимательно и интересный маршрут! Дети в восторге от прохождения квеста. Печенье от звездочета в конце экскурсии очень порадовали, было неожиданно и очень приятно. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    4 мая 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Удивительная Софья показала нам Могилёв. Буквально влюбила нас в этот милый город. Очень интересный и одновременно лёгкий для восприятия рассказ,
    вовлечение нас в процесс исследования города.
    Под впечатлением и взрослые и подростки, которых обычно ооочень сложно заинтересовать. Благодарю и уже рекомендую своим друзьям. 🌺

  • С
    Сергей
    21 апреля 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Замечательно организованная экскурсия. София интересный рассказчик и умеет увлечь. Время пролетело незаметно. Если собираетесь в Могилев- не пожалейте времени и денег. Причем детям тоже будет интересно.
    Замечательно организованная экскурсия. София интересный рассказчик и умеет увлечь. Время пролетело незаметно. Если собираетесь в Могилев- не пожалейте времени и денег. Причем детям тоже будет интересно.
  • Е
    Елена
    11 апреля 2025
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Супер экскурсия🔥 оч интересно, спасибо за предсказание 👍
    Супер экскурсия🔥 оч интересно, спасибо за предсказание 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Могилеве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
  2. Обзорная экскурсия по Могилёву
  3. Авторская фотопрогулка по Могилёву
Сколько стоит экскурсия по Могилеву в августе 2025
Сейчас в Могилеве в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 7120 до 9000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
