от древних исторических фактов и до истории современных дней, Софья грамотной речью и сопутствующими фотодокументами очень увлекла нас историей своего города. Правильно на мой взгляд выстроен маршрут экскурсии, было время на фотографирование в интересных локациях. В процессе индивидуальной экскурсии всегда возникает много сопутствующих вопросов, на которые грамотный гид всегда ответит. Софья именно такая. Более того, она нам посоветовала несколько мест в городе, которые мы смогли на следующий день самостоятельно посетить. Оттого наше посещение Монилева стало продуманным, а значит и еще более насыщенным. Отдельное спасибо" небесной канцелярии" за те" сухие" часы среди нескольких дней постоянного дождя, которые она "выделила" нам на время пребывания в городе. Так что все сложилось, и Могилев нам еще больше понравился. Так что и город, и отличного гида рекомендую. И Софье желаю только благодарных туристов и больших успехов в любимом деле. А то, что она именно любит свое дело, сразу видно. Удачи.