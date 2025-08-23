Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Могилева
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Могилёву
Увидеть знаковые места города и больше узнать об его истории
3 сен в 10:00
4 сен в 11:00
9000 ₽ за всё до 7 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фото-прогулка в Могилеве
Прогулка по Могилёву с профессиональным фотографом. Узнайте город через объектив, создайте незабываемые воспоминания и насладитесь атмосферой
Начало: На Звёздной площади
Завтра в 16:30
28 авг в 11:30
7120 ₽
8900 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей23 августа 2025Софья прекрасная, высоко интеллектуальная и коммуникабельная девушка. С оригинальным подходом к экскурсии. Всем рекомендую
- ССергей22 августа 2025Встретились в указанное время в указанном месте, приятная девушка, гид, очень позитивная и заинтересованно рассказывает о своем городе. Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно
Наилучшие рекомендации.
- ЕЕкатерина20 августа 2025Экскурсия -просто бомба!! Очень интересно представлен материал,очень легко слушать. 2.5. пролетели на одном дыхании. Экскурсия с элементами квеста,было интересно всем и взрослым и детям. Спасибо огромное!!!!
- ААнджелика18 августа 2025Прогулка по городу очень понравилась. Софья приятная рассказчица с хорошими знаниями истории своего города. О городе Могилёве остались только приятные впечатления! Спасибо!
- ААлександр13 августа 2025Экскурсия очень понравилась, много интересных фактов, особенно об уроженцах Могилёва. Рекомендую.
- ИИрина8 августа 2025Благодаря Софьи погрузились в историю и культуру Могилева. Софья провела для нас прекрасную, познавательную экскурсию. Маршрут проходил в неспешном темпе,
- IIrina8 августа 2025Очень насыщенная экскурсия, время прошло незаметно.
Замечательно погуляли по городу с хорошим экскурсоводом, узнали много нового
- ННаталья5 августа 2025Спасибо Софье за проведенную экскурсию. Все прошло на одном дыхании. София смогла влюбить нас в город Могилев. Рассказ был интересным, познавательным. Успехов Софии и всему коллективу кто организовывает такие интересные экскурсии.
- РРейно11 июля 2025Прекрасный гид,очаровательная девушка! Впервые,а мы третий год приезжаем а Беларусь, ходим на экскурсии, мы получили не только информацию о городе,об
- ЕЕфим6 июля 2025Отличная экскурсия с Софьей. Было интересно окунуться в историю и современность Могилева. Приятно то, что Софья отвечает на все вопросы
- ИИрина1 июля 2025Очень познавательная и занимательная экскурсия от Софьи. С элементами квеста, экскурсия оказалась интересная и для нас, достаточно взрослых путешественников. Начиная
- ООльга27 июня 2025Очень приятная молодая девушка Софья стала нашим проводником в Могилёве в день моего рождения. В тот день было весьма душно,
- ААнастасия24 июня 2025Очень интересная экскурсия
Содержательная, даже не знаю, можно ли ещё что-то добавить о Могилеве…
Понравиться даже детям, элементы квеста, не оставят безучастными никого
Было круто
- ДДарья22 июня 2025Заказывала экскурсию для мамы и ее подруги (женщины в возрасте), отзыв с их слов. Экскурсия очень понравилась, не смотря на
- ППавел21 июня 2025Приятно провели время! Было интересно и содержательно! Увлекательный рассказ Софии по-иному дал возможность посмотреть на город, его значение в истории.
Рекомендуем!)😍
- ТТатьяна19 июня 2025С удовольствием и с пользой прогулялись в компании замечательного гида Софьи и послушали увлекательный рассказ - квест о Могилёве. Столько
- ААлина12 июня 2025Впервые поехали в Беларусь, первая остановка была в городе Могилев. Выбор экскурсий был не велик. Выбрали Софию. Быстро списались и
- ММарина25 мая 202519 мая были с мужем на экскурсии с Софией. Очень необычная, интересная экскурсия с элементами квеста. София замечательно организовала, интересно
- ЮЮлия5 мая 2025Нам очень повезло попасть на этот квест: увлекательно, занимательно и интересный маршрут! Дети в восторге от прохождения квеста. Печенье от звездочета в конце экскурсии очень порадовали, было неожиданно и очень приятно. Спасибо!
- ААнастасия4 мая 2025Удивительная Софья показала нам Могилёв. Буквально влюбила нас в этот милый город. Очень интересный и одновременно лёгкий для восприятия рассказ,
