Несвиж - это город, где каждый камень хранит историю.
Во время экскурсии по вечернему городу вы увидите архитектурные памятники, восходящие ко временам князей Радзивиллов.
Важная часть путешествия - комфортная одежда и обувь, чтобы ничто не отвлекало от наслаждения видами.
Экскурсия проводится в уютной вечерней атмосфере, когда огни города подчеркивают его уникальную красоту. Это отличная возможность погрузиться в прошлое и насладиться атмосферой старинного Несвижа
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура XVI века
- 🌆 Вечерняя атмосфера города
- 👑 История рода Радзивиллов
- 🥿 Комфортная прогулка
- 📸 Отличные фото на память
Что можно увидеть
- Архитектурное наследие Несвижа
Описание экскурсии
Экскурсия проводится во второй половине дня или вечером. Во время нашего путешествия по городу вы увидите всё дошедшее до нашего времени архитектурное наследие Несвижа, которое восходит ко второй половине ХVI века, к той далёкой эпохе, когда город являлся резиденцией знаменитого рода князей Радзивиллов. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
В любое время и без выходных.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Любое место в Несвиже
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время и без выходных.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
30 июл 2025
Не понравилось(
Не соответствует тематике; по длительности меньше, чем 1.5 часа; много разговоров о себе любимом, чем по теме; очень мало локаций((((Дефект речи экскурсовода… не обратила бы внимания если бы не ужасная экскурсия.
Дорого! Ну не стоит данная экскурсия 153 руб!
Т
Татьяна
11 мая 2025
Н
Наталья
6 мая 2025
Экскурсия по городу
