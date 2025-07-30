Экскурсия проводится во второй половине дня или вечером. Во время нашего путешествия по городу вы увидите всё дошедшее до нашего времени архитектурное наследие Несвижа, которое восходит ко второй половине ХVI века, к той далёкой эпохе, когда город являлся резиденцией знаменитого рода князей Радзивиллов. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.