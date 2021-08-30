Все экскурсии в Несвиже
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Несвиже – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 24 ⭐ отзыва, цены от $20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Несвиже почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Беларуси на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
$20
за 1-25 чел.
Несвиж - культурная и архитектурная жемчужина Беларуси
Несвиж - культурная и архитектурная жемчужина Беларуси
В любое время и без выходных
Индивидуальная экскурсия
2ч
30€27
за 1-20 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Индивидуальная экскурсия
3ч
35€30
за 1-20 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Перенестись в эпоху Речи Посполитой, услышать легенды о Радзивиллах и увидеть главные памятники
Последние отзывы «Экскурсии Несвижа»
- ООльга30 августа 2021Экскурсия была приятной, позитивной, интересной. Огромное спасибо
- ООксана30 августа 2021Очень приятный экскурсовод. Все доступно и ясно. Советую всем. Вы не пожалеете!
- ЕЕлена29 июля 2021Все было отлично
- ВВалерия8 июля 2021Очень благодарны Людмиле. Она очень любит свой город и знает его историю. Рассказывает очень интересно и захватывающе. Гид от Бога. Большое спасибо!
- ЕЕкатерина3 августа 2020Спасибо Людмиле за экскурсию. Очень интересно и познавательно. Отдельная благодарность за понимание и терпение когда на экскурсии есть дети (4 года). Время пролетело незаметно.
- ССветлана16 февраля 2020Экскурсия очень понравилась. Было очень приятно и таинственно вечерком по темноте прогуляться с Людмилой и узнать историю города, замка, легенды. Она очень приятный и располагающий к себе человек. Рассказала не только про замок, но и другие исторические здания. Было интересно узнать их судьбу, что в этих зданиях располагается сейчас. К сожалению время от времени шел дождь, было холодно, но это не испортило удовольствие от экскурсии. В более теплое время было бы еще лучше, но погода от нас не зависит.