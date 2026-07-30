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ездили в будни,поэтому в автобусе даже были свободные места. Экскурсовод Светлана - выше всяких похвал,как и водитель Василий. Отдельное удовольствие мне доставили прекрасные пейзажи белорусских полей,домиков.

Обед вкусный,небольшие порции,но нам вполне хватило.

Что не понравилось. Во-первых,2 замка для одного дня это всё же много, особенно, учитывая жаркую погоду. На вторую экскурсию (у нас это был Мир,и большинству людей там понравилось больше) у некоторых уже просто не было сил. Ужасная организация экскурсии в самих замках, особенно в Несвиже. Я понимаю-сезон,хочется больше заработать,и о комфорте людей речи не идёт,но я такого не видела даже в Питере на майские праздники…. Народу не просто много,а просто некуда деться. Экскурсионные группы,которые не успевают сменять друг друга в залах,тут же- обычные посетители толпами…. с маленькими детьми(отдельный привет им). Ты не понимаешь,что происходит,где тебе просто можно встать. Оттуда просто хочется срочно уйти. В Мире похожая ситуация была,особенно на узких лестницах,люди сталкиваются,не знают,куда идти,путаются. К тому же ещё очень жарко.

Ну и за счёт посещения сразу двух замков,остаётся совсем немного времени на личную прогулку. Про это в отзывах писали многие.