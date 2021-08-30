Отзыв на: Загадки вечернего Несвижа

С Светлана 5

Экскурсия очень понравилась. Было очень приятно и таинственно вечерком по темноте прогуляться с Людмилой и узнать историю города, замка, легенды. Она очень приятный и располагающий к себе человек. Рассказала не только про замок, но и другие исторические здания. Было интересно узнать их судьбу, что в этих зданиях располагается сейчас. К сожалению время от времени шел дождь, было холодно, но это не испортило удовольствие от экскурсии. В более теплое время было бы еще лучше, но погода от нас не зависит.