Групповая
Лучший выборЗамки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
Начало: На площади Свободы в Минске
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
4650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске в черте МКАД
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
По Несвижу - с коренной несвижанкой
Исследовать архитектурные и ландшафтные памятники и спуститься в некрополь Радзивиллов
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
Завтра в 10:30
10 авг в 19:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
13 авг в 17:30
14 авг в 17:30
от 5900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Мирский и Несвижский замки (туда-обратно)
C комфортом съездить в средневековые замки с опытным водителем
23 авг в 08:00
27 авг в 08:00
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
Откройте для себя архитектурное наследие Несвижа. Узнайте о Радзивиллах, Магдебургском праве и насладитесь барочной красотой города
10 авг в 08:30
11 авг в 08:00
от 4990 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Несвиж - это уникальный город, где каждый уголок хранит свою историю. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте секреты прошлого
11 авг в 18:00
13 авг в 09:00
от 5750 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Из Минска - к замкам в Мир и Несвиж (всё включено)
Путешествие в эпоху магнатов и средневековых легенд
Начало: На пл. Свободы 2а
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
5420 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Откройте для себя тайны Несвижа: средневековые памятники, старинные парки и легенды. Узнайте, почему его называют городом-крепостью
Начало: возле городской Ратуши
13 авг в 13:00
14 авг в 08:00
от 5900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Уникальная экскурсия по Несвижу для знакомства с историческими памятниками ЮНЕСКО. Откройте для себя замок, костёл и усыпальницу князей Радзивиллов
Начало: У замка Несвиж
13 авг в 13:00
14 авг в 08:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Несвиж: история, тайны и наследие Радзивиллов
Прогуляться по историческому городу Беларуси
Начало: У городской Ратуши
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 4100 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Замки Мир и Несвиж: история 5 столетий за 5 часов (на вашем авто)
Изучить историю, архитектуру и фортификационное искусство через древние камни и легенды
13 авг в 09:00
22 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Застывшая мелодия Барокко в костёле Божьего Тела
Исследовать один из главных памятников Несвижа и узнать историю княжеского рода Радзивиллов
13 авг в 10:00
14 авг в 14:00
от 4200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерние огни старого Несвижа
Пройти по исторической части города и прикоснуться к ушедшей эпохе
10 авг в 15:00
11 авг в 15:00
от 4990 ₽ за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 25 чел.
Вечерние огни старого Несвижа
Прогулка по Несвижу откроет перед вами архитектурные шедевры XVI века, сохранившие величие эпохи Радзивиллов. Вечерние огни придают особый шарм
Начало: Любое место в Несвиже
Расписание: В любое время и без выходных.
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
153 Br
180 Br за всё до 25 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка «Несвиж в кадре»
Несвиж - город, где каждый уголок словно создан для фото. Узнайте, как сделать снимки живыми и атмосферными, оставаясь собой перед камерой
Начало: У Несвижского замка
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от 11 000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Прогулка на сапах на закате у Несвижского замка
Поплавать на закате по историческим местам и увидеть красоту белорусских пейзажей
Начало: На Замковой улице
Расписание: в понедельник, среду и четверг в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Несвижу с местным жителем
Познакомиться со старинным городом, прогуляться по замковому парку и услышать романтические легенды
11 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 13 200 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Несвиж: аудиопрогулка по средневековому городу Беларуси
Начало: Замкавая вулица 5, Ниасвиж, Беларусь
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 Br за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мирский и Несвижский замок из Минска на автомобиле
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
900 Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
Начало: Адрес клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
670 Br за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Дата посещения: 30 июл 2026
Рекомендуем экскурсовода Людмилу. Рассказала про Несвиж и его историю полно и увлекательно. 3 часа пролетело незаметно!
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М
Дата посещения: 8 окт 2025
Ждали меньшего, рады и очарованы. Огромная благодарность экскурсоводу Евгению., все было замечательно.
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Л
Дата посещения: 11 сен 2025
Интересно
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Д
Дата посещения: 6 авг 2025
Замечательный экскурсовод Вячеслав Иванович! Время с ним пролетело незаметно и очень познавательно! Очень интересно рассказал, понравилась экскурсия и взрослым и детям! Несвиж прекрасен!!! Благодарим всей семьёй!!!
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А
Душевно погуляли
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Б
все понравилось
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Е
Какую же замечательную экскурсию для нас провел Андрей! Было невероятно интересно слушать историю города и рода Радзивиллов. Андрей - прекрасный
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Н
Огромное спасибо Людмиле за содержательную и интересную экскурсию! Время пролетело незаметно, посмотрели город, узнали много интересных фактов. И даже ребенок 5 лет был вовлечён. Всем рекомендую.
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Ездили на эту экскурсию 30 июля. Впечатления неоднозначные. Однако организация достаточно хорошая. Большой,удобный автобус с кондиционером,между креслами приличное расстояние. Мы
+1
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Е
Сегодня ездили в Несвиж и Мир с водителем Андреем. Поездка была комфортная, безопасная, интересная. По дороге Андрей рассказал много познавательного про страну и её столицу, про Несвиж и Мир. Времени было достаточно. Большое спасибо за организацию и интересную беседу 👍
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Всего 544 отзыва в Несвиже
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Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу
Самые популярные экскурсии в Несвиже
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Сколько стоит экскурсия по Несвижу в августе 2026
Сейчас в Несвиже можно забронировать 22 экскурсии от 16 до 13 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 544 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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