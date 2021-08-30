Экскурсии Несвижа

Все экскурсии в Несвиже

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Несвиже – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 24 ⭐ отзыва, цены от $20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Несвиже почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Беларуси на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Несвиж - культурная и архитектурная жемчужина Беларуси
Индивидуальная экскурсия
$20
за 1-25 чел.
Несвиж - культурная и архитектурная жемчужина Беларуси
Несвиж - культурная и архитектурная жемчужина Беларуси
В любое время и без выходных
Загадки вечернего Несвижа
Индивидуальная экскурсия
5
21
30
27
за 1-20 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Большая прогулка по Несвижу
Индивидуальная экскурсия
5
3
35
30
за 1-20 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Перенестись в эпоху Речи Посполитой, услышать легенды о Радзивиллах и увидеть главные памятники

Последние отзывы «Экскурсии Несвижа»

  • Отзыв на: Загадки вечернего Несвижа
    О
    Ольга
    30 августа 2021
    5
    Экскурсия была приятной, позитивной, интересной. Огромное спасибо
  • Отзыв на: Большая прогулка по Несвижу
    О
    Оксана
    30 августа 2021
    5
    Очень приятный экскурсовод. Все доступно и ясно. Советую всем. Вы не пожалеете!
  • Отзыв на: Большая прогулка по Несвижу
    Е
    Елена
    29 июля 2021
    5
    Все было отлично
  • Отзыв на: Большая прогулка по Несвижу
    В
    Валерия
    8 июля 2021
    5
    Очень благодарны Людмиле. Она очень любит свой город и знает его историю. Рассказывает очень интересно и захватывающе. Гид от Бога. Большое спасибо!
  • Отзыв на: Загадки вечернего Несвижа
    Е
    Екатерина
    3 августа 2020
    5
    Спасибо Людмиле за экскурсию. Очень интересно и познавательно. Отдельная благодарность за понимание и терпение когда на экскурсии есть дети (4 года). Время пролетело незаметно.
  • Отзыв на: Загадки вечернего Несвижа
    С
    Светлана
    16 февраля 2020
    5
    Экскурсия очень понравилась. Было очень приятно и таинственно вечерком по темноте прогуляться с Людмилой и узнать историю города, замка, легенды. Она очень приятный и располагающий к себе человек. Рассказала не только про замок, но и другие исторические здания. Было интересно узнать их судьбу, что в этих зданиях располагается сейчас. К сожалению время от времени шел дождь, было холодно, но это не испортило удовольствие от экскурсии. В более теплое время было бы еще лучше, но погода от нас не зависит.
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