Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска

В Средние века на белорусских землях построили столько замковых комплексов, что Беларусь называют Страной замков. Самые известные из них — Мирский и Несвижский. К ним мы и отправимся на автобусе в группе до 55 человек.
Роскошные интерьеры, ландшафтные парки, атмосфера Средневековья и старинные легенды — в нашей программе.
Роскошные интерьеры, ландшафтные парки, атмосфера Средневековья и старинные легенды — в нашей программе.
Описание экскурсии
Выезжаем из Минска в 9 утра. Дорога до Несвижа займёт около 2 часов, за это время гид проведёт для вас путевую экскурсию и погрузит в историю страны.
Несвижский замок
- В 11:00 мы приедем в старинный город Несвиж. Прогуляемся по его историческому центру, где вы увидите самую старую из сохранившихся ратушу страны и здание первого в Беларуси католического монастыря
- Также вы побываете в Фарном костёле — родовой усыпальнице князей Радзивиллов
- А вот и сам Несвижский дворцово-парковый комплекс, где гид вам расскажет о строительстве дворца и поделится многочисленными легендами и преданиями о Радзивиллах. После посещения замковых залов у вас будет свободное время для прогулки по Старому парку
В 14:00 обедаем в ресторане и выдвигаемся в посёлок Мир, где окажемся примерно в 15:30.
Мирский замок
- Находится он в небольшом посёлке городского типа, который бережно хранит историю своих жителей. Вы увидите сохранившиеся дома ремесленников, синагогальный двор, Рыночную площадь, Троицкую церковь 16 века, костёл Св. Николая начала 17 века
- Затем мы посетим сам замок — первый частновладельческий в Беларуси. Он выделяется своей готической архитектурой с 5-ю башнями. Вы услышите про его непростую судьбу, ведь он участвовал во всех войнах, проходивших на территории Беларуси. Мы пройдём по внутренним пространствам замка, а также оценим парк с прудами
Ориентировочное возвращение в Минск — 20:00.
Организационные детали
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по текущему курсу на день оплаты
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия автопешеходная, между локациями передвижение на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Просим при бронировании указывать свою фамилию — это ускорит посадку в автобус
Что входит в стоимость
- транспорт
- сопровождение аттестованного гида
- входные билеты
Дополнительно оплачивается комплексный обед в ресторане — 25 бел. руб. за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4200 ₽
|Дети до 16 лет
|3900 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Несвиже
Провёл экскурсии для 65232 туристов
Здравствуйте! Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
М
Мустафина
8 окт 2025
Ждали меньшего, рады и очарованы. Огромная благодарность экскурсоводу Евгению., все было замечательно.
Дата посещения: 8 октября 2025
Наталья
16 ноя 2025
Спасибо!
Н
Наталия
15 ноя 2025
Спасибо огромное гиду Галине. Очень тактично по отношению к каждому участнику группы, содержательно, интересно. Спасибо. Рекомендуем.
Анжела
10 ноя 2025
Экскурсия отлично организована,комфортный автобус,гид Екатерина очень интересно и много рассказывала об истории Белаоуси.
А
Алина
4 ноя 2025
Все понравилось. Программа отличная. Экскурсовод Александр. Хорошо рассказывал, было интересно всю дорогу. Замки чудесные. Фарный костел в Несвиже потряс своей красотой. Обед средний, но лучше он, чем пирожок на перекус. Всем рекомендую эту экскурсию! Спасибо организаторам!
А
Анна
3 ноя 2025
Ездили с семьёй, дети 6 и 10 лет. Больше конечно взрослым было интересно, но и детям некоторые моменты из интерьера замков тоже понравились. Поездка не сильно лёгкая, под конец даже
А
Алла
2 ноя 2025
Спасибо огромное экскурсоводу Анатолию! Очень много фактов и легенд, что очень увлекательно. Всем советую, не пожалеете.
Alexey
30 окт 2025
Прекрасная экскурсия сразу по двум замкам. Правда, экскурсовод несколько сумбурно рассказывала, прыгая с темы на тему. В голове возникала путаница, про кого из Радзивиллов сейчас идет речь и кто кому
Д
Денис
27 окт 2025
Большое спасибо экскурсоводу Владимиру Владимировичу за проведенный день! Все было очень интересно и познавательно. Поездка организована отлично👍
Наталья
18 окт 2025
Гид у нас был очень классный - Светлана Николаевна. Хочется похвалить её за интересный рассказ.
Т
Татьяна
16 окт 2025
Были с подругой в Беларуси, и один из пунктов посещения- замки Несвиж и Мир. Очень понравилась экскурсия. Всё отлично организовано. И комплексный обед был вкусный и вовремя. Советую к посещению.
А
Александр
13 окт 2025
Все очень понравилось! Интересная экскурсия, очень содержательная и увлекательная, благодаря гиду Анатолию! Все четко и продумано, приехали, зашли, посмотрели, сели, поехали дальше. Обед не брали, ели самостоятельно. Анатолий охотно и подробно отвечал на все вопросы, связанные с историей края, замков и поселений. Автобус новый, удобный и комфортабельный, водитель Владимир - опытный и профессиональный! Спасибо за проведенное с нами время!
М
Марина
13 окт 2025
Наш гид Евгений очень компетентный человек, а как он играет на дуде (белорусской волынке)! Уверена, что у других туроператоров нет такой услуги. Повезло с погодой
Т
Ткачев
13 окт 2025
К самой экскурсии претензий нет, а вот к перевозчику есть. Мало того, что водитель ни словом не обмолвился о ремнях безопасности и ни один человек в салоне не стал пристегиваться, так на обратном пути раскочегарил печку в салоне так, что еще немного и пассажиры начали бы терять сознание:(
Владимир
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за обратную связь. Мы попросили водителя более чутко прислушиваться к просьбе пассажиров в салоне. Использование ремней безопасности обязательно для пассажиров, кресла которых ими оборудованы. Это зона ответственности не только водителя, но и каждого пассажира.
Н
Наталья
11 окт 2025
Все максимально комфортно, супер познавательно и интересно, и главное все структурировано понятно, свежая подача,
