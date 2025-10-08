Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска

М Мустафина Ждали меньшего, рады и очарованы. Огромная благодарность экскурсоводу Евгению., все было замечательно.

Наталья Спасибо!

Н Наталия Спасибо огромное гиду Галине. Очень тактично по отношению к каждому участнику группы, содержательно, интересно. Спасибо. Рекомендуем.

Анжела Экскурсия отлично организована,комфортный автобус,гид Екатерина очень интересно и много рассказывала об истории Белаоуси.

Остались в восторге от самих замков,природы,времени хватило и на погулять,пофотографировать.

Обед,как в советский столовке,максимально просто и нажористо.

Как я понимаю,если его не брать,особо некуда там пойти,да и времени может не хватить.

А Алина Все понравилось. Программа отличная. Экскурсовод Александр. Хорошо рассказывал, было интересно всю дорогу. Замки чудесные. Фарный костел в Несвиже потряс своей красотой. Обед средний, но лучше он, чем пирожок на перекус. Всем рекомендую эту экскурсию! Спасибо организаторам!

А Анна читать дальше мы подустали. Но в целом отлично съездили, понятно что это не на час экскурсия. Гид Анатолий, очень хорошо провел начальную экскурсию в автобусе по ходу поездки. Очень приятный и знающий, спасибо ему и компании за интересную экскурсию. Ездили с семьёй, дети 6 и 10 лет. Больше конечно взрослым было интересно, но и детям некоторые моменты из интерьера замков тоже понравились. Поездка не сильно лёгкая, под конец даже

А Алла Спасибо огромное экскурсоводу Анатолию! Очень много фактов и легенд, что очень увлекательно. Всем советую, не пожалеете.

Alexey читать дальше там кем именно приходится. Но в остальном было интересно.

Сами замки - это просто вау! Фотогеничные места, возможность прикоснуться к истории.

В свободное время так налазились по узким лестницам в башнях, что к концу последней экскурсии гудели ноги)) Зато теперь есть что вспомнить

Из того что точно не понравилось - предоплаченный обед в столовой Рагнеда, перед экскурсией по Мирскому замку. Ужасная и невкусная столовская еда, так в ней еще и волос попался. Однозначно рекомендую либо самостоятельно пообедать в любом другом месте либо взять обеденный перекус с собой. За 25 BYN с человека можно найти что угодно получше того, что массово подают всем в той столовой



К самой экскурсии это имело лишь косвенное отношение (выбор места для массового обеда), так что самими экскурсиями остались весьма довольны. Прекрасная экскурсия сразу по двум замкам. Правда, экскурсовод несколько сумбурно рассказывала, прыгая с темы на тему. В голове возникала путаница, про кого из Радзивиллов сейчас идет речь и кто кому

Д Денис Большое спасибо экскурсоводу Владимиру Владимировичу за проведенный день! Все было очень интересно и познавательно. Поездка организована отлично👍

Наталья

Классное представление средневековое было во внутреннем дворе замка Мир как раз, когда у нас было свободное читать дальше время погулять.

После экскурсии в замке было ещё немного свободного времени, затем поехали обедать в Несвиж.

Очень понравились театрализованные вставки во время экскурсии в замке в Несвиже.

Замки выглядят потрясающе, в Мире можно спуститься в тюрьму, подняться на башню - в общем, прикоснуться к истории.

Подойдёт для разных возрастов, но для совсем детей будет интересно только, скорее всего, экстерьер замков, полазить по ступенькам, посмотреть представление. Экскурсия рассчитана на целый день.

По свободному времени хочется отметить, что, лично для нас, его было более или менее достаточно, так как обычно никогда ничего не успеваешь на таких экскурсиях. Гид у нас был очень классный - Светлана Николаевна. Хочется похвалить её за интересный рассказ.Классное представление средневековое было во внутреннем дворе замка Мир как раз, когда у нас было свободное

Т Татьяна Были с подругой в Беларуси, и один из пунктов посещения- замки Несвиж и Мир. Очень понравилась экскурсия. Всё отлично организовано. И комплексный обед был вкусный и вовремя. Советую к посещению.

А Александр Все очень понравилось! Интересная экскурсия, очень содержательная и увлекательная, благодаря гиду Анатолию! Все четко и продумано, приехали, зашли, посмотрели, сели, поехали дальше. Обед не брали, ели самостоятельно. Анатолий охотно и подробно отвечал на все вопросы, связанные с историей края, замков и поселений. Автобус новый, удобный и комфортабельный, водитель Владимир - опытный и профессиональный! Спасибо за проведенное с нами время!

М Марина Наш гид Евгений очень компетентный человек, а как он играет на дуде (белорусской волынке)! Уверена, что у других туроператоров нет такой услуги. Повезло с погодой

Т Ткачев К самой экскурсии претензий нет, а вот к перевозчику есть. Мало того, что водитель ни словом не обмолвился о ремнях безопасности и ни один человек в салоне не стал пристегиваться, так на обратном пути раскочегарил печку в салоне так, что еще немного и пассажиры начали бы терять сознание:( Владимир Ответ организатора: Добрый день! Спасибо за обратную связь. Мы попросили водителя более чутко прислушиваться к просьбе пассажиров в салоне. Использование ремней безопасности обязательно для пассажиров, кресла которых ими оборудованы. Это зона ответственности не только водителя, но и каждого пассажира.