Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска

Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
В Средние века на белорусских землях построили столько замковых комплексов, что Беларусь называют Страной замков. Самые известные из них — Мирский и Несвижский. К ним мы и отправимся на автобусе в группе до 55 человек.

Роскошные интерьеры, ландшафтные парки, атмосфера Средневековья и старинные легенды — в нашей программе.
5
32 отзыва
Описание экскурсии

Выезжаем из Минска в 9 утра. Дорога до Несвижа займёт около 2 часов, за это время гид проведёт для вас путевую экскурсию и погрузит в историю страны.

Несвижский замок

  • В 11:00 мы приедем в старинный город Несвиж. Прогуляемся по его историческому центру, где вы увидите самую старую из сохранившихся ратушу страны и здание первого в Беларуси католического монастыря
  • Также вы побываете в Фарном костёле — родовой усыпальнице князей Радзивиллов
  • А вот и сам Несвижский дворцово-парковый комплекс, где гид вам расскажет о строительстве дворца и поделится многочисленными легендами и преданиями о Радзивиллах. После посещения замковых залов у вас будет свободное время для прогулки по Старому парку

В 14:00 обедаем в ресторане и выдвигаемся в посёлок Мир, где окажемся примерно в 15:30.

Мирский замок

  • Находится он в небольшом посёлке городского типа, который бережно хранит историю своих жителей. Вы увидите сохранившиеся дома ремесленников, синагогальный двор, Рыночную площадь, Троицкую церковь 16 века, костёл Св. Николая начала 17 века
  • Затем мы посетим сам замок — первый частновладельческий в Беларуси. Он выделяется своей готической архитектурой с 5-ю башнями. Вы услышите про его непростую судьбу, ведь он участвовал во всех войнах, проходивших на территории Беларуси. Мы пройдём по внутренним пространствам замка, а также оценим парк с прудами

Ориентировочное возвращение в Минск — 20:00.

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по текущему курсу на день оплаты
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия автопешеходная, между локациями передвижение на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Просим при бронировании указывать свою фамилию — это ускорит посадку в автобус

Что входит в стоимость

  • транспорт
  • сопровождение аттестованного гида
  • входные билеты

Дополнительно оплачивается комплексный обед в ресторане — 25 бел. руб. за чел.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4200 ₽
Дети до 16 лет3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Несвиже
Провёл экскурсии для 65232 туристов
Здравствуйте! Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
М
Мустафина
8 окт 2025
Ждали меньшего, рады и очарованы. Огромная благодарность экскурсоводу Евгению., все было замечательно.
Дата посещения: 8 октября 2025
Наталья
Наталья
16 ноя 2025
Спасибо!
Н
Наталия
15 ноя 2025
Спасибо огромное гиду Галине. Очень тактично по отношению к каждому участнику группы, содержательно, интересно. Спасибо. Рекомендуем.
Анжела
Анжела
10 ноя 2025
Экскурсия отлично организована,комфортный автобус,гид Екатерина очень интересно и много рассказывала об истории Белаоуси.
Остались в восторге от самих замков,природы,времени хватило и на погулять,пофотографировать.
Обед,как в советский столовке,максимально просто и нажористо.
Как я понимаю,если его не брать,особо некуда там пойти,да и времени может не хватить.
А
Алина
4 ноя 2025
Все понравилось. Программа отличная. Экскурсовод Александр. Хорошо рассказывал, было интересно всю дорогу. Замки чудесные. Фарный костел в Несвиже потряс своей красотой. Обед средний, но лучше он, чем пирожок на перекус. Всем рекомендую эту экскурсию! Спасибо организаторам!
А
Анна
3 ноя 2025
Ездили с семьёй, дети 6 и 10 лет. Больше конечно взрослым было интересно, но и детям некоторые моменты из интерьера замков тоже понравились. Поездка не сильно лёгкая, под конец даже
мы подустали. Но в целом отлично съездили, понятно что это не на час экскурсия. Гид Анатолий, очень хорошо провел начальную экскурсию в автобусе по ходу поездки. Очень приятный и знающий, спасибо ему и компании за интересную экскурсию.

А
Алла
2 ноя 2025
Спасибо огромное экскурсоводу Анатолию! Очень много фактов и легенд, что очень увлекательно. Всем советую, не пожалеете.
Alexey
Alexey
30 окт 2025
Прекрасная экскурсия сразу по двум замкам. Правда, экскурсовод несколько сумбурно рассказывала, прыгая с темы на тему. В голове возникала путаница, про кого из Радзивиллов сейчас идет речь и кто кому
там кем именно приходится. Но в остальном было интересно.
Сами замки - это просто вау! Фотогеничные места, возможность прикоснуться к истории.
В свободное время так налазились по узким лестницам в башнях, что к концу последней экскурсии гудели ноги)) Зато теперь есть что вспомнить
Из того что точно не понравилось - предоплаченный обед в столовой Рагнеда, перед экскурсией по Мирскому замку. Ужасная и невкусная столовская еда, так в ней еще и волос попался. Однозначно рекомендую либо самостоятельно пообедать в любом другом месте либо взять обеденный перекус с собой. За 25 BYN с человека можно найти что угодно получше того, что массово подают всем в той столовой

К самой экскурсии это имело лишь косвенное отношение (выбор места для массового обеда), так что самими экскурсиями остались весьма довольны.

Д
Денис
27 окт 2025
Большое спасибо экскурсоводу Владимиру Владимировичу за проведенный день! Все было очень интересно и познавательно. Поездка организована отлично👍
Наталья
Наталья
18 окт 2025
Гид у нас был очень классный - Светлана Николаевна. Хочется похвалить её за интересный рассказ.
Классное представление средневековое было во внутреннем дворе замка Мир как раз, когда у нас было свободное
время погулять.
После экскурсии в замке было ещё немного свободного времени, затем поехали обедать в Несвиж.
Очень понравились театрализованные вставки во время экскурсии в замке в Несвиже.
Замки выглядят потрясающе, в Мире можно спуститься в тюрьму, подняться на башню - в общем, прикоснуться к истории.
Подойдёт для разных возрастов, но для совсем детей будет интересно только, скорее всего, экстерьер замков, полазить по ступенькам, посмотреть представление. Экскурсия рассчитана на целый день.
По свободному времени хочется отметить, что, лично для нас, его было более или менее достаточно, так как обычно никогда ничего не успеваешь на таких экскурсиях.

Т
Татьяна
16 окт 2025
Были с подругой в Беларуси, и один из пунктов посещения- замки Несвиж и Мир. Очень понравилась экскурсия. Всё отлично организовано. И комплексный обед был вкусный и вовремя. Советую к посещению.
А
Александр
13 окт 2025
Все очень понравилось! Интересная экскурсия, очень содержательная и увлекательная, благодаря гиду Анатолию! Все четко и продумано, приехали, зашли, посмотрели, сели, поехали дальше. Обед не брали, ели самостоятельно. Анатолий охотно и подробно отвечал на все вопросы, связанные с историей края, замков и поселений. Автобус новый, удобный и комфортабельный, водитель Владимир - опытный и профессиональный! Спасибо за проведенное с нами время!
М
Марина
13 окт 2025
Наш гид Евгений очень компетентный человек, а как он играет на дуде (белорусской волынке)! Уверена, что у других туроператоров нет такой услуги. Повезло с погодой
Т
Ткачев
13 окт 2025
К самой экскурсии претензий нет, а вот к перевозчику есть. Мало того, что водитель ни словом не обмолвился о ремнях безопасности и ни один человек в салоне не стал пристегиваться, так на обратном пути раскочегарил печку в салоне так, что еще немного и пассажиры начали бы терять сознание:(
Владимир
Владимир
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за обратную связь. Мы попросили водителя более чутко прислушиваться к просьбе пассажиров в салоне. Использование ремней безопасности обязательно для пассажиров, кресла которых ими оборудованы. Это зона ответственности не только водителя, но и каждого пассажира.
Н
Наталья
11 окт 2025
Все максимально комфортно, супер познавательно и интересно, и главное все структурировано понятно, свежая подача,
Очень сильно наполнилась и преобреда много знаний и пунктов для дальнейшего само развития!! уместный юмор.
Анатолий, харизма и сложенном и чётко.
Спасибо большое!!

