Этот тихий городок, расположенный неподалёку от Минска, был важным центром Великого княжества Литовского. Прогуливаясь по его улочкам, можно представить себе жизнь, кипевшую здесь несколько веков назад.Участники экскурсии узнают о значении

городской ратуши, особенностях торговли в Доме на рынке, стратегической роли Слуцких ворот и архитектурных шедеврах Костёла Божьего Тела. Дворцово-парковый комплекс Радзивиллов удивит своей историей и подземными ходами. Это путешествие по Несвижу оставит неизгладимые впечатления

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Описание экскурсии

Городская ратуша

Это одно из старейших гражданских зданий в Беларуси, которое украшает Несвиж с 16 века. Обсудим, как в ратуше принимались важные решения и проходили судебные заседания.

Дом на рынке

Облик этого здания — прекрасный образец городской архитектуры Несвижа. Когда-то здесь был центр торговли и коммерческой жизни. Вы услышите о специфике ведения торгового дела в те времена и поймёте, какие товары привлекали местных жителей, а какие пользовались спросом у путешественников.

Слуцкие ворота

Памятник военной истории Несвижа и сохранившийся элемент оборонительной системы. Вы узнаете об их строительстве, стратегическом значении. А также о многочисленных битвах и осадах, которые помнят эти стены.

Костёл Божьего Тела

Один из самых известных барочных храмов в Беларуси, он спроектирован по мотивам римского храма Иль-Джезу. Вы полюбуетесь великолепными интерьерами собора и услышите о его итальянском архитекторе. А также о необычных событиях, которые происходили здесь на протяжении веков. С позволения ксёндза за символическое пожертвование мы спустимся в крипту — усыпальницу Радзивиллов.

Дворцово-парковый комплекс Радзивиллов

Построенный в 16 веке, этот роскошный дворец был резиденцией богатейшего рода Великого княжества Литовского. Именно Радзивиллы первыми в стране получили княжеский титул Священной Римской империи. Я расскажу об истории этой семьи, их жизни во дворце и знаменитых гостях, которые их навещали. А ещё о подземных ходах! На прогулке по парку полюбуетесь чудесами ландшафтного дизайна и узнаете о диковинных растениях, которые здесь посажены.

Организационные детали