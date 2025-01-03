Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Этот тихий городок, расположенный неподалёку от Минска, был важным центром Великого княжества Литовского. Прогуливаясь по его улочкам, можно представить себе жизнь, кипевшую здесь несколько веков назад.
Участники экскурсии узнают о значении читать дальше
городской ратуши, особенностях торговли в Доме на рынке, стратегической роли Слуцких ворот и архитектурных шедеврах Костёла Божьего Тела. Дворцово-парковый комплекс Радзивиллов удивит своей историей и подземными ходами. Это путешествие по Несвижу оставит неизгладимые впечатления
Это одно из старейших гражданских зданий в Беларуси, которое украшает Несвиж с 16 века. Обсудим, как в ратуше принимались важные решения и проходили судебные заседания.
Дом на рынке
Облик этого здания — прекрасный образец городской архитектуры Несвижа. Когда-то здесь был центр торговли и коммерческой жизни. Вы услышите о специфике ведения торгового дела в те времена и поймёте, какие товары привлекали местных жителей, а какие пользовались спросом у путешественников.
Слуцкие ворота
Памятник военной истории Несвижа и сохранившийся элемент оборонительной системы. Вы узнаете об их строительстве, стратегическом значении. А также о многочисленных битвах и осадах, которые помнят эти стены.
Костёл Божьего Тела
Один из самых известных барочных храмов в Беларуси, он спроектирован по мотивам римского храма Иль-Джезу. Вы полюбуетесь великолепными интерьерами собора и услышите о его итальянском архитекторе. А также о необычных событиях, которые происходили здесь на протяжении веков. С позволения ксёндза за символическое пожертвование мы спустимся в крипту — усыпальницу Радзивиллов.
Дворцово-парковый комплекс Радзивиллов
Построенный в 16 веке, этот роскошный дворец был резиденцией богатейшего рода Великого княжества Литовского. Именно Радзивиллы первыми в стране получили княжеский титул Священной Римской империи. Я расскажу об истории этой семьи, их жизни во дворце и знаменитых гостях, которые их навещали. А ещё о подземных ходах! На прогулке по парку полюбуетесь чудесами ландшафтного дизайна и узнаете о диковинных растениях, которые здесь посажены.
Организационные детали
Посещение замка и городской ратуши не входит в программу экскурсии. Мы закончим около замка, поэтому вы сможете осмотреть его интерьеры после экскурсии
Время посещения костёла и крипты зависит от времени богослужений
По желанию и с разрешения ксёндза можно спуститься в крипту (пожертвование за вход — 5 бел. руб. с человека)
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Несвиже
Провела экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Наталья.
Юрист по образованию, гид по призванию. Живу в Несвиже и более 8 лет работаю в туристической индустрии. На моём «счету» несколько тысяч довольных путешественников.
С радостью познакомлю вас с богатой историей своего города.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
3 янв 2025
Наталья- прекрасный экскурсовод, грамотная речь, глубокие знания истории, доброжелательность, четкое построение маршрута, заинтересованность любовь к своему делу. Влюбила нас в историю города Несвиж. Спасибо!