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В подтверждение своих слов десятки положительных отзывов экскурсантов о моей работе.

Владислав, вы пять раз меняли программу нашей работы (четыре раза до экскурсии, и один в конце), что даже для моей почти пятнадцатилетней практики экскурсовода стало чем то новым. Но, к такого рода изменениям в работе я отношусь нормально, так как желание клиента для меня, это – закон.

Экскурсия, по договорённости с Вами была разделена на две части. Первая часть экскурсии должна была начаться в 11.00 на площади у городской ратуши и закончиться во дворе замка князей Радзивиллов в 11.45. Вы, к сожалению, на экскурсию опоздали, также по вашему желанию место начала нашей экскурсии было изменено (с вами мы постоянно были на связи и корректировали нашу работу). Тем не менее, все эти изменения не стали проблемой для качественного проведения мною экскурсии.

Во время нашего, действительно тёплого знакомства, я узнал, кое какие подробности из вашей жизни. Узнал – что ваша спутница из Москвы, и тогда я рассказал, что часто бываю в Москве, принимаю участие в конференциях. И только после этого началась наша экскурсия…

Согласно методике проведения экскурсии рассказ сопровождается показом. Рассказ начался с дома постройки второй половины ХІХ в., на фасаде которого можно увидеть балкон с удивительной по красоте ковкой начала ХХ в. Это самый старый балкон в городе, я просто не мог пройти мимо его. На что в своём отзыве вы написали: «Нравится рассказывать то, что интересно ему. … детали религии, орнамента на какой-то отдельной ограде». По поводу вашего выражения «детали религии», это видимо вы имели в виду мой рассказ у памятника Симону Будному (видному теологу и богослову). Здесь я рассказал с какой целью Николай Радзивилл Чёрный пригласил в Несвиж Будного, почему он финансировал его деятельность, а также назвал главные отличия протестантизма (лютеранства и кальвинизма) от католицизма и православия для того чтобы более полно раскрыть эту тему.

По поводу «Отсутствия плана и «скакания» по векам». План на экскурсию мною был выполнен полностью, все архитектурные объекты города Несвижа рассмотрены.

Второй объект для показа и рассказа о нём, это – Дом на рынке. Его постройка датируется 1721 г. Здание возведено в стиле позднего барокко. Как видите, мы переходим от постройки ХІХ-ХХ вв. к сооружению первой половины ХVIII в. Потом я рассказываю о том месте где раньше находился мужской доминиканский монастырь вместе с костёлом Св. Яна Кристителя середины ХVII в., позже в корпусах этой обители располагалась Несвижская учительская семинария ХІХ-ХХ вв. Ну и наконец ратуша, самая старая из сохранившихся в Беларуси 1596 г. (ХVI в.).

Весь этот материал подаётся мною в простой и доступной форме, с обилием интересных фактов, которые на протяжении многих лет я собираю, для того чтобы потом рассказать гостям нашего города.

В какой-то момент вы меня перебили, сказав, что вам не интересен рассказ об архитектурных памятниках Несвижа, а интересна история города. Так как желание клиента для меня, это – закон, я начал рассказывать историю Несвижа.

Так почему же в самом начале экскурсии я начал свой рассказ не с истории Несвижа? В начале своего ответа на отзыв я сказал, что по вашему желанию экскурсия началась с «другого места». Места, где в большом количестве представлены разного рода здания, о которых я вынужден был рассказать, находясь в непосредственной близости от них, а историю Несвижа оставить на потом. Несвиж впервые в письменных источниках упоминается под 1445 г., но, по мнению большинства историков он возник на другом месте, которое в свою очередь было заселено в эпоху позднего железного (никак не каменного) века в I-IV вв. н. э. Именно с этого временного отрезка, я и начал свой рассказ об истории города. Как Вы уже успели заметить экскурсия в методическом плане, была проведена грамотно.

По ходу экскурсии вы часто задавали мне вопросы, не давая возможности закончить рассказ. Я точно помню, как во время моего рассказа об алтарной картине Тайная вечеря (костёл Божьего Тела), вы меня перебили, чтобы задать вопрос. Но я вам ответил, что «обязательно Вам расскажу после», т. к. я должен дойти в своём рассказе до некоего логического завершения, и ещё успеть ответить на два или три не отвеченных до конца Ваших вопроса. Т. е. пока я отвечал на ваш вопрос, вы успевали задать мне ещё два.

Учтивость, внимание и любезность, важные составляющие в работе любого экскурсовода. Замечание «пытался быть другом», можно даже трактовать как комплимент, но суждение «Налаживал телесный контакт, который нам не нужен», считаю некорректным, так как во время проведения экскурсии личная дистанция с экскурсантами мною соблюдалась.

По окончанию первой части экскурсии, я помог вам найти кассу «без очереди», где вы купили билеты в музей. В помещении, где размещалась касса, и хранятся мои «три пиджака и десять галстуков». Пока вы покупали билет, чтобы не замёрзнуть, я под одел под куртку один из этих «пиджаков», о чём и пошутил позже.

В день нашей экскурсии дул сильнейший ветер, наверное, отсюда и не лучшее качество моей речи (хотя если честно, я немного картавлю).

Я хочу принести извинения вам и вашей спутнице, если вы не смогли получить удовлетворение от мною проведённой экскурсии. Честно я очень старался. Мною была проведена очень хорошая экскурсия, во время проведения которой ни вы, ни ваша спутница не высказали ни каких нареканий и замечаний, а ваш негативный отзыв для меня стал полной неожиданностью.

Надеюсь, что у меня будет возможность провести для вас незабываемую экскурсию по Несвижу, Миру, Кареличам и Новогрудку.