Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру

Откройте для себя архитектурное наследие Несвижа. Узнайте о Радзивиллах, Магдебургском праве и насладитесь барочной красотой города
Архитектурное наследие Несвижа уходит корнями в 16 век, когда город был резиденцией Радзивиллов.

Участники экскурсии увидят знаковые сооружения, такие как Несвижский замок, Фарный костёл и старейшую ратушу Беларуси. Это уникальная возможность понять роль города в истории и культуре страны.

Программа также включает осмотр Слуцких ворот, единственных сохранившихся городских ворот в стиле барокко. Маршрут можно адаптировать под личные предпочтения
4.5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторический замок Радзивиллов
  • ⛪ Фарный костёл с уникальной росписью
  • 🏛️ Старейшая ратуша Беларуси
  • 🚪 Слуцкие ворота в стиле барокко
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Несвижский замок
  • Городская ратуша
  • Фарный костёл
  • Слуцкая брама

Описание экскурсии

Несвижский замок (внешний осмотр). Вы услышите историю знаменитого дворцово-замкового комплекса, связанного с родом Радзивиллов. И познакомитесь с архитектурой памятника, в которой сочетаются традиции средневекового зодчества со стилями позднего ренессанса, барокко, классицизма и самобытным искусством местных мастеров

Городская ратуша. Вы увидите старейшую среди ратушных построек, сохранившихся в Беларуси. Здесь мы поговорим о важнейшем событии в жизни Несвижа, когда он получил привилей (законодательный акт) на Магдебургское право. А вместе с ним и свой герб

Фарный костёл. Осмотрим храм, построенный в конце 16 века по проекту итальянского архитектора Бернардони. Сооружение богато декорировано росписью не только внутри, но и снаружи, что стало известно после последней реставрации. Это первый иезуитский костёл на территории Речи Посполитой и родовая усыпальница князей Радзивиллов

Слуцкая брама (ворота). Кроме того, мы изучим барочный шедевр оборонительного зодчества 16 века. Это единственные городские ворота в Несвиже, которые сохранились до наших дней

Организационные детали

  • Маршрут прогулки можно скорректировать по вашему желанию
  • Посещение замка Радзивиллов не входит в программу
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
4 мар 2025
Вячеслав очень увлечений человек. Чувствуется, что история места в нем очень глубоко. Он очень увлеченно рассказывает. Гид для тех кто интересуется историей и готов слушать
Надежда
10 фев 2025
Были на экскурсии с Вячеславом, быстро договорились, гид помог сориентироваться по времени. Энциклопедические знания истории поражают. Если вы любите историю и хотите узнать хронологию событий, разворачивающихся вокруг замка Вам к Вячеславу. Много дат, имен и исторических справок. Место прекрасное в любое время года. Спасибо, Вячеслав Иванович.
Яна
15 янв 2025
Экскурсия понравилась, Вячеслав - профессионал и интересный рассказчик, хорошо владеет материалом, любит свою работу и места проведения экскурсии. Проявил себя ответственным и педантичным. Мы остались довольны!
Е
15 янв 2025
Все понравилось. Замечаний нет. Экскурсовод чувствует аудиторию и умело подает материал
В
13 янв 2025
Отвратительная экскурсия и подача материала. Нет какого-то плана, рассказ о городе постоянно скачет. Я из Беларуси, в Несвиже в 3 раз. Знаю историю страны: Радзивиллы, оккупация страны в годы ВОВ,
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возникновение племен. Но рассказ Вячеслава был построен так, что ничего нового я не вынес и просто запутался.
Был с девушкой, она из России. Для нее это новое место и она тут впервые. К сожалению, у нее только негативные эмоции.

Из экскурсии мы вынесли то, что у Вячеслава 4 научные публикации, 3 пиджака и 10 галстуков. Что-то про город - нет

Плюсы:
Помог найти гидов в других городах Беларуси.

Минусы:
1. Нет плана экскурсии и подачи. Скакали по векам: сначала 20 век, потом каменный, потом 15-16.
2. Постоянно были отсылки к своим поездкам и регалиям. То ли хвастался, то ли пытался завлечь так.
3. Плохо поставленная речь
4. Нет ответов на конкретно поставленные вопросы. Было либо «я обязательно вам расскажу после». В таком случае продолжал рассказывать что интересно ему. Либо была очень длинная подводка, которая была не к месту.
5. Нравится рассказывать то, что интересно ему. Нет какой-то базовой информации про город, мы сразу лезли в дебри/детали религии, орнамента на какой-то отдельной ограде.
6. Не соблюдает личную дистанцию. Постоянно ее сокращал и пытался быть другом. Налаживал телесный контакт, который нам не нужен.

В конце честно заплатили деньги за его время. Но оно было потрачено зря. Впечатление о городе спасла эксурсия в самом дворце, которую проводил другой экскурсовод.

Вячеслав
Вячеслав
Ответ организатора:
Экскурсия была проведена на высоком уровне, методически грамотно, согласно, контрольного текста и технологической карты. Все этапы экскурсии выдержаны и соблюдены.
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В подтверждение своих слов десятки положительных отзывов экскурсантов о моей работе.
Владислав, вы пять раз меняли программу нашей работы (четыре раза до экскурсии, и один в конце), что даже для моей почти пятнадцатилетней практики экскурсовода стало чем то новым. Но, к такого рода изменениям в работе я отношусь нормально, так как желание клиента для меня, это – закон.
Экскурсия, по договорённости с Вами была разделена на две части. Первая часть экскурсии должна была начаться в 11.00 на площади у городской ратуши и закончиться во дворе замка князей Радзивиллов в 11.45. Вы, к сожалению, на экскурсию опоздали, также по вашему желанию место начала нашей экскурсии было изменено (с вами мы постоянно были на связи и корректировали нашу работу). Тем не менее, все эти изменения не стали проблемой для качественного проведения мною экскурсии.
Во время нашего, действительно тёплого знакомства, я узнал, кое какие подробности из вашей жизни. Узнал – что ваша спутница из Москвы, и тогда я рассказал, что часто бываю в Москве, принимаю участие в конференциях. И только после этого началась наша экскурсия…
Согласно методике проведения экскурсии рассказ сопровождается показом. Рассказ начался с дома постройки второй половины ХІХ в., на фасаде которого можно увидеть балкон с удивительной по красоте ковкой начала ХХ в. Это самый старый балкон в городе, я просто не мог пройти мимо его. На что в своём отзыве вы написали: «Нравится рассказывать то, что интересно ему. … детали религии, орнамента на какой-то отдельной ограде». По поводу вашего выражения «детали религии», это видимо вы имели в виду мой рассказ у памятника Симону Будному (видному теологу и богослову). Здесь я рассказал с какой целью Николай Радзивилл Чёрный пригласил в Несвиж Будного, почему он финансировал его деятельность, а также назвал главные отличия протестантизма (лютеранства и кальвинизма) от католицизма и православия для того чтобы более полно раскрыть эту тему.
По поводу «Отсутствия плана и «скакания» по векам». План на экскурсию мною был выполнен полностью, все архитектурные объекты города Несвижа рассмотрены.
Второй объект для показа и рассказа о нём, это – Дом на рынке. Его постройка датируется 1721 г. Здание возведено в стиле позднего барокко. Как видите, мы переходим от постройки ХІХ-ХХ вв. к сооружению первой половины ХVIII в. Потом я рассказываю о том месте где раньше находился мужской доминиканский монастырь вместе с костёлом Св. Яна Кристителя середины ХVII в., позже в корпусах этой обители располагалась Несвижская учительская семинария ХІХ-ХХ вв. Ну и наконец ратуша, самая старая из сохранившихся в Беларуси 1596 г. (ХVI в.).
Весь этот материал подаётся мною в простой и доступной форме, с обилием интересных фактов, которые на протяжении многих лет я собираю, для того чтобы потом рассказать гостям нашего города.
В какой-то момент вы меня перебили, сказав, что вам не интересен рассказ об архитектурных памятниках Несвижа, а интересна история города. Так как желание клиента для меня, это – закон, я начал рассказывать историю Несвижа.
Так почему же в самом начале экскурсии я начал свой рассказ не с истории Несвижа? В начале своего ответа на отзыв я сказал, что по вашему желанию экскурсия началась с «другого места». Места, где в большом количестве представлены разного рода здания, о которых я вынужден был рассказать, находясь в непосредственной близости от них, а историю Несвижа оставить на потом. Несвиж впервые в письменных источниках упоминается под 1445 г., но, по мнению большинства историков он возник на другом месте, которое в свою очередь было заселено в эпоху позднего железного (никак не каменного) века в I-IV вв. н. э. Именно с этого временного отрезка, я и начал свой рассказ об истории города. Как Вы уже успели заметить экскурсия в методическом плане, была проведена грамотно.
По ходу экскурсии вы часто задавали мне вопросы, не давая возможности закончить рассказ. Я точно помню, как во время моего рассказа об алтарной картине Тайная вечеря (костёл Божьего Тела), вы меня перебили, чтобы задать вопрос. Но я вам ответил, что «обязательно Вам расскажу после», т. к. я должен дойти в своём рассказе до некоего логического завершения, и ещё успеть ответить на два или три не отвеченных до конца Ваших вопроса. Т. е. пока я отвечал на ваш вопрос, вы успевали задать мне ещё два.
Учтивость, внимание и любезность, важные составляющие в работе любого экскурсовода. Замечание «пытался быть другом», можно даже трактовать как комплимент, но суждение «Налаживал телесный контакт, который нам не нужен», считаю некорректным, так как во время проведения экскурсии личная дистанция с экскурсантами мною соблюдалась.
По окончанию первой части экскурсии, я помог вам найти кассу «без очереди», где вы купили билеты в музей. В помещении, где размещалась касса, и хранятся мои «три пиджака и десять галстуков». Пока вы покупали билет, чтобы не замёрзнуть, я под одел под куртку один из этих «пиджаков», о чём и пошутил позже.
В день нашей экскурсии дул сильнейший ветер, наверное, отсюда и не лучшее качество моей речи (хотя если честно, я немного картавлю).
Я хочу принести извинения вам и вашей спутнице, если вы не смогли получить удовлетворение от мною проведённой экскурсии. Честно я очень старался. Мною была проведена очень хорошая экскурсия, во время проведения которой ни вы, ни ваша спутница не высказали ни каких нареканий и замечаний, а ваш негативный отзыв для меня стал полной неожиданностью.
Надеюсь, что у меня будет возможность провести для вас незабываемую экскурсию по Несвижу, Миру, Кареличам и Новогрудку.

М
9 янв 2025
Отличная экскурсия!
Вячеслав, как искусный шеф-повар, подаст вам историю Несвижа, в которой все будет в меру: персонажи и даты, факты и легенды, религия и самобытность, зодчество и современная архитектура, парки и водоемы.
Екатерина
9 янв 2025
Выражаю благодарность Вячеславу за интересную, увлекательную экскурсию по городу. Всем рекомендую гида (человек с историческим образованием, пишет книги, статьи). Спасибо
Ольга
5 янв 2025
Очень интересная, захватывающая экскурсия,прошла на одном дыхании! Несвиж очень красивое место, на экскурсии погрузились в эпоху рыцарей, замков, потрясающе!

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