Организуя туристическую поездку, хочется выбрать гида, рассказывающего о городе так, чтобы это было захватывающе. Иногда попадаются экскурсоводы напоминающие лекторов, они вываливают объемный пласт ранее выученной информации, оставляя слушателя равнодушным.
Гид же должен дать интересную информацию о объекте и городе, не углубляясь в понятные лишь профессионалам дебри. Экскурсовод обязан наполнить рассказ исключительно любопытными фактами и старинными легендами, подкрепляя сказанное визуальными доказательствами, что целиком и полностью, воплощает "Авто-пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру Полоцка".
Она, строиться на:
переплетениях одиннадцати вековой истории 📖 города
древних храмах и современных памятниках
интерактивности
Благодаря "Авто-пешеходной экскурсии 🧭 по историческому центру Полоцка" вы узнаете:
где располагается географический центр Европы
кто играет роль одного из столпов науки восточной Европы 16 века
что делают на Софийском соборе масонские символы
как связан Полоцк и МГУ им. Ломоносова
Что входит
Заказав "Авто-пешеходную экскурсию по историческому центру Полоцка" вы получите бонусы:
Бесплатные входные билеты в один из музеев, если экскурсия будет забронирована на октябрь, ноябрь, первую половину декабря, вторую половину января, февраль или март.
Получаете менеджера курирующего вашу поездку в Беларусь. Я подскажу лучшие объекты питания, кофейни, отели, а также, помогу решить интересующие вас вопросы.
И если к "Авто-пешеходной экскурсии по историческому центру Полоцка" вы заказываете "Авто-пешеходную экскурсию по историческому центру Витебска" или "Пешеходную экскурсию по Витебску", то экскурсионное обслуживание в Спасо-Евфросиниевском монастыре оплачивается экскурсоводом.
Если в начале экскурсии (до памятника букве “Ў”) вы почувствуете, что "Авто-пешеходная экскурсия по историческому центру Полоцка", по любой из причин, вам не подходит, то вы можете прервать гида и отказаться от его услуг, не оплачивая оговоренную ранее сумму.
Что не входит
На месте дополнительно оплачиваются билеты в музей.
Начало
🚩 Площадь Свободы
Место завершения
🏁 Спасо-Евфросиниевский монастырь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.