  1. Беларусь
  2. Экскурсии

Авто-пешеходная экскурсия по историческому центру Полоцка

Роман
Роман – Гид из Полоцка
Авто-пешеходная экскурсия по историческому центру Полоцка
Задать вопрос
Авто-пешеходная экскурсия по историческому центру Полоцка
Авто-пешеходная экскурсия по историческому центру Полоцка

Что вы увидите

  • Лютеранскую кирху
  • Борисов камень
  • Софийский собор
  • Памятник павшим войнам во время освобождения города в 1944
  • памятник букве «Ў»
  • здание пожарной части
  • памятник войне 1812 года
  • ансамбль утраченных храмов: святого Стэфана
  • святого Антония и Базилианский костёл
  • памятник Семиону Полоцкому
  • памятник Ленину
  • памятник Географическому центру Европы
  • памятник 23 гвардейцам
  • Домик Петра 1
  • памятник Фрнциску Скарине
  • Богоявленский монастырь (храм и жилой комплекс)
  • вал Ивана Грозного
  • Иезуитский коллегиум («средневековый» колодец, часы, скульптуры: студент, профессор)
  • Красный мост
  • Спасо-Ефросиньевский монастырь
  • включающий Спасо-Преображенскую церковь
  • Крестовоздвиженский собор
  • Свято-Ефросиньевскую церковь
  • памятник Всеславу Чародею.
Организуя туристическую поездку, хочется выбрать гида, рассказывающего о городе так, чтобы это было захватывающе. Иногда попадаются экскурсоводы напоминающие лекторов, они вываливают объемный пласт ранее выученной информации, оставляя слушателя равнодушным.
Гид же должен дать интересную информацию о объекте и городе, не углубляясь в понятные лишь профессионалам дебри. Экскурсовод обязан наполнить рассказ исключительно любопытными фактами и старинными легендами, подкрепляя сказанное визуальными доказательствами, что целиком и полностью, воплощает "Авто-пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру Полоцка".

Она, строиться на:

  • переплетениях одиннадцати вековой истории 📖 города
  • древних храмах и современных памятниках
  • интерактивности

Благодаря "Авто-пешеходной экскурсии 🧭 по историческому центру Полоцка" вы узнаете:

  • где располагается географический центр Европы
  • кто играет роль одного из столпов науки восточной Европы 16 века
  • что делают на Софийском соборе масонские символы
  • как связан Полоцк и МГУ им. Ломоносова
Что входит
  • Заказав "Авто-пешеходную экскурсию по историческому центру Полоцка" вы получите бонусы:
  • Бесплатные входные билеты в один из музеев, если экскурсия будет забронирована на октябрь, ноябрь, первую половину декабря, вторую половину января, февраль или март.
  • Получаете менеджера курирующего вашу поездку в Беларусь. Я подскажу лучшие объекты питания, кофейни, отели, а также, помогу решить интересующие вас вопросы.
  • И если к "Авто-пешеходной экскурсии по историческому центру Полоцка" вы заказываете "Авто-пешеходную экскурсию по историческому центру Витебска" или "Пешеходную экскурсию по Витебску", то экскурсионное обслуживание в Спасо-Евфросиниевском монастыре оплачивается экскурсоводом.
  • Если в начале экскурсии (до памятника букве “Ў”) вы почувствуете, что "Авто-пешеходная экскурсия по историческому центру Полоцка", по любой из причин, вам не подходит, то вы можете прервать гида и отказаться от его услуг, не оплачивая оговоренную ранее сумму.
Что не входит
  • На месте дополнительно оплачиваются билеты в музей.
Начало
🚩 Площадь Свободы
Место завершения
🏁 Спасо-Евфросиниевский монастырь
Авто-пешеходная экскурсия по историческому центру Полоцка
Авто-пешеходная экскурсия по историческому центру Полоцка
Авто-пешеходная экскурсия по историческому центру Полоцка
Авто-пешеходная экскурсия по историческому центру Полоцка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман
Роман
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Полоцке

Секреты древнего Полоцка
38
3 часа
Секреты древнего Полоцка
6 отзывов
Посетить знаковые места старейшего города Беларуси и узнать о его жизни на обзорной экскурсии
Авто-пешеходная прогулка по центру Полоцка
35
2.5 часа
Авто-пешеходная прогулка по центру Полоцка
1 отзыв
Проследить 11 веков истории города, восхититься виленским барокко и обнаружить масонские символы
Полоцк — древнейший город Беларуси и восточных славян
$45
4 часа
Полоцк — древнейший город Беларуси и восточных славян
1 отзыв