Вы осмотрите главные достопримечательности Полоцка — Верхний и Нижний замки, Музей белорусского книгопечатанья, памятник 23 воинам-гвардейцам. Узнаете о жизни духовного писателя Симеона Полоцкого и философа Франциска Скорины. Увидите мощи преподобной Евфросинии и буквально окажетесь в самом центре Европы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите территории Верхнего и Нижнего замков. Увидите место древнего городища и оборонительный вал Ивана Грозного. Прогуляетесь по проспекту Франциска Скорины и вдоль берега Западной Двины. Осмотрите памятник воинам-освободителям, памятник белорусской букве «Ў», памятный знак в честь того, что в городе находится географический центр Европы, и другие важные сооружения.

Узнаете интересные факты из жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины. Услышите об иезуитском коллегиуме, в корпусах которого сегодня размещается Полоцкий госуниверситет. Посетите Софийский собор, который в княжеские времена был крепостью, и Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, где хранятся мощи преподобной Евфросинии.

Организационные детали

Всего мы пройдём около 3 км

По желанию экскурсию можно провести на автомобиле (вашем или нашем), чтобы увидеть ещё больше знаковых и красивых мест Полоцка. Детали уточняйте в личном сообщении.

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Вход в Софийский собор — 5 белорусских рублей/чел.

Транспорт о Спасо-Евфросиниевского монастыря. Если экскурсия пешая, до него нужно будет добраться на общественном транспорте или такси. Транспорт плачивается путешественником.

Прочитайте до бронирования

Софийский собор закрыт для посещения по понедельникам.