Увидеть памятник букве «Ў» и побывать в центре Европы
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите территории Верхнего и Нижнего замков. Увидите место древнего городища и оборонительный вал Ивана Грозного. Прогуляетесь по проспекту Франциска Скорины и вдоль берега Западной Двины. Осмотрите памятник воинам-освободителям, памятник белорусской букве «Ў», памятный знак в честь того, что в городе находится географический центр Европы, и другие важные сооружения.
Узнаете интересные факты из жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины. Услышите об иезуитском коллегиуме, в корпусах которого сегодня размещается Полоцкий госуниверситет. Посетите Софийский собор, который в княжеские времена был крепостью, и Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, где хранятся мощи преподобной Евфросинии.
Организационные детали
- Всего мы пройдём около 3 км
- По желанию экскурсию можно провести на автомобиле (вашем или нашем), чтобы увидеть ещё больше знаковых и красивых мест Полоцка. Детали уточняйте в личном сообщении.
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в Софийский собор — 5 белорусских рублей/чел.
- Транспорт о Спасо-Евфросиниевского монастыря. Если экскурсия пешая, до него нужно будет добраться на общественном транспорте или такси. Транспорт плачивается путешественником.
Прочитайте до бронирования
Софийский собор закрыт для посещения по понедельникам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Франциска Скорины
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.