Погрузитесь в историю Полоцка, осматривая Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие знаковые места. Узнайте о жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины
Экскурсия по Полоцку включает посещение Верхнего и Нижнего замков, где можно увидеть древнее городище и оборонительный вал Ивана Грозного.
Прогулка по проспекту Франциска Скорины и берегу Западной Двины откроет вам памятник читать дальшеуменьшить
воинам-освободителям и белорусской букве «Ў».
Узнаете интересные факты о Симеоне Полоцком и Франциске Скорине, а также посетите Софийский собор и Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, где хранятся мощи преподобной Евфросинии. Возможность проведения экскурсии на автомобиле позволяет увидеть ещё больше знаковых мест
Вы посетите территории Верхнего и Нижнего замков. Увидите место древнего городища и оборонительный вал Ивана Грозного. Прогуляетесь по проспекту Франциска Скорины и вдоль берега Западной Двины. Осмотрите памятник воинам-освободителям, памятник белорусской букве «Ў», памятный знак в честь того, что в городе находится географический центр Европы, и другие важные сооружения.
Узнаете интересные факты из жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины. Услышите об иезуитском коллегиуме, в корпусах которого сегодня размещается Полоцкий госуниверситет. Осмотрите снаружи и при желании посетите Софийский собор, который в княжеские времена был крепостью. А также увидите Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, где хранятся мощи преподобной Евфросинии.
Организационные детали
Всего мы пройдём около 3 км
По желанию экскурсию можно провести на автомобиле (вашем или нашем), чтобы увидеть ещё больше знаковых и красивых мест Полоцка. Детали уточняйте в личном сообщении
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Входные билеты в Софийский собор (по желанию)
Транспорт от Спасо-Евфросиниевского монастыря. Если экскурсия пешая, до него нужно будет добраться на такси. Транспорт оплачивается путешественником
Прочитайте до бронирования
Софийский собор закрыт для посещения по понедельникам.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Франциска Скорины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Полоцке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2692 туристов
В нашей команде только опытные и интересные гиды, любящие свой город и умеющие увлекательно рассказать о самых значимых событиях его истории. Ждём вас на прогулке!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Экскурсовод Елена прекрасно провела экскурсию по Полоцку. Хорошо поставленная речь, отличная логика повествования, в конце сложилась цельная картина весьма непростой истории города. Отдельно благодарим за то, что Елена подстроилась под наши пожелания. Однозначно рекомендую!
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Елена
Просто супер! Елена отличный гид все вопремя и нашла нас на другом конце города так как мы заблудились! И полноценную экскурсию провела Мы восторге! Спасибо огромное!!
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А
Анна
Добрый день, благодарим Марину за экскурсию по Полоцку, нам не очень повезло с погодой, был очень сильный ветер и снег с дождем, но Марина смогла построить маршрут с учетом погодных условий. В конце нам вручили презенты 🤗
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Н
Наталья
Наступил долгожданный май. И наша дружная команда отправляется в путь. В этом году решено посетить Белоруссию. Наш маршрут Москва-Полоцк-Минск-Гродно-Москва. Полоцк- и сразу удача. Древний город встретил нас хоть и ветреной, но читать дальшеуменьшить
очень солнечной погодой. Вторая удача - экскурсовод. Нас встретила обаятельная, Елена Петровна. Так работают профессионалы. Увлечены и любят свой город. А главное умеют вовлечь слушателей. Елена Петровна заинтересовала и погрузила нас с головой в древность. Сколько мы узнали нового или забытого старого о наших двух народах. Как хитро история переплела воедино их судьбы. Рассказ Елены Петровны так нас увлёк, что приехав домой, захотелось перечитать и про Половецких князей и про Владимира Красное Солнышко. Кто будет в Полоцке всем советуем. Только Елена Петровна. Спасибо ей огромное. А мы поехали в Минск.
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Ольга
Экскурсию проводила Марина. Всё самое главное нам показала и рассказала. В целом, было интересно. Единственное пожелание - либо говорить погромче, если на ходу, либо только останавливаясь рассказывать.
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Дмитрий
Экскурсию проводила Татьяна. Рассказала о становлении и жизни города в различные эпохи. Показала живописные части города, познакомила нас со старейшим университетом в Европе.
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