Экскурсия по Полоцку включает посещение Верхнего и Нижнего замков, где можно увидеть древнее городище и оборонительный вал Ивана Грозного.Прогулка по проспекту Франциска Скорины и берегу Западной Двины откроет вам памятник

воинам-освободителям и белорусской букве «Ў». Узнаете интересные факты о Симеоне Полоцком и Франциске Скорине, а также посетите Софийский собор и Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, где хранятся мощи преподобной Евфросинии. Возможность проведения экскурсии на автомобиле позволяет увидеть ещё больше знаковых мест

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы посетите территории Верхнего и Нижнего замков. Увидите место древнего городища и оборонительный вал Ивана Грозного. Прогуляетесь по проспекту Франциска Скорины и вдоль берега Западной Двины. Осмотрите памятник воинам-освободителям, памятник белорусской букве «Ў», памятный знак в честь того, что в городе находится географический центр Европы, и другие важные сооружения.

Узнаете интересные факты из жизни Симеона Полоцкого и Франциска Скорины. Услышите об иезуитском коллегиуме, в корпусах которого сегодня размещается Полоцкий госуниверситет. Осмотрите снаружи и при желании посетите Софийский собор, который в княжеские времена был крепостью. А также увидите Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, где хранятся мощи преподобной Евфросинии.

Организационные детали

Всего мы пройдём около 3 км

По желанию экскурсию можно провести на автомобиле (вашем или нашем), чтобы увидеть ещё больше знаковых и красивых мест Полоцка. Детали уточняйте в личном сообщении

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Входные билеты в Софийский собор (по желанию)

Транспорт от Спасо-Евфросиниевского монастыря. Если экскурсия пешая, до него нужно будет добраться на такси. Транспорт оплачивается путешественником

Прочитайте до бронирования

Софийский собор закрыт для посещения по понедельникам.