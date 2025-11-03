Полоцк - это город, где история оживает на каждом шагу. Участники экскурсии пройдут по проспекту Ф. Скорины, увидят памятный знак «Географический центр Европы» и посетят Софийский собор - первую каменную
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические улицы и памятники
- 📜 Легенды и факты о знаменитостях
- 🎨 Архитектура и культурные объекты
- 🕍 Посещение Софийского собора
- 🕌 Спасо-Евфросиниевский монастырь
- 🗺️ Уникальные подземные ходы
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Софийский собор
- Спасо-Евфросиниевский монастырь
- Памятник героям 1812 года
- Богоявленский собор
- Памятник Симеону Полоцкому
Описание экскурсии
На прогулке вы:
- пройдёте по проспекту Ф. Скорины до площади Свободы
- сфотографируете памятный знак «Географический центр Европы» и посидите на скамейке дружбы
- встретите памятники Симеону Полоцкому и букве, которая есть только в белорусском алфавите
- доберётесь до памятника героям Отечественной войны 1812 года
- пройдёте между валом Ивана Грозного и Иезуитским коллегиумом (ныне Полоцкий государственный университет)
- при желании заглянете в университет, чтобы увидеть музыкальные часы и задать вопросы говорящей голове
- подниметесь на территорию Верхнего замка и увидите первую каменную постройку в Белоруссии — Софийский собор
- спуститесь на самую старую улицу — Великую, которая идёт вдоль реки Западная Двина
- увидите Богоявленский собор и памятник гвардейцам-григорьевцам
- посетите Спасо-Евфросиниевский монастырь, где находятся нетленные мощи Святой Евфросинии Полоцкой
- оцените фрески 12 века в Спасо-Преображенской церкви
А ещё узнаете:
- кто построил дома в стиле сталинского ампира
- что раньше находилось в здании детской музыкальной школы
- какие музеи разместились в исторических зданиях Полоцка
- что сделали с Николаевским собором, чтобы «увеличить» памятник Ленину
Организационные детали
Экскурсию можно провести на транспорте заказчика, детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ПР.Ф. Скорины д. 13
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Полоцке
Провела экскурсии для 441 туриста
Полоцк — мой родной город, и я хочу, чтобы каждый, кто сюда приезжает, почувствовал его дух. Я профессиональный гид, работала в музее-заповеднике и реставрировала древние фрески. Теперь провожу экскурсии, где оживают великие личности — Евфросиния Полоцкая, Всеслав Брячиславич, Франциск Скорина. Со мной вы не просто услышите факты, а увидите прошлое Полоцка сквозь его живые истории.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Виктория
3 ноя 2025
Было невероятно познавательно. Глубокие знания истории, в том числе истории религии.
Надежда внимательная, клиентоориентированная. Три часа пролетели как 10 минут. Не хотелось расставаться, несмотря на дождь😁🤩♥️
Надежда внимательная, клиентоориентированная. Три часа пролетели как 10 минут. Не хотелось расставаться, несмотря на дождь😁🤩♥️
Timofeeva
31 окт 2025
Первое знакомство с Полоцком. Прекрасный профессиональный гид. Отзыв пишу, спустя полгода. До сих пор вспоминаем нашего гида с теплом. Полоцкий Спасо-Евфросиньевский монастырь навсегда в сердце
Е
Екатерина
7 окт 2025
Сегодня семьёй побывали на этой увлекательной и познавательной экскурсии. Надежда интересный и образованный экскурсовод. Нашла подход к ребенку подростку и к нам-взрослым. Показала красивые видовые локации, подсказала где и что лучше взять на сувенир из этого старинного города, где лучше поесть. Хочу выразить благодарность и признательность за ваш труд! 💖
И
Ирина
25 сен 2025
Полоцк очаровал с первых минут посещения. А экскурсия с Надеждой ещё более усилили эти впечатления. Много интересных фактов и акцент на детали. Без экскурсии невозможно узнать столько интересного о городе.
И
Ирина
16 сен 2025
Благодарим Надежду за изумительную экскурсию по старейшему городу Белоруссии. Посмотрели, прочувствовали и зарядились энергией города. Рекомендуем экскурсию
А
Алла
8 сен 2025
Мы очень довольны, что попали на экскурсию к Надежде. Мы с семьей были в Полоцке пол дня и поэтому решили пройти с экскурсией, чтобы увидеть самое значимое. Надежда очень любит
В
Виктор
5 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Надежда замечательный гид и человек, влюбленный в свой город
Рекомендую
Рекомендую
А
Алексей
27 авг 2025
Погода подкачал. Попали под сильный ливень, но не смотря на это Надежда смогла довести свой рассказ до конца, мы многое узнали нового о Полоцке и истории Белоруссии. Очень довольны гастрономическими советами. Хлеб и намазка просто супер! Спасибо! Есть желание вернуться в этот город!
А
Андрей
23 авг 2025
Надежда очень интересный рассказчик. Получили большое удовольствие, рекомендую.
Maria
20 авг 2025
Надежда - прекрасный светлый человек! Планируем еще раз побывать в Полоцке, экскурсию постараемся взять только у неё. На экскурсии было очень интересно. Отличный маршрут, бесокнечная любовь к родному городу и
К
Клочек
19 авг 2025
Мне очень понравилась экскурсия в Полоцке. Экскурсовод Надежда очень приятная, знающая и любящая свой город и историю. Интересно рассказывала, отвечала на все вопросы.
С
Светлана
14 авг 2025
Мы были в Полоцке первый раз и нам хотелось получить не столько историческую информацию, а скорее эмоции от нового места. Без Надежды нам бы не удалось увидеть столько за один вечер. Мы прошли большим кругом по городу, увидели все знаковые места, услышали множество фактов из разных эпох, многое обсудили и даже получили совет, куда поехать на следующий день.
А
Андрей
11 авг 2025
В очередной раз убедились, что экскурсия по городу в сопровождении экскурсовода - это прекрасно.
Благодаря Надежде удалось побывать в таких местах, о которых не упоминается в перечне достопримечательностей Полоцка. Маршрут был составлен так, что удалось посетить концерт органной музыки в Софийском соборе.
В очередной раз убедились, что экскурсия по городу в сопровождении экскурсовода - это прекрасно.
Благодаря Надежде удалось побывать в таких местах, о которых не упоминается в перечне достопримечательностей Полоцка. Маршрут был составлен так, что удалось посетить концерт органной музыки в Софийском соборе.
Е
Елена
2 авг 2025
Спасибо, огромное Надежде за чудесную экскурсию. За погружение в историю, дествительно сковь века. А еще спасибо за пышки и мороженое!
Елена
29 июл 2025
Полоцк стал первым городом, который мы посетили в Беларуси. Он поразил нас тишиной и спокойствием. А Надежда стала прекрасным проводником по городу, где все друг друга знают и здороваются! Спасла
