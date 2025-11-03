В Виктория Было невероятно познавательно. Глубокие знания истории, в том числе истории религии.

Надежда внимательная, клиентоориентированная. Три часа пролетели как 10 минут. Не хотелось расставаться, несмотря на дождь😁🤩♥️

Timofeeva Первое знакомство с Полоцком. Прекрасный профессиональный гид. Отзыв пишу, спустя полгода. До сих пор вспоминаем нашего гида с теплом. Полоцкий Спасо-Евфросиньевский монастырь навсегда в сердце

Е Екатерина Сегодня семьёй побывали на этой увлекательной и познавательной экскурсии. Надежда интересный и образованный экскурсовод. Нашла подход к ребенку подростку и к нам-взрослым. Показала красивые видовые локации, подсказала где и что лучше взять на сувенир из этого старинного города, где лучше поесть. Хочу выразить благодарность и признательность за ваш труд! 💖

И Ирина читать дальше А посещение Спасо-Евфросиниевского монастыря оставило особое восторженное впечатление. Вроде бы небольшой город Полоцк, но такая богатая история и столько памятных мест.

Без экскурсии это была бы просто прогулка по красивым местам, а интересное повествование -это совсем другие впечатления от города! Полоцк очаровал с первых минут посещения. А экскурсия с Надеждой ещё более усилили эти впечатления. Много интересных фактов и акцент на детали. Без экскурсии невозможно узнать столько интересного о городе.

И Ирина Благодарим Надежду за изумительную экскурсию по старейшему городу Белоруссии. Посмотрели, прочувствовали и зарядились энергией города. Рекомендуем экскурсию

А Алла читать дальше свой город и эту любовь передает своим рассказом о городе. Она очень приветливый, жизнерадостный, заботливый человек. Нам не очень повезло с погодой, то сильный дождь, то вдруг солнце. Так Надежда пыталась построить наш маршрут так, чтобы мы все время могли где-то укрыться от непогоды. Проходила с нами больше отведенного времени из-за этого. Большое спасибо! Благодаря увиденному глазами Надежды, хочется вернуться в город еще раз! Мы очень довольны, что попали на экскурсию к Надежде. Мы с семьей были в Полоцке пол дня и поэтому решили пройти с экскурсией, чтобы увидеть самое значимое. Надежда очень любит

В Виктор Очень понравилась экскурсия. Надежда замечательный гид и человек, влюбленный в свой город

Рекомендую

А Алексей Погода подкачал. Попали под сильный ливень, но не смотря на это Надежда смогла довести свой рассказ до конца, мы многое узнали нового о Полоцке и истории Белоруссии. Очень довольны гастрономическими советами. Хлеб и намазка просто супер! Спасибо! Есть желание вернуться в этот город!

А Андрей Надежда очень интересный рассказчик. Получили большое удовольствие, рекомендую.

Maria читать дальше краю, обширные знания, индивидуальный подход (хотите заглянуть в наш университет - пожалуйста, отведать местных деликатесов - вот вам вкуснейшая пышечная, рекомендации, что купить в подарок из Полоцка - пожалуйста, и всё - в точку!)

Рекомендуем 100%! Надежда - прекрасный светлый человек! Планируем еще раз побывать в Полоцке, экскурсию постараемся взять только у неё. На экскурсии было очень интересно. Отличный маршрут, бесокнечная любовь к родному городу и

К Клочек Мне очень понравилась экскурсия в Полоцке. Экскурсовод Надежда очень приятная, знающая и любящая свой город и историю. Интересно рассказывала, отвечала на все вопросы.

С Светлана Мы были в Полоцке первый раз и нам хотелось получить не столько историческую информацию, а скорее эмоции от нового места. Без Надежды нам бы не удалось увидеть столько за один вечер. Мы прошли большим кругом по городу, увидели все знаковые места, услышали множество фактов из разных эпох, многое обсудили и даже получили совет, куда поехать на следующий день.

А Андрей В очередной раз убедились, что экскурсия по городу в сопровождении экскурсовода - это прекрасно.

Благодаря Надежде удалось побывать в таких местах, о которых не упоминается в перечне достопримечательностей Полоцка. Маршрут был составлен так, что удалось посетить концерт органной музыки в Софийском соборе.

Е Елена Спасибо, огромное Надежде за чудесную экскурсию. За погружение в историю, дествительно сковь века. А еще спасибо за пышки и мороженое!