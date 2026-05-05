Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПолоцк - феномен белорусской истории
Понять, в чём уникальность города и почему знакомство с Беларусью стоит начинать с него
Начало: У Софийского собора (ул. Замковая, 1)
17 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Полоцком. Индивидуальная экскурсия
Прогуляться по самому древнему городу Беларуси, оценить архитектуру и погрузиться в историю
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк - город с большим прошлым
Пройтись по уютному городу, осмотреть главные достопримечательности и погрузиться в историю
12 авг в 08:00
13 авг в 08:30
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Полоцком в мини-группе
Прогуляться по самому древнему городу Беларуси, оценить архитектуру и погрузиться в историю
Начало: У гостиницы Двина
Расписание: в субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
15 авг в 10:30
1667 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк сквозь века
Пройти дорогами самодержцев, прикоснуться к святыням и разгадать средневековые загадки
Начало: ПР.Ф. Скорины д. 13
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Из глубины седых веков» - знакомство с Полоцком
Увидеть историческое наследие города и ответить на вопросы квеста
10 авг в 19:00
13 авг в 08:30
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютный Полоцк: экскурсия с дегустацией
Увидеть главное - от Софийского собора до скульптуры «Буква Ў» - и попробовать настойки
Начало: У входа в Софийский собор
14 авг в 18:00
15 авг в 12:00
от 6200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по древнему Полоцку
Сквозь время и события: врата в море, центр Европы, Перун и буква Ў
16 авг в 17:00
29 авг в 10:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Полное погружение в Полоцк (на вашем авто)
Исследовать сердце древнего города
16 авг в 17:00
29 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Полоцком
Начало: Просп. Франциска Скорины 13
165 Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Взгляд на Полоцк с воды: сплав-экскурсия на байдарках
Увидеть лучшие ракурсы города и научиться работать веслом
Начало: Рядом с территорией Полоцкого ОСВОДа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые имена
Погрузиться в историю города - от поселения балтов до современности
16 авг в 17:00
29 авг в 09:00
от 1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Полоцк - город с большим прошлым»
Начало: Микрорайон Центр
Расписание: Расписание экскурсий понедельник - воскресенье с 8.00 до 19.00
160 Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Приключения в древнем Полоцке»
Начало: Ул. Скорины 13
160 Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Полоцк - древнейший город Беларуси и восточных славян
Начало: Свято-Евфросиниевский женский монастырь
Расписание: Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 Br за всё до 50 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Полоцк вечный: сквозь века и предания первого города Беларуси
Начало: Софийский собор (может меняться в зависимости от м...
Сегодня в 10:30
15 авг в 10:30
55 Br за человека
Индивидуальная
По следам Франциска Скорины
Начало: Борисов камень недалеко от входа в Софийский собор
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
200 Br за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПолоцк: всё самое важное в древнейшем городе Беларуси
Погрузиться в тысячелетнюю историю и посетить знаменитый Спасо-Евфросиниевский монастырь
Начало: На ул. Евфросиньи Полоцкой
17 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
50 Br за человека
Аудиогид
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Площадь Свободы (Замковый проезд, 2)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
74 Br за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По улицам древнего Полоцка с гидом-историком
От Софийского собора до дегустации белорусской кухни
Начало: У Софийского собора
10 авг в 19:00
13 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний, заманчивый Полоцк
Пройти по улицам города-патриарха и исследовать его богатое историко-культурное наследие
Начало: На площади Франциска Скорины
Завтра в 13:00
10 авг в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Полоцк: там, где начинается история
Услышать рассказы о прошлом - и прикоснуться к истокам Беларуси
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Полоцк: всё что стоит увидеть (обзорная экскурсия с посещением монастыря)
Начало: Софийский собор
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
200 Br за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 28 апр 2026
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию!!! Грамотная речь, интересные факты, глубокие ответы на вопросы, а главное, любовь к своему городу и
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Д
Дата посещения: 3 янв 2026
Благодарим Ольгу за отличную экскурсию.
Очень информативно, с большим количеством деталей, но при этом доступно и не перегружено.
От экскурсии остались только положительные впечатления.
Однозначно рекомендуем.
Очень информативно, с большим количеством деталей, но при этом доступно и не перегружено.
От экскурсии остались только положительные впечатления.
Однозначно рекомендуем.
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Г
Дата посещения: 20 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию по Полоцку! Все было организовано лучшим образом. Светлана, к сожалению, не смогла провести лично, но очень
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О
Дата посещения: 20 июл 2025
Прекрасная экскурсия, не смотря на ливень и невзгоды погоды, много интересных фактов, экскурсия подстроена и для детей 12 и 14
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К
Дата посещения: 8 июн 2025
Благодарим Олега за наше знакомство с Полоцком! Узнали для себя очень много нового об этом прекрасном древнем городе во все
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И
Прекрасная экскурсия по чудесному старинному городу. Экскурсовод Татьяна в очень увлекательной форме рассказала историю города и его исторических зданий и
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О
Информация структурирована и понята. Экскурсовод доброжелательна и тактична.
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очень нам понравилось, Светлана приятная, дикция 🔥, информативно, не нудно))), с юмором, время пролетело незаметно. рекомендую!!!
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Т
У нас была индивидуальная экскурсия. Очень познавательно, информативно и не напряжно. С удовольствием прогулялись по центру Полоцка и послушали его историю.
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И
Надежда очень приятный человек и знающий гид. Невероятно насыщенная экскурсия, охватывающая историю Полоцка от древности до современности. Масса любопытных деталей и тонкостей, делающих рассказ живым и интересным. Огромное спасибо Надежде! Однозначно рекомендуем!
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Всего 524 отзыва в Полоцке
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Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку
Самые популярные экскурсии в Полоцке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24:
Что посмотреть в Полоцке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Полоцку в августе 2026
Сейчас в Полоцке можно забронировать 24 экскурсии от 50 до 7000. Туристы уже оставили гидам 524 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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