Все экскурсии в Полоцке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Полоцке – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от $30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Полоцке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Беларуси на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
$30
за 1-10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Вас ждет экскурсия по городу Полоцку, во время которой Вы посетите территорию Верхнего и Нижнего...
Ежедневно с 8:00 до 18:00
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
$45
за 1-40 чел.
По следам Франциска Скорины
Тематическая экскурсия «По следам Франциска Скорины» познакомит гостей города Полоцка с выдающимся...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€35
за 1-10 чел.
Авто-пешеходная прогулка по центру Полоцка
Проследить 11 веков истории города, восхититься виленским барокко и обнаружить масонские символы
Индивидуальная экскурсия
4ч
$45
за 1-40 чел.
Полоцк - древнейший город Беларуси и восточных славян
Полоцк - город на Западной Двине
Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
Индивидуальная экскурсия
3ч
$43
за 1-10 чел.
Ежедневно с 10:00 по 22:00
Последние отзывы «Экскурсии Полоцка»
- ААнжелика25 января 2021Очень интересная экскурсия. Много легенд и забавных исторических гипотез. Весёлый гид, с которым было легко и увлекательно погулять по городу. Были мини-группой друзей из 4х человек. Понравилось всем. Рекомендую для тех, кто хочет узнать историю Полоцка и сделать красивые фото на память!
- ИИгорьСтепанович4 января 2021Экскурсия понравилась в целом. Стать камуникабельный молодой человек. Рекомендуем как экскурсовода желающих узнать что то новое для себя
- ннаталья10 марта 2020Стась (Станислав) - гид, , о котором только можно мечтать! Мы в полном восторге. Логистика построена идеально, график перемещения четко соблюдался, а это, между прочим- высший пилотаж в этой профессии! Рассказывает Стась живо, образно, шутки очень уместные и создают отличное настроение! Стась заранее позаботиля о нашем обеде и сделал заказ в кафе " Старый замок", который находится на маршруте нашего передвижения по городу, - так что нам не пришлось специально идти куда то и третить время. Все музеи, который мы планировали посетить, так же включил в график Стась и мы везде были точно в назначенное время. Фактически Стась был с нами не три часа, как указано в Трипстере, а весь день! Смело рекомендуем всем путешественникам именно Станислава !
- ТТатьяна4 мая 2019При изложении темы очень ощущается отношение гида к тем или иным событиям в истории города, поэтому несколько удивляло, что о каких значимых событиях не упомянуто вовсе, а на каких то все время делается акцент. (Начали, например, со времен вхождения города в польско-литовское княжество… ). Но в конце-концов, каждый автор имеет право на свое мнение. Сайтом воспользовалась впервые, но это удобно и думаю воспользуюсь и в будущем.