А Анжелика 5 Очень интересная экскурсия. Много легенд и забавных исторических гипотез. Весёлый гид, с которым было легко и увлекательно погулять по городу. Были мини-группой друзей из 4х человек. Понравилось всем. Рекомендую для тех, кто хочет узнать историю Полоцка и сделать красивые фото на память!

И ИгорьСтепанович 4 Экскурсия понравилась в целом. Стать камуникабельный молодой человек. Рекомендуем как экскурсовода желающих узнать что то новое для себя

н наталья 5 Стась (Станислав) - гид, , о котором только можно мечтать! Мы в полном восторге. Логистика построена идеально, график перемещения четко соблюдался, а это, между прочим- высший пилотаж в этой профессии! Рассказывает Стась живо, образно, шутки очень уместные и создают отличное настроение! Стась заранее позаботиля о нашем обеде и сделал заказ в кафе " Старый замок", который находится на маршруте нашего передвижения по городу, - так что нам не пришлось специально идти куда то и третить время. Все музеи, который мы планировали посетить, так же включил в график Стась и мы везде были точно в назначенное время. Фактически Стась был с нами не три часа, как указано в Трипстере, а весь день! Смело рекомендуем всем путешественникам именно Станислава !