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на 100 процентов. Не жалела времени и сил на нас.

Почему сомневаемся в рекомендации? Цены, которые устанавливает данная организация (именно организация, потому что гид работает от нее), на наш взгляд, несколько завышены и не соответствуют не столько характеру экскурсии, сколько масштабу туристического объекта… Полоцк - хоть и красивый, но очень маленький городочек, от многих древностей в котором одно название… Для примера, экскурсии в Минске и Витебске стоили гораздо дешевле (кстати, также индивидуальные). В связи с этим политика непонятна, конечно.