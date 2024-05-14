Добро пожаловать в многовековой Полоцк! Ещё в школе на уроках истории вам рассказывали о Полоцком княжестве, а теперь вы увидите его столицу и осмотрите богатое архитектурное наследие.
Монастыри и храмы разных эпох, Верхний замок, дом Петра I, бывший иезуитский коллегиум — мы покажем вам много мест, хранящих тайны прошлого, и расскажем о них всё самое интересное.
Монастыри и храмы разных эпох, Верхний замок, дом Петра I, бывший иезуитский коллегиум — мы покажем вам много мест, хранящих тайны прошлого, и расскажем о них всё самое интересное.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Древнейший город Беларуси
Полоцк впервые упомянут в 862 г. в «Повести временных лет». Архитектура 9–10 веков, увы, не сохранилось, зато есть храмы 11–12 веков и более поздние постройки. Вы увидите Верхний замок, дом Петра I, исторический центр, комплекс бывшего монастыря бернардинцев, здания иезуитского коллегиума, Софийский собор, Богоявленский монастырь и не только.
Мы расскажем:
- Чем город обязан Евфросинии Полоцкой, заступнице Беларуси
- Почему герб Полоцка — морской корабль
- Что происходило с городом, когда его захватил Иван Грозный
- Так ли стар Софийский собор — древнейший каменный храм Беларуси
- И многое другое
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Начало в центре города или от вашего дома, если он находится вблизи экскурсионного маршрута
- Экскурсию можно провести для большего кол-ва участников (до 20 человек) без изменения стоимости
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре или у вашего дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Полоцке
Провели экскурсии для 16637 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 мая 2024
Экскурсию проводил Валерий. Благодарим за знакомством с городом Полоцк, познавательную экскурсию и четкую организацию
Н
Наталья
13 мая 2024
Хочу, прежде всего, отметить, что экскурсию проводил не Кирилл, а Лариса. В целом, всё понравилось, не смотря на холод.
М
Мария
12 мая 2024
Нам очень понравился гид, который нас сопровождал. Рассказчик прекрасный, очень приятная женщина, которая смогла полностью учесть все наши пожелания и организовать экскурсию так, как нам удобно. Помогла соориентироваться в городе
Ольга
9 мая 2024
Нашим гидом был Роман. Сказать, что экскурсия нам понравилась, значит ничего не сказать. Роман просто кладезь информации, рассказывает очень интересно, показывает дополнительный материал. Вся длинная история Полоцка предстала перед нами, благодаря Роману! Настоятельно рекомендую эту экскурсию и обязательно с Романом) И ещё благодарю за советы по посещению музеев, кафе и ресторанов))
Е
Елена
8 мая 2024
Нам все очень понравилось! Прекрасная экскурсия. Замечательный гид. Много узнали и посмотрели. Спасибо! Рекомендуем всем!
С уважением, Елена
С уважением, Елена
Л
Лена
3 мая 2024
Валерий обладает нехарактерными знаниями для туристического гида, он глубоко знает историю города и умеет подстроиться под аудиторию. Было очень интересно.
Вероника
28 апр 2024
Экскурсию нам проводил Константин.
Замечательная прогулка по Полоцку. Узнали об основных событиях, связанных с историей города. Посмотрели большое количество достопримечательностей. Гид - великолепный рассказчик, заряжающий своей бодростью и энергией. Остались очень довольны, горячо рекомендуем!
Замечательная прогулка по Полоцку. Узнали об основных событиях, связанных с историей города. Посмотрели большое количество достопримечательностей. Гид - великолепный рассказчик, заряжающий своей бодростью и энергией. Остались очень довольны, горячо рекомендуем!
О
Оксана
1 апр 2024
24 марта посетили экскурсию "Знакомство с Полоцком", погода была совершенно не для прогулки, лил дождь со снегом, но благодарю Константину, никакие погодные условия не смогли омрачить наше впечатление о городе. Константин прекрасный гид, умный, тактичный, хорошо эрудированный. Большое спасибо за прекрасную экскурсию.
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