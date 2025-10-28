Мы погуляем по удивительному городу, который будет говорить с Вами, а я просто помогу Вам его услышать.
Полоцк — это место, где слои эпох переплелись так тесно, что за каждым фасадом скрывается тысяча историй.
Готовы отправиться в путешествие, где средневековые храмы, иезуитские тайны и шепот языческих богов станут вашими спутниками?
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПриглашаем вас в путешествие по Полоцку — древнейшему городу Беларуси, который на протяжении веков был свидетелем великих событий, хранителем тайн и центром духовной и интеллектуальной жизни. Эта экскурсия — не просто прогулка, а погружение в мир, где оживают средневековые храмы, легендарные личности и загадочные артефакты. Полоцк раскроет перед вами свои сокровища: от первого каменного храма Восточной Европы до магического Борисова камня, пережившего царей и войны. Что вас ждёт на экскурсии• Софийский собор — сердце древнего Полоцка. Посетим первый каменный храм Беларуси, построенный в XI веке. Узнаем секреты его уникальной «плинфы» — древней строительной техники, услышим эхо молитв, звучавших здесь тысячу лет назад, и разгадаем тайну исчезновения первого храма Восточной Европы.
- Верхний замок — белорусская Троя. Прогуляемся по местам сенсационных археологических раскопок, представим, как выглядел замок в разные эпохи, и узнаем, почему археологи называют Полоцк «белорусской Троей». Вас ждут истории о княжеских интригах и великих битвах.
- Легендарные личности Полоцка. Погрузимся в судьбы князя Всеслава Чародея, просветительницы Ефросиньи Полоцкой и поэта Симеона Полоцкого. Их жизнь — это истории о магии, вере и гениальности, которые изменили ход истории.
- Земляной вал Ивана Грозного. Исследуем укрепления XVI века, построенные во времена Ливонской войны. Узнаем, как Полоцк стал ареной великих сражений и какие тайны скрывают эти древние валы.
- Борисов камень — магический артефакт XII века. Прикоснёмся к загадочному валуну, покрытому древними знаками, попробуем «разбудить» его заклинания и загадаем желание у камня, который пережил Наполеона, царей и мировые войны. Раскроем историю его извлечения из вод Западной Двины.
- Иезуитский коллегиум — «Гарвард» Восточной Европы. Познакомимся с историей легендарного учебного заведения, где формировались умы XVIII века. Узнаем о строгих порядках, дисциплине и передовой системе просвещения, сделавшей Полоцк интеллектуальным центром региона.
- Проспект Скорины и памятник первопечатнику. Прогуляемся по проспекту, названному в честь Франциска Скорины, и увидим памятник «гению из тени веков». Разберёмся, почему его сравнивают с Леонардо да Винчи, и раскроем тайны его вклада в культуру.
- Площадь Свободы — зеркало эпох. Окажемся в месте, где сталинский ампир соседствует с колонной в честь героев 1812 года. Узнаем, как здесь кипела жизнь на рынке с отелями «Лондон» и «Париж», и почувствуем дыхание разных эпох.
- Географический центр Европы. Сделаем памятное фото в точке, где сходятся параллели судеб, и узнаем, почему именно Полоцк претендует на звание центра Европы.
- Памятник букве «Ў» и улица-музей. Посетим уникальный памятник букве, ставшей символом белорусского языка, и пройдёмся по улице, где каждое здание — страница истории, от средневековья до наших дней. Что вы узнаете• Тайны княжеской династии. Узнаем о трагедии Рогнеды и Ярополка и о том, как Полоцк стал «вратами в море» для европейской торговли.
- Загадка Велесовой книги. Разберёмся, миф это или реальность, и поговорим о языческом пантеоне: от грозного Перуна до таинственной Мокоши.
- Легендарная криничка-целительница. Проверим на себе, способна ли она снять сглаз и подарить благодать.
- Подземные ходы Полоцка. Существовали ли они на самом деле? Разберёмся, что говорят исторические источники.
- Визит Петра Великого. Узнаем, где останавливался император и какие следы его пребывания сохранились в городе.
- Остров Полоцк. Раскроем, кто открыл это загадочное место и почему оно так важно.
- Утраченные храмы. Пройдём по следам собора Святого Стефана, Доминиканского и Францисканского костёлов и узнаем, почему эти шедевры архитектуры исчезли.
- Археологические сенсации. Познакомимся с уникальными находками, которые потрясли учёных.
- Здание, снабжавшее город. Узнаем, как старинное сооружение, когда-то дававшее воду, теперь «питает» знаниями.
- История героини. Услышим рассказ о девушке, спасшей сотни жизней во время оккупации 1941–1944 годов, и почтим память героев-освободителей. Важная информация: Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях. Пеший маршрут — 3-4 км, осмотр достопримечательностей только снаружи.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Софийский собор
- Погуляем у Верхнего замка
- Земляной вал Ивана Грозного, укрепления XVI века
- Борисов камень
- Иезуитский коллегиум
- Проспект Скорину и увидим памятник «гению из тени веков»
- Площадь Свободы
- Географический центр Европы
- Уникальный памятник букве «Ў»
- Настоящая улица-музей, где каждое здание - страница истории
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Вход в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Скорины 13
Завершение: Ул. Нижнепокровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- Пеший маршрут - 3-4 км, осмотр достопримечательностей только снаружи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
28 окт 2025
Побывали с сыном 9 лет на персональной экскурсии в городе Полоцк! Маршрут интересный, гид отличный: Подготовлен, с альбомом, интересными фактами, событиями и местными легендами. Однозначно рекомендуем данную экскурсию, особенно, для тех, кто в Полоцке впервые!
С
Светлана
23 окт 2025
Сделали так, что мы влюбились в Полоцк!! Эмоционально, профессионально, с чувством юмора. . Все сложилось!! Приключение получилось!!
Т
Татьяна
15 сен 2025
От всех участников нашей группы (12 человек и собака) хочу выразить Олегу искреннюю благодарность за незабываемую экскурсию по Полоцку!
Это был настоящий подарок – возможность прикоснуться к многовековой истории этого удивительного
О
Оксана
13 авг 2025
Полоцк, конечно, удивил. Прекрасный, великий, светлый, чистый город. Даже не ожидала такого. Конечно это благодаря нашему гиду Олегу, который так интересно, поучительно и грамотно провёл экскурсию. Вместо запланированных 2-ух часов,
А
Анна
19 июл 2025
Доброе утро всем! Хотим оставить теплый отзыв о своей экскурсии в Полоцке. Двухчасовая экскурсия в сопровождении интересно излагающего гида Олега пролетела, как один миг. Лучше ехать на несколько дней,чтобы успеть посетить интересные места более детально.
А
Алексей
6 июл 2025
Были на индивидуальной экскурсии с 2 детьми. Экскурсовод Олег предложил нам интересный маршрут, к которому по его совету мы добавили посещение коллегиума. Прекрасный город с богатой историей, красочный рассказ с показом исторических фотографий и иллюстраций оставил очень хорошее впечатление. Большое спасибо городу и эускурсоводу!
