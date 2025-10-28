читать дальше

города.

Экскурсия стала настоящим приключением для всех нас, включая самых юных участников нашей группы. Наличие детей – а их было немало! – могло бы стать вызовом для многих, но не для Олега.

Отдельно хочется отметить интерактивность и умение вовлекать группу. Все вопросы, интересные истории и даже легкий юмор делали экскурсию невероятно увлекательной и динамичной. Олег отвечал на каждый вопрос с терпением и исчерпывающей полнотой, создавая атмосферу доверия и открытости.

Хочу добавить, что путь к началу нашей экскурсии по Полоцку был не самым легким: ранний подъем и дорога в 500 км. Но благодаря Олегу, даже долгая дорога и присутствие детей не стали препятствием, а, наоборот, придали экскурсии особую, теплую и дружелюбную атмосферу.

А самые маленькие участники даже получили памятные сувениры от Олега.

Ну и конечно же все запомнили из чего строили храмы - из плинфы)))