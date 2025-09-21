Погрузитесь в тысячелетнюю историю Полоцка, где каждый уголок хранит память о великих событиях и людях. Уникальная архитектура и культура ждут вас
Полоцк - это город, где история оживает на каждом шагу.
Прогулка начнётся у Верхнего замка, сердце города, и продолжится у величественного Софийского собора. Борисов камень и вал Ивана Грозного откроют вам читать дальше
тайны прошлого. У стен Иезуитского коллегиума и памятников героям войн вы почувствуете дух времени.
Памятный знак букве «Ў» и фигуры Симеона Полоцкого и Франциска Скорины расскажут о культурных традициях. Прогулка завершится у монастыря Богоявления, где история переплетается с современностью
5
39 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Исторические памятники
📜 Уникальная архитектура
🗿 Энергетика Борисова камня
🎨 Культурное наследие
🌿 Природные виды
Что можно увидеть
Верхний замок
Софийский собор
Борисов камень
Вал Ивана Грозного
Иезуитский коллегиум
Памятник героям-освободителям
Памятник героям войны 1812 года
Памятный знак букве «Ў»
Памятники Симеону Полоцкому и Франциску Скорине
Монастырь Богоявления
Описание экскурсии
Начнём прогулку у Верхнего замка, который считается сердцем Полоцка. Я поделюсь историей возникновения города и его названия. Расскажу о событиях, связанных с князем Рогволодом, и о многом другом.
Неизгладимое впечатление оставит величественный Софийский собор — главная достопримечательность не только города, но и всей Беларуси.
Осмотрим Борисов камень — монументальный памятник письменности 12 века. Считается, что огромный валун обладает особой энергетикой и исполняет желания.
Подойдём к необычному памятнику военной фортификации – валу Ивана Грозного. Он не только органично вписывается в современный ландшафт, но и напоминает о трагической странице в истории города.
Остановимся у стен Иезуитского коллегиума, открытого в 1581 году по указу короля Стефана Батория.
Почувствуем эхо Великой Отечественной войны у памятника героям-освободителям Полоцка.
Памятник героям войны 1812 года напомнит о том, что война с Бонапартом хоть и далека, но всё же не забыта.
Остановимся у памятного знака букве «Ў» — эксклюзивного символа белорусского языка. И сделаем фото в подтверждение того, что вы побывали в самом центре Европы.
Возле памятников Симеону Полоцкому и Франциску Скорине вы узнаете о богатых культурно-просветительских традициях древнего Полоцка.
А на Нижнепокровской я познакомлю вас с историей монастыря Богоявления, которая вмещает в себя важнейшие события из жизни полочан на протяжении нескольких веков.
Организационные детали
По желанию экскурсию можно провести в формате квеста с познавательными заданиями и сувенирами — детали узнавайте в переписке
По запросу и за доплату экскурсию можно провести для большего количества человек
Если захотите, я могу организовать посещение музеев, Спасо-Евфросиниевского монастыря, мастер-класс по традиционному ручному ткачеству и многое другое
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Полоцке
Провела экскурсии для 294 туристов
Меня зовут Светлана, я родилась и выросла в Полоцке. Горжусь своим городом и люблю его. И постараюсь сделать так, чтобы вы узнали о прошлом и настоящем Полоцка — и тоже его полюбили. Вам предстоит взглянуть на древнейший город Беларуси глазами коренной полочанки, чтобы понять, почему много раз горевший и разрушенный город — жив, и с каждым годом становится всё краше.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
1
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
Г
Галина
21 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию по Полоцку! Все было организовано лучшим образом. Светлана, к сожалению, не смогла провести лично, но очень оперативно и ответственно нашла замену в лице Елены. Бывает, идешь читать дальше
на историческую экскурсию, а гид так сухо все рассказывает, словно из учебника диктует. Ни эмоций, ни огонька в глазах. Сразу видно, что человеку это неинтересно, он просто отрабатывает часы. После такой даже самые впечатляющие места не запоминаются. Но нам повезло, Елена - увлеченный своим делом экскурсовод... Это сразу чувствуется! Она не просто говорит заученные фразы, даты, а горит этой темой. После такой экскурсии действительно хочется узнать больше, самой почитать, разобраться.
Дата посещения: 20 сентября 2025
Е
Елена
17 ноя 2025
В полном восторге от экскурсии! Очень увлекательно и интересно! И хотя была замена гида - Татьяне БРАВО за такой удивительный экскурс в прошлое Полоцка! Спасибо большое и, конечно, рекомендую!!!
Ольга
9 ноя 2025
Здравствуйте, все добрые люди! Вчера мы с взрослой дочерью побывали в Полоцке. Открывали его вместе со Светланой). Сама я - профессиональный экскурсовод и гид на Трипстере. Поэтому экскурсант профессионально деформированный)). Тем более ценно, читать дальше
что я не отметила вообще никаких огрех. Светлана - волшебный гид. Текст лёгкий, последовательно встроенный, с правильными переходами от ранних фактов к современным. Даже 17-летняя дочь с клиповым восприятием информации ни разу не заскучала. Отдельное спасибо Светлане за организационные подсказку по посещению Иезуитского Коллеги ума и Спасопю-Ефросиньевского монастыря. Она бережно рассчитала наше время экскурсии, чтобы мы везде успели, встретив нас на вокзале так рано, как экскурсовод не особо любят)). Ещё раз большой респект!
А
Алла
8 ноя 2025
Очень понравился город-Полоцк. Много памятников. Интересная история, грамотный экскурсовод.
С
Светлана
5 ноя 2025
Здравствуйте! Светлана провела интересную экскурсию по Полоцку. Было ветрено и холодно, но на протяжении экскурсии мы забыли о погоде, было очень увлекательно, динамично, хорошо прослеживалась связь поколений и эпохи в жизни города. Очень приятно было участвовать в интерактивной игре и получить подарочки от Светланы! Однозначно, Светлана - профессионал, патриот своего города!
Е
Елена
1 ноя 2025
Спасибо большое! Светлана молодец, прекрасный, интересный рассказчик! Очень понравилось, очень довольны! СПАСИБО!
Татьяна
28 окт 2025
Экскурсию нам провела Татьяна. Нам не повезло только с погодой, шел дождь. Но мы его практически не замечали. Татьяна как ходячая энциклопедия заинтересовала нас рассказами об истории Полоцка. Очень интересно и познавательно. Время пролетело незаметно. А еще захотелось вернуться в Полоцк и посетить его многочисленные музеи, о которых нам рассказала Татьяна. Спасибо ей большое!
И
Игорь
27 окт 2025
Большое спасибо Светлане за очень интересную и познавательную экскурсию по Полоцку. Буду рекомендовать ее своим друзьям. Игорь.
Нина
26 окт 2025
Сегодня гуляли по Полоцку со Светланой. Хочу подчеркнуть, что именно гуляли, а не отметились на экскурсии с гидом) Это было прекрасно! Светлана - очень душевный человек! У нас с мужем осталось впечатление, что мы прогулялись с близким человеком по незнакомому месту, о котором она нам рассказала много интересного. Всем от души рекомендую экскурсию со Светланой!
Е
Елена
25 окт 2025
Заказали экскурсию в Полоцке у Светланы. Экскурсия прошла замечательно, были учтены все наши пожелания. Погода была пасмурная с дождем, но даже это не омрачило наше пребывание в этом удивительном городе. читать дальше
Светлана нас заинтересовала так, что даже сильный дождь нам не мешал. Дети (9 и 11 лет) слушали с интересом. А после экскурсии рассказали почти все, что узнали от Светланы. Получили по окончании экскурсионной программы приятные и памятные презенты. Дочь даже захотела сделать небольшую презентацию в школе о том как побывала в Полоцке. Спасибо большое Светлана!!!!
Инна
23 окт 2025
Спасибо большое Светлане. Очень грамотный экскурсовод, приятный собеседник. Много знает, готова поделиться, видно, что любит свой город всей душой. Два с половиной часа пролетели незаметно. Погуляли по городу, узнали много не только про Полоцк, но и историю самой земли белорусской. Светлана подстраивается под туристов, взаимодействует. Спасибо за интересные факты о языке и загадки. Рекомендую
Э
Эсфирь
13 окт 2025
Мы просили провести индивидуальную экскурсию, и хотели определеную тему. Организаторы очень быстро среагировали, предложили экскурсовода, которая ориентируется в данной теме! Все было интересно и увлекательно!
Ольга
13 окт 2025
Светлана не смогла провести экскурсию из за форс мажора, но предложила на замену коллегу Татьяну.
Татьяна была чудесна, очень понравилась экскурсия и, конечно же, спасибо Светлане, что не просто отказалась от экскурсии, а предложила экскурсию с коллегой😊🤝
Т
Татьяна
8 окт 2025
Огромное спасибо Светлане за интересную и познавательную экскурсию по Полоцку! Наша группа из 4 человек единодушно высоко оценила профессионализм и интересный, с любовью, рассказ о городе! С удовольствием побывали в читать дальше
монастыре Ефросинии Полоцкой! Большое впечатление произвел Храм в честь Преображения Господня 12 век с замечательными фресками. Софийский собор тоже очень красивый и место его расположения - восторг! С удовольствием прогулялись по историческому центру города!
Людмила
7 окт 2025
У меня получилась индивидуальная экскурсия. Началась в дымке от реки, постепенно город открылся. Было интересно, красивый маршрут