Полоцк - это город, где история оживает на каждом шагу.Прогулка начнётся у Верхнего замка, сердце города, и продолжится у величественного Софийского собора. Борисов камень и вал Ивана Грозного откроют вам

тайны прошлого. У стен Иезуитского коллегиума и памятников героям войн вы почувствуете дух времени. Памятный знак букве «Ў» и фигуры Симеона Полоцкого и Франциска Скорины расскажут о культурных традициях. Прогулка завершится у монастыря Богоявления, где история переплетается с современностью

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начнём прогулку у Верхнего замка, который считается сердцем Полоцка. Я поделюсь историей возникновения города и его названия. Расскажу о событиях, связанных с князем Рогволодом, и о многом другом.

Неизгладимое впечатление оставит величественный Софийский собор — главная достопримечательность не только города, но и всей Беларуси.

Осмотрим Борисов камень — монументальный памятник письменности 12 века. Считается, что огромный валун обладает особой энергетикой и исполняет желания.

Подойдём к необычному памятнику военной фортификации – валу Ивана Грозного. Он не только органично вписывается в современный ландшафт, но и напоминает о трагической странице в истории города.

Остановимся у стен Иезуитского коллегиума, открытого в 1581 году по указу короля Стефана Батория.

Почувствуем эхо Великой Отечественной войны у памятника героям-освободителям Полоцка.

Памятник героям войны 1812 года напомнит о том, что война с Бонапартом хоть и далека, но всё же не забыта.

Остановимся у памятного знака букве «Ў» — эксклюзивного символа белорусского языка. И сделаем фото в подтверждение того, что вы побывали в самом центре Европы.

Возле памятников Симеону Полоцкому и Франциску Скорине вы узнаете о богатых культурно-просветительских традициях древнего Полоцка.

А на Нижнепокровской я познакомлю вас с историей монастыря Богоявления, которая вмещает в себя важнейшие события из жизни полочан на протяжении нескольких веков.

Организационные детали