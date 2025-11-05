Полоцк - город с богатой историей, где каждый камень хранит память о великих событиях.Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в прошлое Беларуси, посетив Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие

значимые места. Узнайте о жизни полоцких князей, роли города в Ливонской войне и истории образования в Иезуитском коллегиуме. Полоцк - это не только архитектура, но и дух времени, который ощущается на каждой улице

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Приглашаю вас в город, который называют колыбелью Беларуси, город-музей. Почему на протяжении столетий Полоцк играл важную роль в политике, просвещении, а затем утратил своё значение? На этот и другие вопросы мы поразмышляем на фоне памятников архитектуры разных эпох и стилей.

В нашей программе:

Верхний замок — исторический центр города, его сердце и душа. Здесь мы поговорим о Полоцком княжестве, его связи с викингами и Древней Русью. Вы услышите, почему полоцкие князья не называли себя Рюриковичами, а в ком из правителей Москвы текла кровь полоцких княгинь.

Софийский собор, возведённый Всеславом Брячиславичем Чародеем, самым знаменитом полоцким князем, чья жизнь — готовый сценарий для сериала. Вы узнаете историю собора и ответ на главный вопрос: почему облик собора так изменился и какую роль в этом сыграл Пётр I.

Нижний замок. Я расскажу, как на городе сказались события Ливонской войны и последствия захвата Полоцка Иваном Грозным.

Иезуитский коллегиум (кадетский корпус) — крупнейший центр образования на белорусских землях 16–19 веков. Тут ходила ещё Екатерина Великая, а у желающих есть возможность пообщаться с Мудрым Старцем — придуманная в 19 веке говорящая голова даёт ответы на любой вопрос.

Площадь Свободы. На главной площади города мы поговорим о победах над французскими и немецкими захватчиками.

Богоявленский собор — кафедральный собор епархии, где покоятся мощи первого белорусского великомученика.

Здание бывшего Богоявленского мужского монастыря и братской школы (современный музей книгопечатания). Созданный по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги, монастырь пережил многое. Сегодня в нём расположены два музея, которые называют лучшей локацией для фото в соцсети.

Старинные гостиницы. Вы услышите о жизни и облике Полоцка в начале прошлого века. О том, почему здесь оказался Прокудин-Горский и зачем приезжали царские особы.

А ещё:

Вы увидите знаковые памятники: Евфросинии Полоцкой, Франциску Скорине, букве «Ў» и другие

Узнаете судьбу уничтоженного собора Святого Стефана — когда-то самого высокого здания в городе, украшенного полотнами великих художников

По желанию посетите Спасо-Евфросиниевский монастырь — сакральное место Беларуси, где покоятся чудотворные святыни

Организационные детали