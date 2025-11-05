Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в прошлое Беларуси, посетив Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические замки и соборы
- 📚 Уникальные образовательные центры
- 👑 Истории о полоцких князьях
- 🕌 Архитектурные шедевры разных эпох
- 🗺️ Погружение в культуру Беларуси
Что можно увидеть
- Верхний замок
- Софийский собор
- Нижний замок
- Иезуитский коллегиум
- Площадь Свободы
- Богоявленский собор
- Музей книгопечатания
Описание экскурсии
Приглашаю вас в город, который называют колыбелью Беларуси, город-музей. Почему на протяжении столетий Полоцк играл важную роль в политике, просвещении, а затем утратил своё значение? На этот и другие вопросы мы поразмышляем на фоне памятников архитектуры разных эпох и стилей.
В нашей программе:
Верхний замок — исторический центр города, его сердце и душа. Здесь мы поговорим о Полоцком княжестве, его связи с викингами и Древней Русью. Вы услышите, почему полоцкие князья не называли себя Рюриковичами, а в ком из правителей Москвы текла кровь полоцких княгинь.
Софийский собор, возведённый Всеславом Брячиславичем Чародеем, самым знаменитом полоцким князем, чья жизнь — готовый сценарий для сериала. Вы узнаете историю собора и ответ на главный вопрос: почему облик собора так изменился и какую роль в этом сыграл Пётр I.
Нижний замок. Я расскажу, как на городе сказались события Ливонской войны и последствия захвата Полоцка Иваном Грозным.
Иезуитский коллегиум (кадетский корпус) — крупнейший центр образования на белорусских землях 16–19 веков. Тут ходила ещё Екатерина Великая, а у желающих есть возможность пообщаться с Мудрым Старцем — придуманная в 19 веке говорящая голова даёт ответы на любой вопрос.
Площадь Свободы. На главной площади города мы поговорим о победах над французскими и немецкими захватчиками.
Богоявленский собор — кафедральный собор епархии, где покоятся мощи первого белорусского великомученика.
Здание бывшего Богоявленского мужского монастыря и братской школы (современный музей книгопечатания). Созданный по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги, монастырь пережил многое. Сегодня в нём расположены два музея, которые называют лучшей локацией для фото в соцсети.
Старинные гостиницы. Вы услышите о жизни и облике Полоцка в начале прошлого века. О том, почему здесь оказался Прокудин-Горский и зачем приезжали царские особы.
А ещё:
- Вы увидите знаковые памятники: Евфросинии Полоцкой, Франциску Скорине, букве «Ў» и другие
- Узнаете судьбу уничтоженного собора Святого Стефана — когда-то самого высокого здания в городе, украшенного полотнами великих художников
- По желанию посетите Спасо-Евфросиниевский монастырь — сакральное место Беларуси, где покоятся чудотворные святыни
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсии я провожу по официальному договору — для его оформления мне понадобятся ваши паспортные данные. Вы получите свою копию договора с чеком об оплате
- Программу возможно провести с посещением музеев, Спасо-Евфросиниевского монастыря, для большего количества участников или в формате квеста — подробности уточняйте в переписке
- Материал экскурсии легко адаптируется под ваш запрос
