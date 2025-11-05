Мои заказы

Полоцк - феномен белорусской истории

Откройте для себя Полоцк, где история и культура переплетаются в каждом уголке. Узнайте, почему этот город называют колыбелью Беларуси
Полоцк - город с богатой историей, где каждый камень хранит память о великих событиях.

Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в прошлое Беларуси, посетив Верхний и Нижний замки, Софийский собор и другие
значимые места.

Узнайте о жизни полоцких князей, роли города в Ливонской войне и истории образования в Иезуитском коллегиуме. Полоцк - это не только архитектура, но и дух времени, который ощущается на каждой улице

5
29 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические замки и соборы
  • 📚 Уникальные образовательные центры
  • 👑 Истории о полоцких князьях
  • 🕌 Архитектурные шедевры разных эпох
  • 🗺️ Погружение в культуру Беларуси
Что можно увидеть

  • Верхний замок
  • Софийский собор
  • Нижний замок
  • Иезуитский коллегиум
  • Площадь Свободы
  • Богоявленский собор
  • Музей книгопечатания

Описание экскурсии

Приглашаю вас в город, который называют колыбелью Беларуси, город-музей. Почему на протяжении столетий Полоцк играл важную роль в политике, просвещении, а затем утратил своё значение? На этот и другие вопросы мы поразмышляем на фоне памятников архитектуры разных эпох и стилей.

В нашей программе:

Верхний замок — исторический центр города, его сердце и душа. Здесь мы поговорим о Полоцком княжестве, его связи с викингами и Древней Русью. Вы услышите, почему полоцкие князья не называли себя Рюриковичами, а в ком из правителей Москвы текла кровь полоцких княгинь.

Софийский собор, возведённый Всеславом Брячиславичем Чародеем, самым знаменитом полоцким князем, чья жизнь — готовый сценарий для сериала. Вы узнаете историю собора и ответ на главный вопрос: почему облик собора так изменился и какую роль в этом сыграл Пётр I.

Нижний замок. Я расскажу, как на городе сказались события Ливонской войны и последствия захвата Полоцка Иваном Грозным.

Иезуитский коллегиум (кадетский корпус) — крупнейший центр образования на белорусских землях 16–19 веков. Тут ходила ещё Екатерина Великая, а у желающих есть возможность пообщаться с Мудрым Старцем — придуманная в 19 веке говорящая голова даёт ответы на любой вопрос.

Площадь Свободы. На главной площади города мы поговорим о победах над французскими и немецкими захватчиками.

Богоявленский собор — кафедральный собор епархии, где покоятся мощи первого белорусского великомученика.

Здание бывшего Богоявленского мужского монастыря и братской школы (современный музей книгопечатания). Созданный по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги, монастырь пережил многое. Сегодня в нём расположены два музея, которые называют лучшей локацией для фото в соцсети.

Старинные гостиницы. Вы услышите о жизни и облике Полоцка в начале прошлого века. О том, почему здесь оказался Прокудин-Горский и зачем приезжали царские особы.

А ещё:

  • Вы увидите знаковые памятники: Евфросинии Полоцкой, Франциску Скорине, букве «Ў» и другие
  • Узнаете судьбу уничтоженного собора Святого Стефана — когда-то самого высокого здания в городе, украшенного полотнами великих художников
  • По желанию посетите Спасо-Евфросиниевский монастырь — сакральное место Беларуси, где покоятся чудотворные святыни

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Экскурсии я провожу по официальному договору — для его оформления мне понадобятся ваши паспортные данные. Вы получите свою копию договора с чеком об оплате
  • Программу возможно провести с посещением музеев, Спасо-Евфросиниевского монастыря, для большего количества участников или в формате квеста — подробности уточняйте в переписке
  • Материал экскурсии легко адаптируется под ваш запрос

Наталья
Наталья — ваш гид в Полоцке
Провела экскурсии для 215 туристов
Полоцк — всегда был предметом моей любви и интереса. Выбор профессии историка, поступление в Полоцкий университет (где, как не в стенах бывшего иезуитского коллегиума учиться на историка) и написание дипломной
работы с отличием по истории Полоцка не были случайны. Автор статей по истории Полоцка в 1944–1953 гг. Восемь лет работала учителем истории — это научило преподносить информацию так, чтобы было интересно разной аудитории. Но главным своим качеством считаю трепетное отношение к своему городу и к его гостям. Моя цель показать город как «живой», со своим духом и характером, чтобы гости прониклись им. Для меня важнее не то, сколько фактов запомнится, а те чувства, что останутся после экскурсии — пусть они будут такими, словно вы приехали к своему близкому другу. Как полочанке в четвертом поколении и историку по профессии, мне важно донести, в чем значение и уникальность Полоцка в истории Беларуси, почему мы говорим «ад Полацка пачаўся свет…».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Н
Наталья
5 ноя 2025
Прекрасный исторический город Полоцк🤩 всем рекомендую посетить его✌️
Екатерина
Екатерина
4 ноя 2025
Наталья супер экскурсовод! Ходили намного дольше обозначенного времени, узнали очень много нового! Наталья просто кладезь знаний, а кроме того, очень приятная в общении! Большое спасибо за экскурсию!
Е
Елена
30 окт 2025
Прекрасная экскурсия с погружением в историю Полоцка! Необычайная ширина познаний Натальи впечатлила, но, несмотря на множество имён и фамилий, невероятные зигзаги истории, мы не запутались, а наоборот, прояснили исторические события. Спасибо огромное! Полоцк нас впечатлил, захотелось вернуться ещё в хорошую летнюю погоду.
Дмитрий
Дмитрий
26 окт 2025
Прекрасный экскурсовод. Но даже не это главное. Прекрасный человек. Вот, что главное, как мы считаем.

Рекомендуем однозначно.
А
Анна
15 окт 2025
Гида Наталью могу смело рекомендовать. Проверенный маршрут, интересно рассказывает (скучно не было), позитивный, приятный человек. Посетили много городов, часто берем экскурсии, Наталья один из лучших гидов. Спасибо!
А
Алина
10 окт 2025
Содержательно, интересно, отличная правильная, грамотная речь экскурсовода, темп экскурсии прекрасный
Н
Наталья
6 окт 2025
Наталья, прекрасный экскурсовод и очень приятный человек! Мы прогулялись по Полоцку с местным жителем, который прекрасно знает история своего города и страны, увидели ее любимые уголки, попробовали восхитительные пончики, получили рекомендации, какие фильмы посмотреть, чтобы лучше узнать персоналии, связанные с Полоцком. Наталья педагог и прекрасно работает с детьми подросткового возраста. Искренне рекомендую эту экскурсию!
В
Валерия
6 окт 2025
хочу поблагодарить Наталью за очень интересную экскурсию по Полоцку! от фресок 12 века до сих находимся под впечатлением! Наталья как истинный патриот своего края, с любовью рассказывала про его историю и события. Рекомендую экскурсию, не пожалеете!!!
Елена
Елена
16 сен 2025
Наталья очень симпатичная молодая и доброжелательная девушка, но при этом она профессиональный рассказчик и патриот своего города. Наша экскурсия проходила в течение почти 3 х часов и мы совсем не заметили, как это время пролетело. Материал собран так, что практически не возникает никаких вопросов- все очень понятно. А главное, мы влюбились в этот город, благодаря Наталье. Очень рекомендую.
А
Алексей
9 сен 2025
Наталья замечательный экскурсовод и человек. Много чего узнали про историю Полоцка, время прошло незаметно. Спасибо большое за экскурсию))
Светлана
Светлана
8 сен 2025
Великолепно, Наталья любит свой город и свою профессию и видно, что она очень хочет поделиться своими знаниями с экскурсантами, было очень интересно.
В
Вера
7 сен 2025
Если Полоцк, то обязательно с Натальей. Система подачи информации, любовь и знание города, которую смогла передать нам.
Ольга
Ольга
30 авг 2025
Чтобы окунуться в историю земли белорусской, надо обязательно посетить Полоцк. Гид Наталья - прекрасный рассказчик, внимательна к туристам. Благодаря ей мы освежили свои знания истории, узнали много нового. Она дала нам полезные советы, касающиеся пребывания в городе. Полоцк - душевный город.
А
Архипенко
27 авг 2025
26.08.2025 были на обзорной экскурсии. Не смотря на плохую погоду, нам очень понравилось. Наталья пыталась нас прятать от дождя, перестраивала маршрут экскурсии. Рассказывала увлекательно и познавательно,"вкрапления" из личного опыта раскопок добавляют интереса к теме.
Большое спасибо за экскурсию!
P.S. Как гостям города, посоветовала где поужинать, было вкусно!
В
Владимир
22 авг 2025
Экскурсовод Наталья поразила знаниями материала, любовью к городу и доброжелательностью. Будем рекомендовать своим друзьям.

