Об экскурсии

Обзорная историко-биографическая экскурсия познакомит вас с одной из очень интересных и загадочных личностей Полоцка – сыном торговца кожей (скурай), доктором медицины, ботаником, ставшим основателем печатного дела на территории восточнославянских земель. Данная экскурсия затронет тему основания и развития города, период жизни и деятельности Франциска Скорины, а также историю города в последующие исторические эпохи.

Экскурсия начнётся на территории Полоцкого Софийского собора, у Борисового камня – одного из немногих памятников эпиграфики XII века на территории Беларуси. В Полоцком Софийском соборе туристы смогут ознакомиться с памятниками письменности XI века – надписями на камнях, лежащими в основании Софийского собора, разрушенного взрывом в 1710 году.

После посещения экспозиции музея истории архитектуры Софийского собора и прогулки по Нижне-Покровской улице туристам представится возможность посетить единственный на территории Беларуси музей книгопечатания. В ходе экскурсии по экспозиции музея туристы познакомятся с историей зарождения и развития письменности у разных народов земли, от глиняных табличек шумеров до изобретения печатной машинки.

Также туристы смогут ознакомиться с моделью печатного станка Франциска Скорины, изготовленной для съёмок советского фильма «Я – Франциск Скорина», вышедшего на экраны в 1969 году. После посещения памятника полоцкому первопечатнику экскурсанты отправятся в направлении площади Свободы, посетив ещё несколько памятников и памятных знаков по пути. В их числе памятник Симеону Полоцкому, знак «Центр Европы», памятный знак букве «Ў». Закончится экскурсия на площади Свободы, на территории административного центра города Полоцка.