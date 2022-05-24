По следам Франциска Скорины

Тематическая экскурсия «По следам Франциска Скорины» познакомит гостей города Полоцка с выдающимся деятелем эпохи

Тематическая экскурсия «По следам Франциска Скорины» познакомит гостей города Полоцка с выдающимся деятелем эпохи Просвещения – первопечатником восточнославянских земель Франциском Скориной! В ходе экскурсии вы познакомитесь с трудами Франциска Скорины, а также узнаете его жизненный путь и пройдете вместе с ним по зеленым, холмистым, живописным и древним улицам Полоцка!
По следам Франциска Скорины
По следам Франциска Скорины
По следам Франциска Скорины
По следам Франциска Скорины
По следам Франциска Скорины
По следам Франциска Скорины
По следам Франциска Скорины

Что вас ожидает 🤩

  • Софийский собор
  • Здание лютеранской кирхи (ныне здание краеведческого музея)
  • Корпус францисканского монастыря
  • Единственный в Беларуси музей белорусского книгопечатания
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • Застройка улицы Нижне-Покровской
  • Основные памятники города
  • Центральная площадь города
  • Памятник воинам-освободителям
  • Памятник Отечественной войны 1812 года

Об экскурсии

Обзорная историко-биографическая экскурсия познакомит вас с одной из очень интересных и загадочных личностей Полоцка – сыном торговца кожей (скурай), доктором медицины, ботаником, ставшим основателем печатного дела на территории восточнославянских земель. Данная экскурсия затронет тему основания и развития города, период жизни и деятельности Франциска Скорины, а также историю города в последующие исторические эпохи.
Экскурсия начнётся на территории Полоцкого Софийского собора, у Борисового камня – одного из немногих памятников эпиграфики XII века на территории Беларуси. В Полоцком Софийском соборе туристы смогут ознакомиться с памятниками письменности XI века – надписями на камнях, лежащими в основании Софийского собора, разрушенного взрывом в 1710 году.
После посещения экспозиции музея истории архитектуры Софийского собора и прогулки по Нижне-Покровской улице туристам представится возможность посетить единственный на территории Беларуси музей книгопечатания. В ходе экскурсии по экспозиции музея туристы познакомятся с историей зарождения и развития письменности у разных народов земли, от глиняных табличек шумеров до изобретения печатной машинки.
Также туристы смогут ознакомиться с моделью печатного станка Франциска Скорины, изготовленной для съёмок советского фильма «Я – Франциск Скорина», вышедшего на экраны в 1969 году. После посещения памятника полоцкому первопечатнику экскурсанты отправятся в направлении площади Свободы, посетив ещё несколько памятников и памятных знаков по пути. В их числе памятник Симеону Полоцкому, знак «Центр Европы», памятный знак букве «Ў». Закончится экскурсия на площади Свободы, на территории административного центра города Полоцка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Пожертвования в храмах (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Борисов камень недалеко от входа в Софийский собор
Завершение: Центральная площадь города
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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