Эта экскурсия ⛳ познакомит нас с историей 📖 Беларуси с древнейших времен и рассказывает о людях, прославивших имя нашей страны.

Экскурсия в крупнейший исторический центр кривичей и восточных славян! Вы узнаете, каков он на самом деле, этот небольшой городок, раскинувший свои гордые плечи вдоль реки Западная Двина!

Полоцк - самый старый город 🏙️ Беларуси и древнейший город Киевской Руси. С Полоцком связана деятельность таких выдающихся особ, как Рогволод, Евфросиния Полоцкая, Всеслав Чародей, Франциск Скорина, Симеон Полоцкий и многие другие.

Полоцк - это ещё и религиозный центр Беларуси. И главной достопримечательностью 🏛️, привлекающей тысячи туристов, является Софийский собор. Храм был построен в XI столетии, но из-за многочисленных войн неоднократно перестраивался. На сегодняшний день от первоначального собора осталась только апсида, наиболее старинное сооружение из камня на территории Беларуси.

Полоцк сегодня - это центр познавательного туризма. Единственный в стране музей 🖼 белорусского книгопечатания в Полоцке знакомит посетителей с историей возникновения и развития письменности. Музей традиционного ручного ткачества Поозерья посвящен ручному ткачеству районов Витебской области. Также в рамках туризма и отдыха в Беларуси экскурсия в Полоцк предполагает посещение памятников Евфросинии Полоцкой, Франциску Скорине, Симеону Полоцкому, Всеславу Чародею. Весьма необычным является памятник букве "Ў" в Полоцке. Недалеко от Полоцка, в районе озера Шо, ученые установили расположение географического центра Европы. Однако символический знак находится в г. Полоцке на центральном проспекте Ф. Скорины.

О событиях войны 1812 года напоминает Красный мост - место сражения русских войск с французами. Много памятников в городе, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны. Один из них - мемориальный комплекс Курган Бессмертия, был насыпан жителями Полоцка на берегу Западной Двины в знак памяти 150. 000 жителей Полоцка, беспощадно убитых фашистами в военные годы.

Очередное уникальное место - это Спасо-Евфросиньевский монастырь в Полоцке, который включает в себя Спасо-Преображенскую церковь ⛪, Свято-Крестовоздвиженский собор, врата-звонницу. Построен монастырь в 12 веке по просьбе настоятельницы Евфросинии Полоцкой. В Спасо-Преображенской церкви сохранились фрески 12 столетия, хранятся мощи первой белорусской святой Евфросинии Полоцкой, а также копия креста Евфросинии Полоцкой. Наличие большого числа памятников культового зодчества превращают Полоцк в центр паломничества православных верующих.

Полоцк по праву считается главным туристическим центром страны. Не упустите момент убедиться в этом!

Внимание: Если вас от 1 до 20 человек - бронируйте 3 билета - это стоимость экскурсии 🧭 с группы любого размера.