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Полоцк — древнейший город Беларуси и восточных славян

4
1 отзыв
Сергей С.
Сергей С. – Гид из Полоцка
Полоцк — город 🏙️ на Западной Двине.

Первое летописное упоминание относится к 862 году, когда город был центром Полоцкого княжества.

Это самый старый город Беларуси и древнейший город Киевской Руси.

С Полоцком связана деятельность таких выдающихся особ, как Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, Симеон Полоцкий, Всеслав Чародей и многие многие другие.
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Полоцк — древнейший город Беларуси и восточных славян
Полоцк — древнейший город Беларуси и восточных славян

Что вы увидите

  • Древнее городище
  • Красный мост
  • памятник Кривичам
  • валы Ивана Грозного
  • Полоцкая иезуитская академия
  • Софийский собор
  • единственный в Беларуси музей белорусского книгопечатания
  • храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • "Нулевой километр" (географический центр Европы)
  • памятник букве "Ў"
  • памятник Отечественной войне 1812 года
  • мемориальный комплекс Курган Бессмертия
  • .
Эта экскурсия ⛳ познакомит нас с историей 📖 Беларуси с древнейших времен и рассказывает о людях, прославивших имя нашей страны.
Экскурсия в крупнейший исторический центр кривичей и восточных славян! Вы узнаете, каков он на самом деле, этот небольшой городок, раскинувший свои гордые плечи вдоль реки Западная Двина!
Полоцк - самый старый город 🏙️ Беларуси и древнейший город Киевской Руси. С Полоцком связана деятельность таких выдающихся особ, как Рогволод, Евфросиния Полоцкая, Всеслав Чародей, Франциск Скорина, Симеон Полоцкий и многие другие.
Полоцк - это ещё и религиозный центр Беларуси. И главной достопримечательностью 🏛️, привлекающей тысячи туристов, является Софийский собор. Храм был построен в XI столетии, но из-за многочисленных войн неоднократно перестраивался. На сегодняшний день от первоначального собора осталась только апсида, наиболее старинное сооружение из камня на территории Беларуси.
Полоцк сегодня - это центр познавательного туризма. Единственный в стране музей 🖼 белорусского книгопечатания в Полоцке знакомит посетителей с историей возникновения и развития письменности. Музей традиционного ручного ткачества Поозерья посвящен ручному ткачеству районов Витебской области. Также в рамках туризма и отдыха в Беларуси экскурсия в Полоцк предполагает посещение памятников Евфросинии Полоцкой, Франциску Скорине, Симеону Полоцкому, Всеславу Чародею. Весьма необычным является памятник букве "Ў" в Полоцке. Недалеко от Полоцка, в районе озера Шо, ученые установили расположение географического центра Европы. Однако символический знак находится в г. Полоцке на центральном проспекте Ф. Скорины.
О событиях войны 1812 года напоминает Красный мост - место сражения русских войск с французами. Много памятников в городе, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны. Один из них - мемориальный комплекс Курган Бессмертия, был насыпан жителями Полоцка на берегу Западной Двины в знак памяти 150. 000 жителей Полоцка, беспощадно убитых фашистами в военные годы.
Очередное уникальное место - это Спасо-Евфросиньевский монастырь в Полоцке, который включает в себя Спасо-Преображенскую церковь ⛪, Свято-Крестовоздвиженский собор, врата-звонницу. Построен монастырь в 12 веке по просьбе настоятельницы Евфросинии Полоцкой. В Спасо-Преображенской церкви сохранились фрески 12 столетия, хранятся мощи первой белорусской святой Евфросинии Полоцкой, а также копия креста Евфросинии Полоцкой. Наличие большого числа памятников культового зодчества превращают Полоцк в центр паломничества православных верующих.
Полоцк по праву считается главным туристическим центром страны. Не упустите момент убедиться в этом!
Внимание: Если вас от 1 до 20 человек - бронируйте 3 билета - это стоимость экскурсии 🧭 с группы любого размера.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • памятники архитектуры
  • пожертвования в храмах (по желанию).
Начало
🚩 Привокзальная площадь
Место завершения
🏁 Спасо-Евфросиниевский женский монастырь
Полоцк — древнейший город Беларуси и восточных славян
Полоцк — древнейший город Беларуси и восточных славян
Полоцк — древнейший город Беларуси и восточных славян
Полоцк — древнейший город Беларуси и восточных славян
Полоцк — древнейший город Беларуси и восточных славян
Полоцк — древнейший город Беларуси и восточных славян

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей С.
Сергей С.
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