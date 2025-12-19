Описание Фото Ответы на вопросы Я родилась и выросла в Полоцке. Горжусь и люблю свой город.



На протяжении экскурсии постараюсь сделать так, чтобы узнав о прошлом и настоящем Полоцка вы тоже его полюбили.



Вам предстоит взглянуть на древнейший город Беларуси глазами коренной полочанки, чтобы понять, почему много раз горевший и разрушавшийся город жив и с каждым годом становится всё краше.

Описание экскурсии Что нужно сделать, чтобы почувствовать Полоцк? Правильно: прогуляться по нему. Полоцк – город с тысячелетней историей, его посещали многие выдающиеся исторические личности, им вдохновлялись художники и писатели. Во время экскурсии вы окунётесь в прошлое, увидите уникальные памятные места, неповторимую архитектуру XI-XVIII веков, насладитесь красивыми видами на Западную Двину. Важная информация: Включено в стоимость Услуги профессионального гида Не включено в стоимость –входные билеты в музеи - экскурсионное обслуживание в музеях Дополнительная информация По вашему желанию я проведу квест-экскурсию, которая подходит как для семей с детьми, так и для организованных групп. Для участников разработан маршрут с заданиями, которые позволят легко и с удовольствием усваивать полезную информацию. Мы начнем квест с Верхнего замка, где узнаем почему город называется Полоцк, найдём под каким годом до нас дошли первые упоминания о Полоцке, определим вес Борисова камня, прочитаем надпись на нём, узнаем, где в городе находится «говорящая голова», и дальше нас ждет много увлекательных, познавательных заданий. В стоимость квеста не входят памятные сувениры для участников, поэтому данный вопрос обсуждается заранее. Дополнительно, по предварительной записи, можно организовать участие в мастер-классах Музея традиционного ручного ткачества Поозерья, если вы любите делать своими руками что-то не только красивое, но и полезное. По предварительной записи, можно организовать посещение музеев города, посещение Спасо-Евфросиниевского монастыря. Стоимость входных билетов, экскурсионное обслуживание оплачивается в кассах отдельно. Стоимость экскурсии увеличивается в зависимости от увеличения числа группы и продолжительности экскурсии по времени.

