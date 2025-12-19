Я родилась и выросла в Полоцке. Горжусь и люблю свой город.
На протяжении экскурсии постараюсь сделать так, чтобы узнав о прошлом и настоящем Полоцка вы тоже его полюбили.
Вам предстоит взглянуть на древнейший город Беларуси глазами коренной полочанки, чтобы понять, почему много раз горевший и разрушавшийся город жив и с каждым годом становится всё краше.
Описание экскурсииЧто нужно сделать, чтобы почувствовать Полоцк? Правильно: прогуляться по нему. Полоцк – город с тысячелетней историей, его посещали многие выдающиеся исторические личности, им вдохновлялись художники и писатели. Во время экскурсии вы окунётесь в прошлое, увидите уникальные памятные места, неповторимую архитектуру XI-XVIII веков, насладитесь красивыми видами на Западную Двину.
Расписание экскурсий понедельник - воскресенье с 8.00 до 19.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Начнём прогулку с Верхнего замка, который по праву считается сердцем Полоцка. Я расскажу историю возникновения города и его названия. Здесь вы узнаете о событиях, связанных с князем Рогволодом и его дочерью Рогнедой, ознакомитесь с полоцким детинцем и династией полоцких князей. Неизгладимое впечатление у вас оставит величественный Софийский собор - главная достопримечательность не только города, но и всей Беларуси. Рядом с Софийским собором находится Борисов камень, который является монументальным памятником письменности ХII века. Считается, что огромный валун обладает особой энергетикой и исполняет желания
- Далее мы проследуем к необычному памятнику военной фортификации под названием вал Ивана Грозного. Он не только органично вписывается в ланшафт современного города, но и в тоже время напоминает о трагической странице в истории Полоцка в период Ливонской войны
- Остановимся у стен Иезуидского коллегиума, который был открыт в 1581 году по указу короля Стефана Батория
- Почувствуем эхо Великой Отечественной войны у памятника Освободителям Полоцка
- Памятник 1812 года напомнит нам о том, что война с Наполеоном хоть и далека, но не забыта
- Во время прогулки по центральному парку мы остановимся у памятного знака «Буква Ў» - эксклюзивного символа белорусского языка. Так же, не обойдемся без фотографий, которые послужат подтверждением того, что вы побывали в самом центре Европы
- О богатых культурно-просветительских традициях древнего Полоцка вы узнаете остановившись возле памятников Симеону Полоцкому и Франциску Скорины
- На улице Нижнепокровской вы узнаете историю монастыря Богоявления, которая вмещает в себя важнейшие события из жизни полочан на протяжении нескольких веков
- Это будет незабываемое путешествие! До встречи
Что включено
- Услуги экскурсовода - обзорная экскурсия по городу.
Что не входит в цену
- Не включены билеты в музеи
Место начала и завершения?
Беларусь, Витебская область, Полоцк, микрорайон Центр
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Дополнительная информация
- По вашему желанию я проведу квест-экскурсию, которая подходит как для семей с детьми, так и для организованных групп. Для участников разработан маршрут с заданиями, которые позволят легко и с удовольствием усваивать полезную информацию. Мы начнем квест с Верхнего замка, где узнаем почему город называется Полоцк, найдём под каким годом до нас дошли первые упоминания о Полоцке, определим вес Борисова камня, прочитаем надпись на нём, узнаем, где в городе находится «говорящая голова», и дальше нас ждет много увлекательных, познавательных заданий. В стоимость квеста не входят памятные сувениры для участников, поэтому данный вопрос обсуждается заранее
- Дополнительно, по предварительной записи, можно организовать участие в мастер-классах Музея традиционного ручного ткачества Поозерья, если вы любите делать своими руками что-то не только красивое, но и полезное
- По предварительной записи, можно организовать посещение музеев города, посещение Спасо-Евфросиниевского монастыря. Стоимость входных билетов, экскурсионное обслуживание оплачивается в кассах отдельно
- Стоимость экскурсии увеличивается в зависимости от увеличения числа группы и продолжительности экскурсии по времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
